Il trucco occhi semplice dei vostri sogni vi sta aspettando: ecco i migliori tutorial scovati per voi su Instagram e TikTok per un make up easy & cool

Creare un trucco occhi semplice può essere un gioco da ragazzi affidandosi ai consigli dei make up artist professionisti.

Non sempre è possibile incontrarli di persona, per questo abbiamo selezionato per voi i migliori i migliori tutorial da Instagram e TikTok in un mix di mini video che vi mostreranno al volo come creare un trucco occhi semplice senza difficoltà.

In questo momento mettere in risalto lo sguardo con il make up è un ottimo escamotage per gratificarci e perché no, farci sentire meglio. Se però non sapete da che parte cominciare, partite dalle basi puntando ad easy look di semplice esecuzione: il risultato vi sorprenderà!

1.Trucco Occhi Halo

Angolo interno e angolo esterno vengono scuriti con un ombretto marrone opaco, mentre il centro della palpebra viene illuminato con un ombretto ultra luminoso in tonalità bronzo. Ecco un halo make up semplicissimo da realizzare!

2. Smokey eyes facile

Lo smokey eyes è il make up più amato e al contempo più odiato. Vi piacerebbe sfoggiarlo ma non sapete da che parte cominciare? Tracciate una linea morbida - e assolutamente non precisa - all'attaccatura delle ciglia, sfumatela e sovrapponete un ombretto in tono. Ripetete fino a che non avrete ottenuto un easy-smokey a regola d'arte!

3. Eyeliner in glitter

Non un tutorial ma un suggerimento: se desiderate un trucco occhi semplice ma d'effetto puntate sull'eyeliner glitterato. Dopo aver steso una matita del colore desiderato all'attaccatura delle ciglia sovrapponete l'eyeliner glitter. La stesura è molto semplice, mentre l'effetto statement è assicurato, senza risultare troppo impegnativo.

4. Trucco occhi con eyeliner facile

L'eyeliner "classico" vi spaventa? Fate un bel respiro e provate questa tecnica: sottolineate l'attaccatura delle ciglia con un ombretto scuro e poi seguite la sua traccia per costruire, con calma, una linea alla volta, il vostro eyeliner. Dopo un paio di tentativi questo make up diventerà semplicissimo sa realizzare!

5. Trucco occhi semplice ed elegante

Eleganza allo stato puro per il make up luminoso nei toni del tortora. Per realizzare questo trucco vi basterà sottolineare la piega palpebrale e l'angolo esterno con un ombretto opaco, per poi illuminare la palpebra con un ombretto in tono, ma in finitura satinata. Il tocco in più è dato da un accenno di highlighter nell'angolo interno.

6. Make up easy ma colorato

Il trucco semplice non è solo nude! Ecco un'opzione facile da copiare ma di grande impatto, nei toni del rosa antico. La palpebra viene colorata interamente da una shade rosa medio, mentre la linea di eyeliner viene creata, semplicemente, con un ombretto di un tono più scuro. Super cool!

7. Eyliner felino

Niente come l'eyeliner riesce a definire e intensificare lo sguardo. Per un make up facile da portare ma intrigante, optate per l'eyeliner nero la cui forma va a scolpire anche l'angolo interno. Non lasciatevi intimorire: con un eyeliner a penna riuscirete anche voi!

8. Liner sfumato

Un altro easy look con eyeliner, questa volta sfumato però! Dopo aver creato la vostra linea "con codina" sovrapponete il vostro ombretto preferito e sfumatelo per tutta la lunghezza. L'effetto sarà fresco e super glam, senza sforzo.

9. Make up colorato

Le tonalità albicocca si sposano particolarmente bene con gli occhi castani e verdi. Per un trucco facile e veloce ma colorato, alternate di verse tonalità di pesca, albicocca e borgogna per un effetto esplosivo. Naturalmente, per un risultato armonico vi consigliamo di scegliere la nuance più scura per creare la linea di eyeliner e/o scurire l'attaccatura delle ciglia.

Photo by yunona uritsky & Kim Carpenter on Unsplash