Le fragranze si trasformano in dessert con ingredienti come il cacao, il latte caldo, il miele e il caramello affiancati da tiramisù, panna montata e zucchero a velo. Per morbidi peccati di gola

Quasi una cucina olfattiva nella quale le creazioni finali non stimolano l’appetito ma il naso.

Cacao e cioccolato, latte caldo e miele, caramello sono tra le note olfattive, o meglio gli ingredienti, di profumi perfetti per la stagione. Dolci quanto basta, queste fragranze stimolano l’olfatto e la memoria, strettamente collegata agli odori e ai ricordi dell’infanzia. E non sono gli unici.

Ingredienti golosi dagli anni ’90



Bisogna essere delle vere gourmand per amare profondamente fragranze che profumano di biscotti, di tiramisù o di zucchero a velo, golose e amanti di dolci. Più che semplici profumi, quasi delle food experience, perfette per chi è alla ricerca di una creazione dalla forte personalità.



Nate negli anni Novanta, in risposta al tripudio di creazioni acquatiche e minimali, la prima fragranza del genere è stata Angel di Thierry Mugler del 1992, un’overdose di caramello. Un vero e proprio peccato di gola, o meglio di naso.

Le note/ingredienti più classiche sono sicuramente il cacao-cioccolato, il latte caldo, il miele e il caramello.

Voglia di dolcezza e un ritorno all’infanzia sicuramente, ma anche di inebriarsi di profumi più “concettuali” nel senso di andare oltre alle note olfattive più classiche per scegliere qualcosa di fuori dalle righe, sicuramente ironico e scherzoso e insolito come lo zucchero a velo.



Non è un caso quindi che anche l’ultima edizione di Pitti Fragranze puntasse molto sulle novità gourmand: gusti decisi e rotondi come lo sciroppo d’acero, il tiramisù e il caffè, la liquirizia, le praline e la panna montata erano protagonisti più che di piramidi olfattivi di ricette per originali dolci al cucchiaio.

Senza contare le varianti alcoliche come il vino, whiskey e rum, mojito e cuba libre.



Confortevoli e ricchi di personalità, sono perfette per gli ultimi mesi invernali e per chi vuole concedersi un dolce senza sensi di colpa.

Astenersi amanti dei profumi minimali!

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash