Effetto metallico sugli occhi per uno sguardo intenso e glamour. Ecco i look più belli da copiare

Trucco occhi metallizzato: must have in passerella, irrinunciabile per il beauty look autunno inverno 2018 2019.

I metal eyes hanno il pregio di enfatizzare lo sguardo dando vita a beauty look serali dall'eleganza unica.

Il colore, in polvere o cremoso, si stende a tutta palpebra in maniera generosa fino a lambire le sopracciglia. Ecco le proposte più belle, assolutamente da copiare.

Gold & Wine

Uno dei match più cool del momento vede oro e bordeaux unirsi. Scommettiamo che non potrete farne a meno?

Champagne

In linea generale i make up metallici autunno inverno 2018 2019 puntano all'intensità, ecco però un'eccezione extra chic con ombretto metal in nuance chiara e luminosa.

Graphic eyes

Trucco occhi metallizzato in color argento abbinato a eyeliner grafico. L'ombretto non è sfumato ai bordi, enfatizzando ulteriormente l'aspetto graphic.

True gold

Lo smokey eyes oro metallizzato è imprescindibile in questa stagione. Eccolo abbinato a un rossetto nude opaco.

Super green

Verde prato metal sfumato a tutta palpebra per un trucco pop intenso.

Edgy

Un beauty look da gran sera con trucco occhi nero e blu metallico completato da bushy brows e labbra al naturale.

Tono su tono

Ombretto viola metal il cui look è completato da ciglia finte in tono, per chi ama osare col colore.

Smokey intenso

Nero bordeaux e argento trasformano questo trucco occhi in una vera e propria opera d'arte dedicata ai party look.

That's hot!

Rame e rosso in un match metallico da passerella. Se vi piace l'abbinamento ma non amate osare, sfumate il rosso nella piega dell'occhio senza portarlo troppo verso l'arcata sopraccigliare.

Gold leaf

Questo look con foglia d'oro applicata sulla palpebra mobile al posto dell'ombretto è il top. Applicate un primer per glitter e poi tamponate i foglietti creando un trucco occhi metallico e prezioso, al 100% originale.

Colorful

Un trionfo di nuance a contrasto per questo trucco intenso in shade metallica. Ricordate: ombretto viola e rossetto rosso stanno benissimo insieme.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa