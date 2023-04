È arrivato il momento di proteggersi dal sole: ecco tutto quello che c'è da sapere sui solari 2023 e come scegliere (e applicare) la crema solare giusta

Il primo sole ci regala un senso di rinascita e ottimismo. Il sole è sinonimo di vita – anche perché sulla pelle stimola il rilascio di neurotrasmettitori cerebrali come serotonina e dopamina, noti con il nome di ormoni della felicità. Il sole fa bene, quindi, a patto di saperlo prendere bene, ovvero evitando tutti i rischi legati all’eccessiva esposizione. La parola chiave? Crema solare. Qui trovate tutti i consigli giusti e una carrellata di solari 2023 da provare.

Come scegliere le creme solare migliori (sfatando alcuni falsi miti)

Tutto dipende dal proprio fototipo. Più è basso, maggiore è il rischio di scottarsi e, quindi, più alta deve essere la protezione. Per scegliere il solare giusto, bisogna quindi conoscere bene la propria pelle e sapere come reagisce al sole per evitare gli effetti dannosi come scottature, macchie, invecchiamento cutaneo e malattie della pelle. La soluzione giusta per andare sul sicuro? Optare per una protezione alta, soprattutto se si è alle prime esposizioni. Sfatiamo, infatti, un mito: il filtro solare alto (tipo SPF50) non scoraggia l'abbronzatura, al contrario. Con una protezione solare alta, non solo ci si abbronza lo stesso, ma anche meglio perché permette di raggiungere un colorito più uniforme e duraturo. Quando ci si arrossa e si scotta, infatti, la cute si desquama e anche l'abbronzatura svanisce in breve tempo.

Creme solari: come applicarle (le regole fondamentali)

Ecco alcune regole da rispettare per essere sicuri di usare in modo efficace le migliori creme solari:

una volta trovato il prodotto giusto, è fondamentale saperlo applicare al meglio;

la crema solare va applicata ogni tre-quattro ore, indipendentemente dalla texture che va scelta in base alle preferenze soggettive;

va applicata ogni tre-quattro ore, indipendentemente dalla texture che va scelta in base alle preferenze soggettive; applicate il prodotto prima di indossare il costume da bagno o di esporvi al sole e datevi il tempo necessario per fare un check ed essere sicuri di averlo steso in modo omogeneo sulla pelle;

rinnovate l'applicazione frequentemente soprattutto dopo aver sudato o esservi bagnati e asciugati;

mai dimenticare di applicare una crema viso 50+ sul viso collo e décolleté, anche sotto il trucco, e di applicare un solare in stick sulle zone sensibili come occhi labbra e cicatrici.

Migliori creme solari 2023: ecco le novità da provare

Volete sapere quali sono i migliori solari 2023? Siete nel posto giusto. Ecco una carrellata di novità divisi per tipologia di prodotto.

Solari migliori 2023 in spray

Grantisce un'elevata protezione solare dermatologica grazie alla nuova combinazione di filtri brevettata che rispetta l'ambiente marino. La sua texture bi-fasica si compone per il 40% di una fase acquosa e per il 60% di una fase oleosa contenente i filtri, per creare la perfetta alleanza di una texture fresca, leggera e invisibile.

Spray solare dalla texture trasparente, è facile e rapido da applicare, anche su pelle bagnata, grazie allo speciale erogatore che funziona a 360°.

Protezione solare bifasica con fattore di protezione molto alto, protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UVA/UVB. Contiene attivi che prevengono la comparsa dei danni dovuti al foto invecchiamento come macchie, rughe e discromie . La sua texture bifasica si assorbe immediatamente. Infine, la formula è resistente all’acqua ed è sea-friendly e priva di sostanze dannose per i coralli e l’ecosistema marino.

Ha una formula studiata per una tripla fotoprotezione della pelle: difesa ad ampio spettro dai raggi UVA-UVB, difesa dai radicali liberi generati da raggi IR, e difesa dai danni biologici a lungo termine grazie al PRO-REPAIR Complex, che rafforza i meccanismi naturali di protezione e riparazione biologica della cute.

Questo preparato multifunzionale ha caratteristiche tipiche di un trattamento anti-rughe e anti-invecchiamento, dall’applicazione veloce e scorrevole. Con 12 acidi ialuronici, collagene, elastina e attivi anti-rughe e anti-invecchiamento, contiene il brevettato complesso Bronzene che permette di prolungare l’attività dei melanociti anche dopo l’esposizione al sole, con l’effetto di intensificare l’abbronzatura.

Migliori creme solari 2023

Questo fluido offre una protezione estrema con un finish invisibile e non appiccicoso che si assorbe facilmente. Offre elevata protezione e alta tollerabilità. Indicato per pelli sensibili, chiare o intolleranti al sole.

Le lozioni SPF di Australian Gold® con Instant Bronzer donano un colorito temporaneo alla pelle e sono il prodotto ideale per chi desidera una protezione efficace senza rinunciare a un effetto glow.

La prima linea di solari certificata Eco-Compatibile, studiata e testata in collaborazione con i biologi marini dell'Università Politecnica delle Marche, protegge la pelle e l'ecosistema marino.

Un latte fluido e cremoso particolarmente indicato per pelli da normali a secche. La texture vellutata si fonde con la pelle, lasciando un film idratante non grasso.

Ha una formula che combina ossido di zinco, Vitamina C e pigmenti che riflettono la luce per proteggere e illuminare la pelle. La protezione 100% minerale, invece, crea una barriera fisica sulla pelle per allontanare istantaneamente i raggi dannosi UVA e UVB aiutando a prevenire la comparsa di macchie.

Questa crema protegge dalle radiazioni e dai danni cellulari causati dai raggi UV. I suoi filtri fisici garantiscono un elevato grado di protezione poiché agiscono partendo dall’epidermide senza penetrare negli strati più profondi, creando così una barriera che riflette i raggi solari, impedendo alle sostanze chimiche di penetrare nel corpo, mentre i suoi ingredienti antiossidanti prevengono il fotoinvecchiamento cutaneo.

Crema solare quotidiana ad ampio spettro, ha una texture incredibilmente leggera che non lascia aloni bianchi. Nutrimento idratante, formulato esclusivamente con EVOO Enzimatico, che si scioglie delicatamente sulla pelle.

Migliori solari 2023: gli oli

Arricchito con estratti di riso e rosmarino dalle proprietà antiossidanti, protegge la pelle dall’invecchiamento precoce.

Questo olio secco lascia la pelle morbida e idratata, e protegge e illumina l'incarnato grazie alla sua texture gradevolmente profumata che si assorbe rapidamente. Può essere usato su viso, corpo e capelli e protegge dalla secchezza preservando la naturale bellezza della pelle e dei capelli.

Fornisce una protezione anti-età globale [photo-active technology]: associato ai filtri UV, un potente antiossidante, attivato dai raggi del sole, protegge la pelle e agisce contro i segni dell'invecchiamento cutaneo.

Migliori solari 2023 in stick

Questo stick è particolarmente indicato per proteggere aree specifiche come tatuaggi, lentiggini o aree sensibili. Fornisce uno schermo antinquinamento e altissima protezione contro le radiazioni UVA, UVB, infrarosse e luce blu proveniente da dispositivi digitali.

Filtri solari UVB e UVA ed elevato contenuto di cere e vitamina E formano una barriera protettiva efficace dalle radiazioni solari e da sbalzi di temperatura. Lo stick appare bianco, ma non lascia tracce sulla pelle.

Creme solari migliori 2023 per il viso

Clinians Siero Protettivo SPF50 2in 1

Siero viso anti-age colorato con fattore di protezione SPF50, protegge efficacemente dagli effetti dannosi dei raggi UV, infrarossi e luce blu, prevenendo l’invecchiamento prematuro della pelle e la comparsa delle macchie cutanee dovute al sole. Adatto a ogni tipo di incarnato, regala al viso un colorito naturale e luminoso, uniformando le imperfezioni. Perfetto da utilizzare quotidianamente durante tutto l’anno, in città, al mare o in montagna. Adatto anche alle pelli più sensibili.

Pensata appositamente per proteggere la pelle del viso, del collo e delle mani dai danni causati dall’esposizione al sole, grazie a un sistema di filtri solari fotostabili ad ampio spettro UVA-UVB, al SISTEMA SM-B3 e alla sua formula resistente all’acqua, garantisce una protezione elevata in qualunque situazione ed è perfetta anche in città o mentre si pratica sport all’aperto.

Fluido viso con protezione solare UVA e UVB SPF 50+, ha un’azione riparatrice e un’efficacia lenitiva immediata, in 10 secondi. Svolge anche un’azione antiossidante e protegge dalla luce blu. È specifico per le pelli sensibili, che tendono ad arrossarsi facilmente sotto al sole e che hanno necessità non solo di essere protette, ma anche lenite e idratate in breve tempo. Non contiene profumo.

Siero funzionale ricco di attivi e con SPF50+, agisce proteggendo non solo dai raggi UVA e UVB, ma anche da raggi IR, luce blu e inquinamento prevenendo tutte le cause di aging, anche quello precoce, e le macchie cutanee, con un concetto di protezione solare attiva, ideale per tutti i giorni dell’anno.

Crema viso fluida ultra leggera a base di Acido Ialuronico, Niacinamide e Pantenolo dalle proprietà idratanti, anti-age, anti-macchia e anti-pollution, è adatta anche alle pelli più sensibili e dona un effetto rimpolpato e luminoso grazie agli efficaci attivi skincare al suo interno. Protegge la pelle dai danni dei raggi UVA, UVB e dalle Luci Blu, prevenendo la comparsa di rughe e iperpigmentazioni dovute all'esposizione solare quotidiana.

Disponibile con SPF 30 e 50, ha una formula progettata per ottenere una biodegradabilità ottimale e minimizzare l’impatto sull’ecosistema marino e sulle barriere coralline. Offre una protezione efficace non solo dai raggi UVA, UVB, IR ma anche dalla luce blu. Grazie alla Vitamina C e agli ingredienti idratanti e antiossidanti, aiuta a combattere il foto invecchiamento e a migliorare la compattezza e l'elasticità della pelle.

Credit ph: GettyImages