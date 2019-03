Volete aggiungere un tocco di freschezza e femminilità al vostro make up? Ecco 10 blush rosati perfetti per un look bonne mine

Se amate i look freschi e romantici, il blush è un prodotto che non può mancare nella vostra beauty routine. Che sia in crema o in polvere, opaco o dal finish luminoso, un blush nella sfumatura più adatta alla vostra carnagione saprà dare luce e vitalità al vostro look e renderlo impeccabile.

Come ottenere un incarnato effetto bonne mine?



Dopo aver riscaldato l'incarnato con una terra abbronzante e aver scolpito guance e zigomi con un colore freddo da contouring, donate vitalità e freschezza al vostro viso con un pizzico di blush rosato sulle gote. Scegliete la tonalità più adatta al vostro incarnato e applicatela con il pennello - o con le dita nel caso di un prodotto in crema - per completare il vostro look. Il trucco in più? Abbinate la tonalità del blush al makeup occhi e al rossetto per un total look blush raffinato ed elegante.

Continuate a leggere l'articolo e scoprite 10 blush rosati perfetti per un look bonne mine scelti per voi da Grazia.it

Questo prezioso blush realizzato con pigmenti finemente macinati ha una consistenza leggera che riveste le gote di un delicato velo rosato e luminoso. Dedicato alle api, indispensabili animali in pericolo di estinzione, questo blush contribuisce alla raccolta fondi a sostegno di 6 associazoni che proteggono le api e il loro habitat.



Un blush in crema dal finish naturale e luminoso perfetto per essere utilizzato anche su labbra e palpebre per un total look romantico e di tendenza.



Questo blush in polvere riveste le guance di un'aura di vitalità avvolgendole in un velo di colore impalpabile. L'esclusiva formula giapponese lascia una finitura satinata naturalmente luminosa per un perfetto risultato bonne mine.



Un blush in polvere color corallo modulabile e facile da applicare. La sua formula liscia come seta riveste la pelle di uno strato leggero di pigmento leggermente perlato per un look naturale e fresco.



Un blush dalla formula cremosa color corallo acceso, perfetto per ravvivare il viso e regalare un effetto bonne mine istantaneo. Applicatelo su guance e labbra, per un total look fresco e femminile.



Un'innovativo blush effetto ombre che combina finish perlati, satinati e opachi per un look guancia multidimensionale. Lo spettro dei colori e delle finiture consente di personalizzare al massimo il proprio look.



L'armonia di toni abbinata al finish perlescente di questo blush impreziosisce la pelle rivestendola di un delicato velo luminoso, vellutato e duraturo. Perfetto per l'uso quotidiano, garantisce una carnagione dall'aspetto naturale e glowy.



Un blush in polvere che aderisce alla pelle perfettamente scolpendo il viso. La speciale formula con polveri sottilissime, oltre a garantire un’ottima durata e una coprenza modulabile, rende l’applicazione semplicissima.

Un blush cangiante che assicura il giusto equilibrio tra colore e luminosità. Applicatelo da solo per un effetto glowy rosato o sopra un blush mat per un tocco di luce in più.





Un blush a metà tra una polvere iluminante e una cipria colorata che utilizza la tecnologia fotoluminescente per mettere in risalto profondità e dimensione del viso. La realizzazione a mano, garantisce il perfetto mix di colore e polvere, e rende ogni prodotto un pezzo unico.







Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Unsplash