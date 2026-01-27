Tra funghi giganti, tutti colorati, e atmosfere sognanti, a Parigi sfila la prima collezione Chanel Haute Couture di Matthieu Blazy







Si apre sulle note di un classico Disney la prima sfilata Chanel Haute Couture firmata da Matthieu Blazy, sul canto che Aurora, protagonista de La bella addormentata nel bosco intona mentre passeggia nel bosco, felice, circondata dalle colorate creature che lo abitano. Una scelta che, unita alla location che fa da sfondo, rende ancora più evidente l'intento del designer: trasportare il suo pubblico in una vera e propria fiaba.



L'ambientazione della sfilata Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Getty Images





Tra funghi colorati che scandiscono la passerella, abbracciata da una cascata di rami piangenti tinti di rosa, il caos della città e della quotidianità rimane momentaneamente sospeso per fare spazio a una dimensione leggera, apparentemente senza tempo. Il tempo, in realtà, c'è eccome, ed è quello che viviamo oggi: il mondo delle fiabe incontra la contemporaneità e a raccontarlo sono le forme e le linee, spogliate di quelle costruzioni tipiche della couture, i materiali scelti, trasparenti e impalpabili come una seconda pelle, e il casting, che mostra la bellezza delle sue tante età.







Il look di apertura della sfilata Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Courtesy of Chanel



Nelle note che accompagnano la collezione, Blazy condivide la sua visione emozionale dell'haute couture, intesa come uno scambio tra chi crea e chi indossa, dove l'abito intende celebrare chi lo indossa, la sua individualità. Al centro di ogni abito c'è la donna anzi, ce ne sono tante: tantissime donne diverse, che il designer immagina vivano una vera e propria metamorfosi; le vede trasformarsi in uccelli colorati (proprio come quelli che accompagnano la nostra Aurora nel suo canto nel bosco) e volare via, libere.



Il look di chiusura della sfilata Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Courtesy of Chanel





Volare via dalla quotidianità non è facile e non è sempre possibile, soprattutto mantenendo i piedi per terra: questa donna, pur inseguendo la libertà, riesce a farlo, rimanendo ancorata a una dimensione reale e portabile. Dal classico tailleur rivisitato alle borse in tulle, passando per le celebrities in prima fila, vi raccontiamo di seguito la prima collezione Chanel Haute Couture firmata da Matthieu Blazy.









Parola chiave: leggerezza



La couture torna all'essenziale e anche il tailleur e le borse iconiche della Maison "si spogliano": diventano leggere, svelano la loro costruzione. Lo stesso vale per blue e abiti, sui quali anche un dettaglio come una cintura diventa un impalpabile layer.





Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Getty Images





Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Getty Images





Le borse puntano sulla leggerezza e anche un tema riconoscibile e caro come quello della catena abbandona il metallo in favore di un filo dorato e sottile.



Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Getty Images





Piume, per volare via



Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Courtesy of Chanel



Applicate e voluminose o disegnate, ricreate attraverso sfumature e riflessi: le piume non possono mancare, in quanto segno di leggerezza e libertà e il modo in cui vengono proposte è fresco, mai pomposo. Anche quando creano volume sul fondo di un abito, lo fanno in contrasto a trame di tweed capaci di bilanciare e alleggerire l'insieme trasportandolo nella quotidianità.





Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Courtesy of Chanel



Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Getty Images





I gioielli, come quelli delle fiabe



Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Getty Images



Ogni fiaba che si rispetti ha la sua principessa, o futura regina, mai prima della sua corona. Così i gioielli sono ricchi, elaborati, pieni di colore e non solo: anche di piccoli elementi giocosi, del tutto inaspettati.



Chanel Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Credits: Getty Images

Dua Lipa, A$AP Rocky e tutti gli ospiti in prima fila



Dua Lipa e A$AP Rocky in prima fila alla sfilata Haute Couture di Chanel.

Credits: Getty Images

In prima fila in una Parigi piovosa i tanti volti legati alla Maison: quelli nuovi, come A$AP Rocky e Dua Lipa e quelli storici, come Nicole Kidman, Tilda Swinton e Penelope Cruz. Tutti, attraverso i loro look, perfetti ambassador del nuovo corso del marchio.



Da sinistra: Nicole Kidman, Fernanda Torres e TIlda Swinton.

Credits: Getty Images



Da sinistra: Margaret Qualley, Penelope Cruz, Carole Bouquet con Charlotte Casiraghi.

Credits: Getty Images



Da sinistra: Claire Foy, Gracie Abrams e Paloma Elsesser.

Credits: Getty Images