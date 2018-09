Caldi ed eleganti, l'oro e il bordeaux sono tra i colori su cui puntare per il make up dell'autunno 2018

Finora erano due tonalità tipiche delle palette natalizie, quest’autunno invece l’oro e il bordeaux sono stati sdoganati qualche mese prima. Merito, o forse colpa, di un ritorno delle nuance metallizzate che già piacevano durante l’estate e che sono presenti anche tra i trend autunnali.

Oro e bordeaux, versatili e per tutte



Elegante e sofisticata, la combo di questi due colori è di grande effetto e ha colorato tutto il make up, palette occhi in primis. Il suo punto di forza è infatti nella sua versatilità e modulabilità.



Se in passerella entrambi i colori sono stati stesi generosamente sulle palpebre, spesso anche assieme scegliendo l’oro per quella mobile e il bordeaux per quella fissa come da Vivienne Westwood, nel quotidiano si può optare per qualcosa di più portabile come suggerisce Chanel che ha optato per uno sguardo aureo giocato proprio sulle differenti sfumature dell’oro, per la precisione oro rosa su palpebra mobile fino all’arcata sopracciliare e oro giallo luminoso attorno all’angolo esterno dell’occhio.

Oro e bordeaux da Vivienne Westwood e Chanel Sulla passerella di Vivienne Westwood si scelgono entrambe le tonalità per dare risalto agli occhi chiari.

Da Chanel, invece, è l'oro a trionfare, chiarissimo e luminoso così da irradiare il viso.



/ 2 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Per smorzare quindi l’effetto di questi due colori così importanti, nelle palette spesso si affiancano a tonalità più delicate come nella nuova Nude Palette di Urban Decay o nella Nude Dude di The Balm mentre, per accentuarli ulteriormente, la palette di Dior gli affianca a un rosa baby, al bronzo chiaro e al cioccolato, stessa tonalità scelta anche da Givenchy per la sua nuova palette metallizzata in cui si trova anche l’argento.

Ma, sguardo a parte, l’oro e il bordeaux sono adatti anche per illuminare completamente il viso e sulle labbra; in una stagione in cui l’illuminante sarà il prodotto must-have da avere con sé e “illuminare” sarà essenziale tanto nel make up quanto nello skincare, dare dei piccoli tocchi di illuminante o fard dorati sulle gote così da enfatizzare il punto luce sarà una valida alternativa per chi non vuole osare troppo. Stesso discorso anche per le labbra su cui si può stendere sempre l’oro, quest’anno molto protagonista, o il chic bordeaux.

Graphic: Elisa Costa

Foto: Mondadori Ph