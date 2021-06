Leocrema per le Donne è un progetto che sostiene il talento l’empowerment femminile. Promosso da Leocrema insieme a Piano C, offre percorsi di formazione professionale gratuiti

Leocrema insieme a Piano C propone l'iniziativa Leocrema per le Donne, a sostegno del talento e dell’empowerment femminile.

Il contesto pandemico ha evidenziato ancora una volta le criticità di un sistema-lavoro che necessita di essere innovato. In questo senso le donne, che nel mondo del lavoro risultavano già - o meglio, ancora - penalizzate, riscontrano particolari difficoltà a muoversi con successo nel contesto odierno.

Leocrema crede tuttavia che un nuovo paradigma, più inclusivo e paritario, sia possibile, e scende quindi in campo per dare il suo contributo all’empowerment femminile affiancando Piano C, associazione milanese che da un decennio si occupa di riprogettazione professionale, formazione ed empowerment femminile.

Leocrema & Piano C

“Per Leocrema, l’incontro con Piano C ha reso sin da subito evidente una comunione d’intenti: fare davvero la differenza nella vita delle donne. In un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, credere nel cambiamento positivo è un atto di coraggio che dobbiamo a noi stesse.” dichiara Michela Catroppa, PR & Communication Manager di Leocrema.

“Siamo orgogliosi - continua Catroppa - di poter ricordare alle donne quanto sia importante amarsi, valorizzarsi e soprattutto trovare il coraggio di reinventarsi partendo dai propri punti di forza.”

Leocrema sostiene il talento femminile: l'iniziativa

Con il progetto Leocrema per le Donne, il brand sostiene Piano C Factory, un percorso di riprogettazione professionale pensato per le donne disoccupate o maleoccupate, volto a valorizzare il talento femminile nel mondo del lavoro.

Il percorso, gratuito e guidato da professioniste qualificate, si apre con una call con diffusione nazionale il 14 giugno 2021 e si articola in tre fasi:

1. Dal 14 giugno al 14 luglio 2021 le donne interessate potranno candidarsi per partecipare al percorso di formazione compilando l’apposito form disponibile su www.pianoc.it;

2. Il 19 luglio 2021, tra le candidature pervenute, sarà annunciata una prima selezione di quaranta donne che usufruiranno di due webinar gratuiti di formazione erogati da Piano C. I webinar sono pensati per essere un ulteriore momento di selezione, che consentirà di scegliere tra le 40 partecipanti le 12 finaliste, ma anche di approfondimento formativo con momenti dedicati a suggerimenti teorici e pratici per il self empowerment e la ricerca occupazionale;

3. Il 30 luglio 2021 sarà annunciato l’esito della seconda e ultima selezione di dodici donne che, a partire dal 14 settembre, potranno accedere all’intero percorso di riprogettazione professionale della durata di tre mesi.

L'obiettivo del percorso

Il percorso non si prefigge l’obiettivo di fornire competenze specifiche per svolgere una particolare professione, ma degli strumenti spendibili in qualsiasi campo, che consentano alle partecipanti di perseguire le proprie aspirazioni e proporsi continuamente in modo nuovo, in linea con la fluidità che caratterizza oggi il mercato del lavoro.

Piano C ha formato in soli due anni oltre 600 donne con l’esclusivo metodo Work Design, proprietario e validato, mentre il 75% delle partecipanti a sei mesi dalla conclusione del percorso dichiara di aver trovato un lavoro adatto alle proprie esigenze ed ambizioni*.

#AmatiNellaTuaPelle

Leocrema condivide con Piano C valori e obiettivi che sono i capisaldi di questo progetto: passione per ciò che si fa, impegno per continuare a migliorarsi, voglia di fare la differenza.

Il brand parla alle donne il linguaggio dell’inclusione, con l’intento di innescare un cambiamento positivo per il singolo e per la società in cui viviamo: dallo studio costante di formule efficaci e sicure nascono prodotti performanti e affidabili, che rendono possibile amarsi nella propria pelle.

Perché è qui che ha origine il vero benessere: dal sentirsi a proprio agio con se stessi e le scelte intraprese, nella vita come nel lavoro. Le competenze inespresse non sapranno fiorire, se non coltivate: riconoscere i propri talenti è il primo passo per poter disegnare un presente che rispecchi davvero chi siamo.

Il progetto Leocrema per le Donne si rivolge alle donne che hanno davvero voglia di mettersi in gioco per ottenere ciò che desiderano e per tornare ad amarsi nella propria pelle.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Leocrema.

*Survey sull’impatto realizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano su un campione di 75 persone (2019)