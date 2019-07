Quale trucco scegliere per il giorno del sì? Ecco 10 proposte super easy per chi ha gli occhi marroni alle quali ispirarsi

Il trucco sposa è più che un dettaglio per il giorno del matrimonio: va studiato con cura, abbinato al look e in linea con il mood della cerimonia.

E, poi, deve rappresentare perfettamente il carattere della sposa. Siete indecise sul make-up da sfoggiare sull'altare?

Vi diamo una mano noi con 10 beauty look sposa ai quali ispirarsi perfetti per chi ha gli occhi marroni. Scegliete il vostro preferito!

Focus sugli occhi

Questo trucco punta sullo sguardo, evidenziato da una riga di eyeliner nero sottile che si accorda a incarnato e labbra rosati.

Monocromatico

Labbra e palpebre rosa pink: make-up blooming ma con discrezione.

Peachy look

Sfumature color pesca, mescolate a un tocco di marrone su sguardo, zigomi e labbra rese luminose da un rossetto dal finish satinato. Dettaglio in primo piano: le sopracciglia curatissime.

Smokey eyes marrone

Per chi non vuole rinunciare alle sfumature, ecco una variante nelle gradazione del marrone, ideale per le pelli più scure.

Matte skin

Per chi non ama i beauty look shimmer o dall'effetto glow, la base è lavorata con un fondotinta opaco mentre sugli occhi è sfumata una matita nera. Le labbra sono nude.

Boho-chic

L'accessorio è il re della festa ed è abbinato al make-up: fiori bianchi sulla testa e palpebre ghiaccio shimmer. Il blush effetto pomette e le labbra rosa stemperano il look.

Strong lips

Sfumature a contrasto nella parte più esterna dell'occhio e labbra tra il rosa intenso e il rosso: è la soluzione per chi preferisce un make-up più catchy.

Ciglia extralong

Per chi ama il nude look ma vuole uno sguardo da cerbiatta, nulla di meglio che indossare per il giorno del sì un paio di fake eyelashes come quelle nella foto.

Glossy lips

Le labbra glossate rendono la bocca più voluminosa. Ma prima di applicare il prodotto, create una base con un rossetto dello stesso colore per migliorare la durata del gloss.

Cat eyes

Il trucco occhi allungato è consigliato alle spose che desiderano uno sguardo felino. Mai, però, senza un paio di ciglia finte e sopracciglia pettinate alla perfezione!

Credit ph: Mondadoriphoto