Un colorito sunkissed - letteralmente baciato dal sole - è il sogno di tutte questa estate. Scoprite come ottenerlo con il makeup seguendo i nostri consigli

Abbronzato, luminoso, dall'aspetto sano e naturale: il colorito sunkissed - letteralmente "baciato dal sole" - è il sogno di tutte, specialmente durante i mesi più caldi dell'anno.

Purtroppo però, sapiamo bene che l'esposizione prolungata ai raggi solari può danneggiare la pelle e accentuare piccole rughe e segni di espressione. Niente paura: ottenere un colorito sano e sunkissed con il makeup è possibile, basta conoscere i prodotti e le tecniche giuste.

Via libera a prodotti illuminanti che riscaldano il colorito: applicateli come primo step del trucco sotto il fondotinta per ottenere un effetto bronzato e glowy uniforme e naturale, o stendeteli sui punti alti del viso per dare definizione.

Riscaldate l'incarnato con un bronzer dal sottotono caldo, diffondendo il prodotto con ampi movimenti circolari su tempie zigomi e naso, ovvero dove vi abbronzereste dopo una giornata di sole. Per il trucco occhi invece, scegliete sfumature dal sottotono caldo, mixando ombretti mat a polveri shimmer.



Cosa aspettate? Scorrete l'articolo e scoprite tutti i prodotti per ottenere un colorito sunkissed con il makeup, selezionati per voi da Grazia.it

Una palette compatta e travel friendly con nove ombretti sulle tonalità calde e ricche del corallo. Il mix di colori e finish diversi permettono di creare una moltitudine di look occhi.

Questo quad di ombretti dalla formula ricca e luminosa è perfetto per definire i contorni dell'occhio e donare profondità allo sguardo.

Una consistenza in gel, che una volta sfumata si fonde con l'incarnato riscaldandone il tono e agiungendo un sottile strato di shimmer. Perfetto da utilizzare come base per il fondotinta, o da sfumare sui punti alti degli zigomi per illuminarli.

Un look effetto sunkissed non puà che essere ultra luminoso: questa palette viso in edizione limitata contiene una cipria levigante e illuminante che minimizza le imperfezioni del viso, una terra, un blush e un illuminante irridescenti.

Una base viso che illumina e perfeziona l'incarnato, levigandolo e diminuendo l'aspetto di pori dilatati e discromie. Scegliete una sfumatura leggermente più calda del vostro incarnato e stendetela prima del fondotinta per ottenere una base effetto abbronzatura i poche semplici mosse.





Un ombretto liquido 2 in 1 dalla formula shimmer metallica, contiene un colore ultra brillante e un top coat shimmer per look mozzafiato.

Questa palette contiene un vasto assortimento di terre di sole e illuminanti, tutti sulle tonalità calde del bronzo e del terracotta. Perfetta per creare un colorito sunkissed o per enfatizzare l'abbrinzatura naturale di viso e corpo.

Create un colorito luminoso, sano e baciato dal sole con questa palette di bronzers dal finish matte e shimmer, perfetti da utilizzare da soli o da stratificare per un look multidimensionale.

Questa terra di sole in crema contiene pregiatissimo olio Buriti, famoso per la sua altissima percentuale di vitamina A e beta carotene, alleate da sempre del colorito sunkissed. Un prodotto ideale per scolpiree e riscaldare il viso in modo naturale.

Bronzer, Blush e illuminante rendono questa compatta palette viso il perfetto prodotto da viaggio. Le tre tonalità sono caratterizzate da un leggero shimmer dorato, studiato per donare dimensione al viso e valorizzare la carnagione abbronzata.

Credits Ph: Elisa Costa