Cercate delle idee originali per utilizzare un ombretto viola? Vi proponiamo 7 make up visti in passerella tutti da copiare

Di grande impatto e incredibilmente magnetico, un trucco occhi viola rende il vostro sguardo protagonista del beauty look.

Volete scoprire i make up più di tendenza per sfruttare l'ombretto viola?

Abbiamo selezionato 7 look dalle passerelle di stagione, per un flash di colore elettrico che illumina l'inverno.

Grafico

Se vi piacciono i trucchi colourful e artistici, provate a realizzare una linea grafica sulla palpebra fissa, semplicemente intingendo l'ombretto viola in un mixing medium per creare una consistenza fluida ad altissima scrivenza. Da abbinare a un tocco di rosa nell'incavo della palpebra.



Rosso violaceo

La tonalità più calda di viola si sfuma nell'incavo palpebrale, per fondersi con l'ombretto magenta neon applicato sulla palpebra mobile. A completare il look, tanto khol nero e una punta di indaco lungo la prima metà della rima inferiore.



Glitterato

Adatto a chi ama i trucchi più strong dal sapore punk. Stendete un ombretto in crema nero sulla palpebra mobile e create delle striature "graffiate" verso l'esterno. Prima che la base grassa asciughi, picchiettate dei glitter viola al centro della palpebra.



Glossato

Volete provare un effetto inedito? Applicate una punta di gloss trasparente dopo aver applicato l'ombretto viola e non preoccupatevi troppo delle righette: l'effetto leggermente smudged è super cool!



Colore pieno

Avete trovato l'ombretto viola della vita e volete sfruttarlo al meglio? Allora scegliete la semplicità e rendetelo protagonista a tutta palpebra. Per un tocco artistico in più, tracciate una linea grafica sotto la rima inferiore.



Cat-eye

Preferite i trucchi più minimali? Utilizzate l'ombretto come se fosse un eyeliner e tracciate una codina dalla seconda metà della palpebra. Riprendete la stessa tonalità per realizzare una linea anche lungo la rima inferiore, ma solo in corrispondenza della pupilla, sfumando leggermente.



Smokey eyes

Per chi vuole un make up ad altissimo impatto, ispiratevi agli anni '80 e realizzate uno smokey eyes con varie tonalità di viola, da abbinare a un rossetto rosso fuoco.



