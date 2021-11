Il trucco occhi nel 2021? Colorato, ma non solo. Lo smokey eyes, tecnica intramontabile, cambia “pelle” sposando un insolito mood grunge, tra discrezione e passione per i Nineties. Ecco come replicare la tendenze smokey eyes 2021 (con inspo dalle passerelle)

Product alert: khol, kajal, matite dalla mina morbida ed eyeliner non potranno mancare nel beauty case dell'autunno inverno 2021 2022. Il motivo è semplice: gli occhi si lasciano conquistare da un leggero smokey eyes scuro dall'effetto vissuto che, a noi adolescenti degli anni Novanta, ricorda tantissimo il primo make-up sfumato realizzato davanti allo specchio. Nostalgia? Non proprio. La verità è che questo tipo di trucco occhi è versatile e facile da realizzare. Se siete alle prime armi, passate al paragrafo successivo dove troverete tutti i tips su come realizzare lo smokey eyes. Se, invece, siete curiose e volete subito replicare con i nostri consigli le tendenze make-up dell'autunno inverno 2021 2022, date subito un occhio alla gallery con tutte le migliori ispirazioni del momento.

Come realizzare lo smokey eyes (scuro)

Lo smokey eyes 2021 è come una leggerissima nuvola di colore nero sugli occhi, che parte dall'attaccatura delle ciglia – dove il colore è più intenso – per sfumare in maniera delicata verso la piega dell'occhio. Il colore non va oltre ed è questa la differenza con le tendenze del passato: bando al full color, l'effetto è più discreto. Tradotto: il blending diventa fondamentale per realizzare un perfetto equilibrio tra colore e sfumatura nella stessa nuance. Per realizzare uno smokey eyes impeccabile, seguite il nostro how to.

I 4 step (+ due opzionali) per realizzare lo smokey eyes 2021

Partiamo dal primo step: applicate il primer, prodotto che va steso sulla palpebra mobile per far aderire meglio l'ombretto ed evitare che faccia antiestetiche pieghe seguito – se desiderate – da un ombretto base dello stesso colore della pelle.

Step 2: disegnate una linea di matita kohl nera (dalla mina morbida) lungo la rima cigliare superiore e lavoratela con un pennello da sfumatura. Non ci devono essere spazi vuoti tra le ciglia (avete dubbi? Provate la tecnica a trattini). No panic: non è necessario essere precisi perché la riga andrà successivamente sfumata.

Step 3: con un ombretto più scuro (nero o grigio), fissate e sfumate il kajal. Attenzione alla quantità: questo tipo di smokey eyes è “soft”, quindi il colore non va troppo enfatizzato. L'importante è che l'ombretto scuro crei un leggero contrasto con quello più chiaro. Lavorate l'ombretto con piccoli movimenti concentrici per rendere più morbidi i contorni. Se volete uno smokey ancora più leggero, potete saltare questo passaggio e limitarvi a riapplicare la matita e a sfumarla con il pennello.

Step 5 (opzionale): se, invece, volete dare maggiore profondità al risultato, potete scurire la rima cigliare inferiore con la matita nera e sfumare fino a "sporcare" il bordo della palpebra inferiore.

Step 6 (opzionale): sigillate il make-up occhi con una dose generosa di mascara nero. Il passaggio è opzionale perché l'effetto grunge degli anni Novanta non punta a enfatizzare le ciglia: tutto dipende dal finish che desiderate.

Gli eye look più cool

Ed eccoci arrivati ai make-up più belli ai quali ispirarsi. NB: vi diamo anche qualche suggerimento per una sfumatura diversa dal classico nero (ma mai bold): spazio alla fantasia (la vostra!).

Smokey eyes 2021: gli eye look più cool Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Wella

Credit ph: Framesi

Credit ph: Framesi

Credit ph: Framesi

Credit ph: Schwarzkopf

Credit ph: Wella

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Toni&Guy, Wella, Giorgio Armani Beauty, Framesi, Schwarzkopf