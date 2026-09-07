Il set giacca pantalone non stanca mai: vi lasciamo la nostra selezione di completi da aggiungere subito in wishlist

Siamo sicure che loro non hanno bisogno di presentazioni. Sì perché i completi eleganti per l'autunno sono tra i pezzi chiave di stagione, e tutte noi ne possediamo almeno uno.

Non appena le temperature inizieranno ad abbassarsi (si spera presto!) potremo iniziare a sfruttare al meglio il loro potenziale. Tra le nuove collezioni mid-season spunta una grande varietà di completi eleganti che mette d'accordo davvero tutti. Che amiate modelli oversize, gessati, stampati o smanicati, i brand per l'autunno 2026 ci hanno riservato grandi sorprese.

Tra i nostri preferiti di stagione ci sono le versioni classiche dalle nuance calde come il marrone e l'ottanio, o più fredde come il verde o ancora, neutre come il bianco e nero. Ricordate sempre che quello che conta davvero è lo styling. Provate ad abbinarli a una semplice t-shirt e a un paio di mocassini per uno stile preppy chic irresistibile. Non dimenticate poi una borsa preziosa e accessori vistosi che trasformeranno anche il completo più formale in una mise davvero interessante e mai banale.



Vi abbiamo convinte a scegliere il modello più adatto a voi? Abbiamo sbirciato tra le nuove collezioni e questi sono i completi eleganti per l'autunno da non lasciarsi scappare! Noi vi abbiamo avvisato..

Completi eleganti per l'autunno: i nostri preferiti

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