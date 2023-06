Ecco i migliori tra i nuovi profumi estate 2023, una selezione di fragranze must per le vacanze, perfette per creare memorie olfattive uniche

Lasciatevi conquistare dei nuovi profumi estate 2023, una selezione delle migliori fragranze lanciate negli ultimi mesi, perfette da portare in vacanza per creare nuovi, meravigliosi, ricordi olfattivi.

Le tendenze di stagione ci portano verso fragranze solari che infondono benessere e spensieratezza, senza dimenticare le proposte aromatiche e speziate, fino ai gourmand, i profumi dolci che, oggi, piacciono davvero a tutte e tutti.

Tra profumi di nicchia, proposte designer e interessanti perle low cost troverete sicuramente il vostro nuovo profumo del cuore per l'estate.

Nuovi profumi estate 2023: le migliori novità da portare in vacanza

Seguiteci alla scoperta delle migliori novità estive in fatto di profumi continuando a leggere questo articolo, e come sempre, ricordate: si tratta di una lista, non di una classifica.

Ispirati alle destinazioni care a Gabrielle Chanel, i profumi della collezione Les Eaux de Chanel vengono oggi proposti nel formato 50 ml, perfetto da portare in vacanza. Questa collezione è stata messa a punto per donare un senso di libertà e freschezza. Tra le sei fragranze proposte la nostra preferita è Paris-Paris, un viaggio nell'energia sofisticata della città francese.

Un profumo agrumato, floreale e ambrato, massima espressione delle "feel good fragrances". Con questa novità il marchio di profumi di lusso esplora per la prima volta in profumeria un ingrediente inedito: il ginger rosso australiano. Se amate lo zenzero questa fragranza vi farà felici, provare per credere!

Il perfetto profumo estivo, portatore di "good vibes" a base di note fruttate e legnose. L'ispirazione? La pina colada al mango. cocktail dolce perfetto da sorseggiare in vacanza e non solo. Questa fragranza è intensa e attraente, grazie al piglio gioioso e gourmand. Nella sua piramide olfattiva spiccano mango, ananas, cocco, note marine e ambra. Speciale.

4. Nuovi profumi estate 2023: Liu Jo Silkway

Silkway è simbolo di inclusività, libertà e ironia. Un profumo che mostra la nuova "via della seta" del marchio italiano, con un piglio decisamente glam. Creato da Angeline Leporini in collaborazione con Desire Fragrances, pone in apertura pepe rosa, bergamotto, pera e lampone. A seguire, nel cuore, troviamo poi gelsomino, ambra e orchidea, posati su un delizioso fondo di latte, vaniglia, patchouli, muschio e vetiver.

Il profumo più amato - e sensuale - del brand si fa per la prima volta eau de toilette. Una versione più leggera, ma non per questo meno magnetica, perfetta per l'estate e le vacanze. L'accordo "noir gourmand" si fonde con prugna, bergamotto e tartufo offrendo una fragranza "orchidea nera" raffinata.

Cinque fragranze estive in formato travel: il marchio di profumi su misura lancia la sua prima collezione di profumi per l'estate, pensati per accompagnare in grande stile chi le indossa, da mattina a sera. La linea include:

1. Sunrise Dream, un profumo fresco ed energizzante, con note di menta, eucalipto e fava tonka;

2. Summer Mood, un tripudio di ciliegia esuberante;

3. Sunset Vibes, un profumo dinamico che abbina agrumi, cioccolato bianco e note orientali;

4. Cool Party, un profumo floreale dolce e sensuale;

5. Midnight Moon, una fragranza intensa e avvolgente, caratterizzata da tocchi speziati di cardamomo, zenzero e pepe nero accompagnati da cassis e peonia su un fondo ammaliante di vaniglia, benzoino, ambra Grigia e mirra.

Creata da Francois Demachy per il marchio italiano, questa nuova aggiunta alla linea Blu Mediterraneo propone un'arancia naturale - quasi cremosa - con tocchi speziati di pepe. Si tratta di un'edizione limitata creata con il metodo della spugnatura, una tecnica di estrazione usata da pochi artigiani in Italia. Questo consente di mantenere l'intensità e tutte le particolarità degli oli essenziali della tipica arancia vaniglia di Sicilia. Un profumo unisex da amare in estate e oltre.

8. Nuovi profumi estate 2023: Juliette Has a Gun Lust For Sun

L'estate in boccetta, un inno al sole e ai momenti felici a crogiolarsi sotto i suoi raggi (ricoperti e ricoperte di SPF, naturalmente!). L'ultima creazione del marchio francese conquista sin dalla prima vaporizzazione grazie al ricco jus floreale che mixa fresia, ylang ylang - il fiore "solare" per eccellenza - gelsomino e fiori d'arancio a cocco, ambroxan e vaniglia. La perfetta fragranza da portare in vacanza.

La linea "le cime" di Moncler è una nuova esclusiva gamma formata da cinque profumi unisex e da una gamma di essenze per la casa, che include anche una fragranza e una candela profumata. L'ispirazione? I paesaggi alpini in cui nasce il brand, un forte richiamo allo spirito pionieristico delle origini e l’orgoglio di un’avventura iniziata seguendo gli alpinisti nelle loro sfide verso levette più alte.

Un invito a lasciarsi andare alla "bellezza delle cose intangibili", un profumo novità vibrante a base di incenso che esprime sacralità. Freakincense circonda la nota distintiva dell'incenso con lime, pepe rosa, e violetta, ma anche labdano, vetiver e patchouli. Un unisex da provare.

Il primo eau de parfum del marchio francese conquista con note fruttata di uva fragola, neroli e patchouli. Un delizioso incontro tra il cielo e la vigna, per una creazione esclusiva realizzata dal celebre naso Anne Filipo.

Un profumo gourmand tropicale cremoso e spensierato, proposto come "un sogno pomeridiano all'ombra di un mandorleto siciliano". Tra le sue note fiore di limone e mandorla in apertura, panna montata, vaniglia e tiarè nel cuore posati su un fondo composto da legno di sandalo, muschio e note solari. In una parola? Fantastico.

Un aromatico verde di grande carattere, ispirato al mercato dei fiori di Covent Garden, a Londra. Note agrumate e floreali si uniscono a interessanti accordi di vermut e bacche di ginepro. Un nuovo profumo classico ed eclettico al contempo, da sperimentare senza indugi nell'estate 2023.

Le due fragranze must del marchio francese si fanno più leggere diventando eau fraiche, una formulazione particolarmente indicata per i mesi estivi. Un'ottima occasione per scoprire - o riscoprire - i profumi "narcotici" ad alto tasso di sensualità di Kilian Paris.

Un profumo decisamente estivo e gioioso, che come suggerisce il marchio italiano dice "abbracciami, abbracciami!". Tra le sue note spiccano cocco e fiori di tiarè, emblema delle fragranze estive, la cui unione è suggellata da cremosi ylang ylang e vaniglia uniti a tocchi ambrati. Un nuovo must!

Due fragranze di alta gamma custodite all'interno di flaconi in vetro di Murano ornate da decorazioni in oro e pietre preziose, come ametiste, tormaline e diamanti. Le note cardine del jus contenuto all'interno dei preziosi flaconi gioiello? Zafferano, gelsomino e lacrime di benzoino del Siam.

L'ultima creazione di Filippo Sorcinelli è ispirata ad alcuni passaggi del Vangelo di Marco: il momento dello stupore e della paura delle donne quando si accorgono che la pietra del Sepolcro di Gesù è rotolata via. Le note di aloe e mirra sprigionate da questa fragranza richiamano infatti costosi ungenti che portavano con loro. Una fragranza carica di spiritualità e delicatezza.

Dedicato agli "uomini audaci, sicuri di sé , pragmatici ma incredibilmente appassionati". Questo profumo offre decise vibrazioni maschili grazie alle note di salvia, limone, legno di sandalo, noce moscata e patchouli sostenute dall'emblematico accordo "Ferragamo Leather", che richiama alla mente le esclusive creazioni artigianali della casa di moda.

Parte della collezione Les Eaux d'un Instant, queste due fragranze donano un senso di benessere. Vibrant Woody Mandarin - Creato da Nathalie Lorson - è un agrumato legnoso speziato pensato per l'uomo, mentre Luminous Violet è un profumo femminile che punta all'emozione con un bouquet floreale e fruttato, creato da Olivier Cresp.

20. Nuovi profumi estate 2023: Lancome Idole Now

Una nuova fragranza voluttuosa, ispirata alla natura e potenziata dalla scienza. Questo profumo propone infatti tra le sue note tre ingredienti unici: “Rosa uplifted”, "accordo orchidea" e un "duo potenziato di vaniglia", ingredienti di origine naturale rielaborati dai nasi della maison per dare vita a sfaccettature complesse e indimenticabili.

Jean Paul Gaultier lancia le sue due fragranze icona in una nuova limited edition dedicata al Pride 2023. Più che profumi, queste novità rappresentano una forte dichiarazione di "impegno costante nei confronti dei volti e dei valori della comunità LGBTQIA+, che trasmette con queste nuove fragranze un messaggio di umanità e amore per sé stessi".

Le fragranze del marchio francese nascono dalle emozioni e dalle scoperte scaturite durante i viaggi e le escursioni di Thibaud Crivelli, founder di Maison Crivelli. Neroli Nasimba esplora infatti la nota dei fiori d'arancio accostandola al cuoio, dal touch felino, nel ricordo di un safari all'alba, nella savana tinta di arancione.

Due fragranza - una maschile e una femminile, ma, naturalmente indossabili da tutte e tutti - che incoraggiano a distinguersi mostrando audacia e coraggioso, senza porre limiti nel mostrare la propria personalità. La controparte maschile è un fougère ambrato, mentre quella femminile è un floreale muschiato dai sentori fruttati.

Un delicato viaggio verso il Giappone, un profumo delizioso che pone al centro della composizione i fiori di ciliegio, accompagnati da legno di sandalo, fava tonka e lampone.

Senza dubbio uno dei migliori profumi gourmand 2023, Bake è ispirato ai più deliziosi e soffici cupcake al limone, sormontati da una invitante crema. Se amate le fragranze dolci, questa novità è imperdibile.

26. Nuovi profumi estate 2023: Guess Uomo Aqua

Una eau de toilette maschile - ma che può piacere a tutte e tutti, naturalmente - aromatica e legnosa che si sprigiona sulla pelle donando un senso di libertà. Il limone apre frizzante con cetriolo e cardamomo speziato, posati su un cuore attraente di ginepro, cipresso e salvia. Sulle note di fondo troviamo poi legno di sandalo e palo santo.

Zagara, Bergamotto e Boccioli di Limone: tre nuove acque profumate vanno ad arricchire l'ampio catalogo del marchio italiano. Si vaporizzano generosamente sul corpo per un effetto rinfrescante ed energizzante da sperimentare durante l'estate.

Un nuovo eau de parfum ispirato al momento del crepuscolo: un attimo magico durante il quale giorno e notte si fondono, lasciando fluire sogni e bellezza. è il quinto capitolo di Othertopias, una collezione di fragranze ispirate a spazi reali e immaginari. Un blend interessante, composto da mimosa, zafferano e iris verde.

29. Nuovi profumi estate 2023: THoO Wabisabi

Amate il gusto ricco e piccante del wasabi? Impazzirete per questo profumo originale ed estroverso creato per il marchio di profumeria artistica italiano dal naso Cristian Calabrò. Fiori bianchi, agrumi e spezie avvolgono ed enfatizzano al meglio il piccante accordo di wasabi restituendo una fragranza decisamente fuori dagli schemi. Da annusare assolutamente!

Les Jardins Français è la nuova collezione di profumi del marchio francese. A base d'acqua, è ispirata a una collezione di semi antichissimi conservati con passione e curiosità dai botanici del XVIII e XIX secolo. Questa gamma include sei fragranze singolari, dall'innata ricercatezza. Verveine des Andes et Basilic D'Ulu è a base di verbena e basilico, Concombre d'Indie et Menthe de Syrie è a base di cetriolo e menta, mentre Cresson d'Orient Persil de Sardaigne si fonda su note di crescione e prezzemolo. Seguono poi Grosseille de Scandinavie et Tomate Du Pérou, con ribes ed alchelengi, Betterave d'Irak et Rhubarbe d'Egype a base di barbabietola e rabarbaro e, per finire, Carotte d'Afghanistan et Patate Douce des Caraibes, caratterizzato da note di carota e patata dolce.

Un floreale legnoso e agrumato ispirato all'energia e al paesaggio delle Baleari, in un perfetto mix tra divertimento e natura. Il dettaglio top: questo profumo è biodegradabile al 66% e composta da essenze naturali estratte a freddo. L’unica molecola di sintesi utilizzata - come spiegato dal brand - è il Pearadise® "che addolcisce le note agrumate di testa con il caldo aroma della pera cotta".

Dolce e stuzzicante, questa nuova fragranza del marchio francese apre con pera, fragola ed eliotropio, seguiti da un cuore di patchouli, gelsomino e fiori d'arancio. L'unione di vetiver, tofee, vaniglia e muschio sigillano poi il sillage nel fondo.