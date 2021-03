Dimenticate il grigiore invernale! Scegliete una routine mirata per la skincare primaverile. Obiettivo: pelle più luminosa e sana. Ecco come fare

Spazzare via la patina di stanchezza e grigiore, rinnovare, illuminare e proteggere: sono questi gli obiettivi della skincare primaverile. Una routine fatta di idratazione e nutrimento, infine di rigenerazione e rinforzo della barriera protettiva, per evitare gli effetti negativi causati dall'uso prolungato della mascherina. Continuate a leggere l'articolo per fare incetta di beauty tips!

Skincare primaverile: una detersione sempre più delicata

Lo step must per ogni routine di bellezza è la detersione. Farla bene, infatti, significa assicurarsi che i trattamenti successivi possano penetrare nella pelle apportando tutti i benefici. Come per la crema viso, anche per capire qual è il giusto mix di prodotti detergenti è necessario osservare la pelle. Meglio optare per texture leggere e rinfrescanti in caso di pelle mista o grassa, mentre se avete problemi di pori, potete scegliere una doppia detersione con un prodotto a base di carbone o argilla dalle proprietà anti-sebo. In tutti gli altri casi, una detergente mousse o un'acqua micellare (da usare dopo aver già pulito il viso) sono perfetti. Insomma, se avete già un prodotto del cuore, non impazzite a cercarne uno nuovo: potete sempre aggiungere un secondo passaggio alla detersione, come vi raccontiamo nel prossimo paragrafo.

Maschere e peeling

In questa prima fase della skincare routine primaverile, una capitolo a parte va dedicato alle maschere e ai peeling. Vanno utilizzate una o due volte a settimana (se, nel frattempo, non avete già inserito trattamenti viso a base di acidi esfolianti). L'obiettivo di questi prodotti è eliminare le cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare, insieme alla produzione di collagene ed elastina, per dare un boost di luminosità alla pelle. Se per le maschere viso non avete bisogno di consulenza da parte di un esperto – basterà scegliere un prodotto in linea con le vostre esigenze – discorso diverso per i peeling che sono tendenzialmente più aggressivi e “strong”. In ogni caso, se usate un prodotto domiciliare, ricordatevi di applicarlo la sera e, il giorno dopo, di utilizzare sempre sulla pelle una crema viso con filtro solare mai inferiore a SPF30.

Skincare primaverile: massima idratazione

Per avere una pelle più luminosa, è necessario puntare su prodotti idratanti e illuminanti, da usare dopo la detersione, mattina e sera. La scelta dell'idratante giusto è soggettiva. Con l'aumento delle temperature fra aprile e maggio potreste optare per texture più leggere o per un fluido. Se la vostra pelle è secca, sempre meglio avere nella beauty bag una crema corposa, da usare anche come trattamento notte all'occorrenza. Per il trattamento giorno consigliamo di scegliere una crema con antiossidanti e con filtro solare per proteggere meglio il viso dai primi raggi di sole.

Protezione solare

In teoria bisognerebbe applicare una crema viso con protezione solare durante tutto l'anno ma è in primavera, quando l'obiettivo è far fronte al rischio di photoaging, che diventa un must. Ci sono diverse possibilità. Potete puntare a una crema viso con SPF alto e con filtri che proteggono dal sole, inquinamento e luce blu emessa dai device, oppure applicare un filtro solare dopo il trattamento. Le nuove formulazioni sono spesso leggere, quindi non si corre il rischio di pesantezza sulla pelle. Potete anche usare una formula spray, comoda da mettere in borsa per applicazioni più frequenti durante la giornata.

I prodotti da provare

In cerca del giusto mix di prodotti per la vostra skincare primaverile? Date un occhio alla gallery!

