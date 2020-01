Siete alla ricerca di un profumo vegan? Seguite i nostri consigli

Cosa distingue un profumo normale da uno vegan? Qualsiasi prodotto per essere vegano non deve contenere ingredienti di origini animale. Nel mondo della profumeria vegan, sostanze come il miele o la cera d'api, l'ambra grigia - estratta dai depositi presenti nell'intestino dei capidogli - il castoreo (estratto del castoro), lo zibetto, l'irace e il muschio non naturale sono, quindi, escluse.

A questa lista si aggiunge poi il rifiuto dell’utilizzo di materiali raccolti con lo sfruttamento del lavoro animale e naturalmente, tutti i test sugli animali che, fortunatamente, in Europa sono vietati dal 2013.

Se avete abbracciato questa filosofia di vita, dovete fare particolare attenzione anche alla scelta dei profumi. Vi diamo una mano noi con le 9 migliori fragranze vegan del momento!

Eau de parfum agrumata, racconta la storia dei Neroli bilanciato dall'intensità del Fiore bianco. Il Bergamotto accattivante è abbinato al Gelsomino ipnotico e al Miele del fiore d'Arancio. Lo sfondo luminoso di Ambra morbida e Muschi puliti porta freschezza per tutto il giorno.

Fragranza unica, elabora la provocante Ambra grigia in maniera decisamente moderna.

Tre racconti olfattivi eleganti e unici ispirati ai ritratti degli animali che Louis Feuillée, botanico del re Luigi XIV, incontrò durante i suoi viaggi, con la volontà di cogliere lo spirito e il movimento di quelle creature. Queste formule, firmare da Jean-Claude Ellena, sono realizzate con materie prime naturali nobili e rare, secondo la tradizione dell’Alta Profumeria Francese, e sono 100% vegane.

Fragranza unisex del gruppo floreale, apre con le note di Neroli che si fondono in quelle di Caprifoglio e Gelsomino per poi chiudere con Labdano e Ambra.

Affascina i sensi con la sua miscela leggera e amorevole composta da note floreali e speziate, note di testa fruttate e una piacevole base di Vaniglia e Fava tonka.





Dal sillage intenso e prolungato, per questo profumi James Heeley ha selezionato un Vetiver haitiano di eccezionale qualità che rappresenta oltre il 90% della formula. Quando il profumo si sviluppa, le sottili note di Menta sfavillano con vivacità e vitalità. Infine, oltre i lontani toni metallici, un definita nota di Pompelmo fresco appare come dal nulla.

Questo profumo di Pacifica dona una meravigliosa sensazione di freschezza. È composto da alcol di grano naturale e puro (senza glutine) e una miscela di oli essenziali naturali, deliziosi e sexy. Ricorda un paradiso hawaiano di fiori e contiene Gelsomino e Legno di Sandalo.

Profumo agrumato femminile che rende omaggio alla bellezza esotica e sontuosa delle Dalie dalle variopinte sfumature, contiene note di Arancia dolce, Palmarosa, Uva bianca, Dalia, Legno di Cedro e Geranio d’Egitto.

Classica fragranza floreale creata per essere utilizzata in ogni periodo dell'anno, è caratterizzata dal dolce aroma inebriante della Rosa bulgara, accompagnato da note di Peonia. Insieme, questi due accenti creano un duo irresistibile.

Credit ph: Pexels.com