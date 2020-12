Gli astri ci aiutano a scegliere il profumo migliore in base al segno zodiacale: trovate quello che fa per voi con il beauty oroscopo 2021

Volete guardare al futuro e magari trovare una nuova fragranza che vi rappresenti al meglio? Lasciatevi guidare dal beauty oroscopo 2021 e dai i profumi giusti per ogni segno zodiacale.

Per aiutarvi al meglio ci siamo rivolti a Lumpa - su Instagram la trovate come @lumpa23 - astrologa milanese "Con il Sole in Porta Genova e l’Ascendente in Porta Romana".

Lumpa ci ha aiutati a connotare i dodici segni zodiacali con un riferimento in più rivolto al loro stretto rapporto con fiori, piante e l'evolvere delle stagioni*. Il loro mutare è infatti strettamente legato alla caratterizzazione di ogni segno.

A ogni segno il suo profumo

Grazie a questa classificazione abbiamo individuato le note più affini per ogni segno zodiacale, individuando così il profumo - i profumi in realtà, avrete due alternative per segno! - in grado di rafforzare il carattere del vostro segno e al contempo donarvi benessere.

Come spiegato da Lumpa sul sui sito ufficiale "In generale l’astrologia dà il suo meglio nella realizzazione personale e nella corsa a diventare chi si vuole diventare. È uno strumento utile per capire se stessi, per mettere in ordine la realtà e per raggiungere i propri obiettivi", per questo motivo crediamo che abbinare la giusta fragranza all'astrologia possa essere la chiave per affrontare il nuovo anno con una prospettiva diversa. Più consapevole, probabilmente, più profumata, sicuramente.

Siete pronti? Fate un bel respiro e preparatevi a scoprire cosa vi riservano le stelle con il beauty oroscopo 2021: il profumo giusto per il vostro segno zodiacale vi sta aspettando.

Oroscopo 2021 Ariete: i profumi giusti

L'ariete ci viene descritto da Lumpa come un segno molto energico, vitale, ricco di spirito di iniziativa e audace. Allo stesso modo l'ariete può essere particolarmente impulsivo e competitivo.

Questo segno viene associato a piante simbolo della ripresa vegetativa. Tra queste troviamo tulipano, gladiolo, caprifoglio, nocciolo e olivo.

Come sarà il 2021 per l'ariete? Lumpa non ha dubbi: "Sarà un anno produttivo". Niente di meglio per gli audaci Ariete.

Qui di seguito i due profumi particolarmente vitali, perfetti per le persone nate sotto il segno dell'ariete.

Una fragranza floreale ed erbacea, che evoca l'immagine di prati in fiore e del risveglio della natura dopo l'inverno. Tra le note di testa di questo profumo unisex troviamo ciclamino, fresia e rabarbaro. Nel cuore troneggia invece il papavero, seguito nel fondo da note legnose e vetiver.

In primavera i fiori d'ulivo fioriscono - nelle aree mediterranee - solo per un paio di giorni. Questa fragranza solare esprime questo magico momento grazie a note d'apertura di scorza di limone, foglie di basilico, fiori di loto e semi di ambretta. Nelle note di cuore troviamo invece fiori d'ulivo, assoluta di gelsomino ed estratto di magnolia. Sul fondo ci sono invece benzoino, ambra e muschi.

Oroscopo 2021 Toro: i profumi consigliati

Come raccontato dall'astrologa Lumpa: "Il toro è amante della sicurezza e del comfort", ha inoltre buon occhio e un ottimo feeling con i soldi. Importante aggiungere che i toro hanno ottime doti canore, oltre a essere delle buone forchette. Il suo punto debole? A volte può tendere all'eccessiva possessività o al materialismo.

Il carattere del toro si rifà alle piante simbolo della vegetazione, come rosa, gelsomino, lillà, verbena, giglio e mirto.

Cosa dicono le stelle dell'oroscopo 2021 per il toro? "Sarà un anno critico" ma siamo certi che i nati sotto il segno del toro riusciranno a trarre il meglio dalle criticità grazie al loro innato intuito.

A seguire due profumi magici perfetti per loro.

Una fragranza pietra miliare della profumeria contemporanea. Un profumo floreale e confortevole caratterizzato in apertura da note di peonia, litchi e fresia. Nel cuore vengono proposti invece rosa, mughetto e magnolia, mentre nel fondo troviamo cedro della virginia e ambra.

Un profumo ricco di fascino, ideale per le persone nate sotto il segno del toro. La fragranza mostra solo tre note - apertura di gelsomino, cuore di legni e base di ambra - che si intrecciano tra di loro dando via a un'alchimia inarrestabile.

Oroscopo 2021 Gemelli: i profumi consigliati

Lumpa ci spiega che i gemelli sono "Mentalmente veloci, bravi nella scrittura e nel commercio, versatili e un po' doppi, inclini inoltre a facili e rapidi cambiamenti". Aggiungiamo inoltre che le persone nate sotto il segno dei gemelli possono essere, a volte, volubili e narcisiste.

La natura dei gemelli si sposa bene con la fioritura e la fecondazione, per questo motivo, questo segno, può essere rappresentato da lavanda, garofano, gelsomino, lauro, rosmarino e melissa.

Il 2021 per i gemelli? Lumpa assicura: "Sarà ricco di colpi di scena", e i gemelli non vedono l'ora!

Qui di seguito potete scoprire i profumi giusti per le persone del segno dei gemelli.

Un profumo luminoso che gioca con note frizzanti prettamente unisex. La sua piramide olfattiva è ricca - gemelli docet - di note intriganti, come bergamotto, mandarino, arancia amara, limone, lavanda, rosmarino e mirto in apertura. Troviamo invece nel cuore fiori d'arancio, neroli, gelsomino e pittosforo. Sul fondo troneggiano invece ambra, angelica e semi di ambretta.

Il classico profumo della lavanda in una connotazione moderna, proiettata verso il futuro. La priamide olfattiva di questo profumo si apre con bergamotto, valeriana e camomilla, seguiti da mughetto, foglie di geranio, coriandolo e lavanda. In chiusura ci sono poi legno di cedro, legno di sandalo, patchouli e note muschiate.

Oroscopo 2021 Cancro: i profumi adatti

Come letto nelle stelle da Lumpa, i cancro sono sensibili, emotivi e romantici. Uno dei lori punti di forza? La satira pungente, anche se spesso tendono a difendersi eccessivamente. Le persone del cancro possono inoltre essere permalose, lunatiche e talvolta tendere a comportamenti infantili.

Possiamo riferirci al cancro sotto l'aspetto della "maturazione dei futti", per questo motivo possiamo ricollegare questo segno a mughetto, ninfea, fiori di loto e giunco.

Possiamo affermare con decisione che il 2021 per il Cancro - parola di Lumpa - "Sarà un anno felice".

Scoprite qui sotto i profumi consigliati per le persone nate sotto il segno del cancro.

I fiori di loto vengono esaltati in questa colonia fresca e leggiadra, ideale per rappresentare l'animo romantico delle persone del segno zodiacale del cancro. La fragranza vanta in apertura note di neroli, di cuore di ninfea e gelsomino sambac e di fondo di muschio bianco.

Un capolavoro nato negli anni '50 e recentemente riformulato, un floreale fresco e brillante che sa di pulito e bellezza. Le sue note cardine? Ylang ylang, mughetto e gelsomino.

Oroscopo 2021 Leone: i profumi consigliati

Sul segno del leone l'astrologa non ha alcun dubbio: "I leone sono generosi, orgogliosi ed eloquenti, sono nobili d'animo e hanno molta fiducia in se stessi", Le persone di questo segno tendono inoltre al fasto, alla grandiosità e sono inclini a prendere il comando e talvolta, all'individualità.

Il carattere del leone si ricollega direttamente alla piena maturazione dei frutti e al raccolto. Le piante e i fiori che lo rappresentano - anche nel mondo dei profumi - sono senza dubbio girasole, arancio, iperico, quercia e lavanda.

Il 2021 per il leone sarà critico, ma questo segno forte e generoso saprà cavarsela alla grande.

Scoprite insieme a noi quali sono i profumi più rappresentativi per le persone nate sotto il segno del leone.

Una fragranza floreale e orientale celebre ed irresistibile. La sua piramide olfattiva è ricca e opulenta - in pieno stile segno del leone - con note di testa di arancia, mandarino, fiore d'arancio e bergamotto. Il cuore si mostra invece con note fiorite di rosa turca, ylang ylang, gelsomino e mimosa. Il suo fondo custodisce invece note ricche di patchouli, muschio bianco, vaniglia, vetiver, fava tonka e opoponax.

Il profumo dei conquistatori. Proposto come maschile, ma assolutamente universale, questo profumo è puro magnetismo e piacerà sicuramente alle persone del segno del leone. Tra le sue note ricordiamo in testa ribes nero, bergamotto, mela e ananas seguiti nel cuore da gelsomino, patchouli, betulla e bacche di ginepro. Chiudono la composizione note di musk, muschio di quercia, ambra grigia e vaniglia.

Oroscopo 2021 Vergine: i profumi adatti

Lumpa ci racconta le persone del segno della vergine come coscienziose, dotate di grande metodo e doti organizzative, oltre che umili e dal ragionamento lucido. Le persone della vergine sono inoltre molto affidabili e brave a rendersi utili. A volte i vergine possono tendere un po' al nevrotico, rendendosi così "intollerabili".

Questo segno si rifà alla conservazione del raccolto, trovando punti di contatto con piante come gelsomino, giglio, quercia e bella di giorno.

Come sarà l'oroscopo 2021 della vergine? La nostra astrologa di fiducia lo classifica come neutro, volto verso un nuovo assestamento e un nuovo equilibrio.

Continuando a leggere scoprirete due fragranze floreali particolarmente affini alle persone nate sotto il segno della vergine.

Una fragranza proposta come lieve e al tempo stesso intensa, floreale e intrigante. Tra le sue note spiccano in apertura mandarino, pepe rosa e tuberosa, mentre nel cuore troviamo fiori d'arancio e gelsomino. Sul fondo ci sono invece legno di cedro e musk.

Un concentrato inebriante che unisce due delle note favorite dalle persone nate sotto il segno della vergine: gelsomino e giglio. Questa creazione profumata vanta infatti in apertura note di orchidea, giacinto, lillà, gelsomino e té, seguite nel cuore da mela, pesca, fiori d'arancio, anice e cedro. A chiudere la composizione un fondo di giglio, patchouli e sandalo.

Oroscopo 2021 Bilancia: i profumi giusti

Lumpa ci spiega che le persone nate sotto il segno della bilancia hanno uno spiccato amore per le arti e vantano ottime capacità relazionali. Hanno inoltre talento decorativo, spirito di osservazione e rispetto per la giustizia oltre alla capacità di immedesimarsi. L'astrologa aggiunge inoltre che le bilancia sono "facili al divorzio" e a volte tendono al narcisismo e alla prepotenza, tendendo inoltre a fuggire dalle responsabilità.

Il segno della bilancia è strettamente legato alla "preparazione alla semina", per questo motivo i fiori e le piante distintive di questo segno sono rosa, camelia, giglio, giacinto, girasole e bosso.

Come sarà l'anno nuovo secondo l'oroscopo 2021 bilancia? Allegro!

Ecco i profumi dedicati alle persone nate sotto il segno della bilancia.

Una sinuosa lotta tra ragione e sentimento vive in questa fragranza vibrante, dal carattere unisex. Nelle note di apertura troviamo rosa taif e zafferano, seguiti nel cuore da rosa di Damasco, gelsomino, labdano e cedro. Nel fondo seguono poi oud, muschio bianco, vaniglia e ambra.

Clori, ninfa della mitologia greca, rapita da Zefiro si tramuta in Flora, dea dei fiori. Questo profumo ci offre un trionfo di fiori bianchi, cinti da eliotropio e giglio d'acqua. Bilancia approved.

Oroscopo 2021 Scorpione: i profumi adatti

Il segno zodiacale dello scorpione ci viene presentato da Lumpa come energico e dalla forte libido, abbinata ad ambizione, forza e orgoglio. "Questo segno ha un'innata capacità di scoprire i segreti - ci spiega - oltre alla capacità di trasformarsi e rinascere". Lo scorpione rappresenta la metamorfosi e potrebbe, a volte, cadere nel tradimento.

Lo scorpione viene rappresentato dal periodo della semina, e i fiori a lui abbinati sono biancospino, crisantemo, orchidea, rododendro e tuberosa.

Cosa porterà il 2021 alle persone dello scorpione? Maggiori responsabilità.

Ecco, a seguire, i profumi consigliati al segno del sagittario.

Leggero e voluttuoso, questo profumo alla tuberosa è particolarmente intenso e avvolgente. Tra le sue note olfattive troneggia la già citata tuberosa, accompagnata da fiori d'arancio e gelsomino, uniti da un lieve sentore marino.

Il busto con corsetto emblematico della maison francese racchiude una fragranza classica e sofisticata, indimenticabile. Tra le sue note cardine fiore d'arancio, anice stellato, rosa, pera e bergamotto in apertura. Ylang ylang, zenzero, orchidea, iris, tuberosa e prugna nel cuore. E vaniglia, ambra, muschio, cannella e sandalo nel fondo.

Oroscopo 2021 Sagittario: i profumi consigliati

I nati sagittario hanno una natura esploratrice, hanno un grande senso della libertà e sono dotati di grande eloquenza. I sagittario sono infatti viaggiatori, mossi da una passione ardente e sono anche filantropi e idealisti. La loro attitudine li porta spesso a vivere all'estero. Inoltre, a volte, possono essere vittime degli eventi e della realtà.

Questo segno rappresenta l'inizio della germinazione e si collega direttamente a pino, rosa rossa, garofano e noce moscata.

Lumpa ci spiega che per l'oroscopo 2021 del sagittario tutto sarà in mano al destino: "Alcuni pagheranno debiti karmici, altri li riscuoteranno".

Continuate a leggere per scoprire i profumi adatti al segno del sagittario.

Aromatica e piccante, questa fragranza inebria e colpisce donne e uomini. Le sue note chiave? Caffè, cardamomo, noce moscata e cannella. Un jus attraente, che fa viaggiare con la mente.

Un profumo pulito e romantico che unisce sette diverse specie di rosa, foglie di violetta e un pizzico di limone. Questa colonia evoca l'armonia e lo splendore di un mazzo di fiori fragrante e traboccante di vita.

Oroscopo 2021 Capricorno: i profumi ideali

Le persone del capricorno - secondo Lumpa e le stelle - sono caratterizzate da zelo, ostinazione, capacità di raggiungimento del successo. Ma anche distacco emotivo, attitudine al sacrificio e capacità di calcolo. I capricorno hanno inoltre un buon rapporto con il potere e una certa inclinazione al fallimento: "Dove c'è successo c'è anche fallimento", specifica Lumpa. A volte, le persone di questo segno tendono ad essere ciniche e fredde.

Al capricorno è collegata la stasi invernale, con piante e fiori rappresentativi quali frassino, mirra, cicuta, belladonna, amaranto e viola del pensiero.

Come sarà il 2021 per i nati sotto il segno del capricorno? L'astrologa ci dice che sarà un buon anno, quello del passo avanti decisivo.

Nell'attesa di questo passo, scoprite i migliori profumi per i capricorno.

Un profumo assolutamente unisex dall'anima floreale a ambrata. Questa fragranza conquista con note di resina, ambra, foglia di alloro, mirra, sandalo, benzoino, coriandolo, vaniglia, origano, patchouli, angelica e mirto. Un profumo intenso e "amaro" come a volte lo è il trionfo.

La belladonna è tanto velenosa quanto affascinante. Il suo significato può avere un'accezione negativa in Italia, mentre altrove, questa pianta verde dalle lucide bacche scure è simbolo di fierezza ed eleganza. In questa fragranza, particolarmente indicata ai capricorno, la belladonna è accompagnata da liquirizia, vetiver e dal garofano nero australiano, un fiore raro che si svela solo di notte. Una fragranza che esprime fascino e mistero.

Oroscopo 2021 Acquario: i profumi adatti

Le persone nate sotto il segno dell'acquario sono caratterizzate da un grande senso dell'amicizia e della giustizia - spiega Lumpa - così come da alti ideali, anticonformismo e capacità di pensare con la propria testa, A volte gli acquario possono essere un po' sfortunati e autoindulgenti, ma anche geniali.

A questo segno è legata la "crescita sotterranea" della vegetazione, per questo motivo possiamo collegarlo a edera, incenso, mirra, rosmarino, geranio, orchidea e anche funghi.

Per l'acquario il 2021 sarà un anno importante: "Poterà maggiore maturità", racconta l'astrologa.

Ecco i profumi consigliati ai nati sotto il segno dell'acquario.

Un profumo ipnotico e fatato che riprende la formula originale della prima fragranza del brand, lanciata negli anni '90. Un piccolo gioiello olfattivo dallo spirito accattivante con note di apertura di edera, ciliegia e anice stellato. Tra le note di cuore troviamo invece liquirizia, amaryllis, violetta iris e tra quelle di fondo vetiver, vaniglia, pralina, muschio e fava tonka.

Il marchio italiano presenta così questa fragranza misteriosa e intensa: "Un velo d'incenso nasconde quello che ancora è in divenire...". Perché questo profumo è speciale (e gli acquario lo ameranno)? E' stato creato e filtrato manualmente con essenze pregiate e innovative, seguendo tecniche artigianali di alta profumeria.

Oroscopo 2021 Pesci: i profumi ideali

Le persone nate sotto il segno dei pesci sono caratterizzate da spirito compassionevole, empatia, amore intenso per la carità, romanticismo, sensibilità ed entusiasmo. Attenzione però: "I pesci possono essere anche un po' bugiardi e perversi ed essere inclini alla depressione".

Lumpa ci ha raccontato che questo segno è collegato in natura alla preparazione alla vita esterna. Per questo olmo, glicine, granoturco, timo, trifoglio, fieno e alghe lo rappresentano.

Sull'oroscopo 2021 per i pesci Lumpa non ha dubbi: "Sarà un anno simpatico!".

Scoprite qui sotto i profumi consigliati alle persone dei pesci.

Fiori di pesco, lavanda e miele uniti a fieno per una fragranza aromatica che evoca l'immagine di un pomeriggio assolato passato in campagna. Le persone del segno dei pesci lo apprezzeranno particolarmente e non potranno più farne a meno.

Un capolavoro olfattivo che parla di mare, terra e spirito. Questa fragranza si apre con note di alga marina, pepe nero, noce moscata, neroli, carvi ed elemi, seguiti nel cuore da incenso, iris e mirra. La composizione profumata - simbolo del segno dei pesci - si chiude poi con note di patchouli, ambra, muschio di quercia, musk e cashmeran.

Crediti foto: foto profumo by Lindsey Savage on Unsplash

Tutte le foto rappresentano stampe artistiche:

L'artwork con sfondo nero è di owlsroadstudio ed è in vedita su Etsy

Tutte le altre immagini sono creazioni di TheWhiteWitchOracle e sono in vendita su Etsy e sul sito ufficiale.

*Per definire le corrispondenze Lumpa ha consultato il manuale "Astrologia archetipica" di Umberto Carmignani e Simone Bongiovanni