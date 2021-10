Ecco i migliori profumi autunno 2021: un mix di fragranze per lui e per lei calde e avvolgenti. Novità e grandi classici tutti da scoprire

Avete voglia di trovare una nuova fragranza del cuore che vi scaldi? Ecco i profumi autunno 2021: un mix di novità imperdibili e grandi classici dalle note avvolgenti.

L'autunno ci porta a essere più riflessivi, a cercare momenti di pace e fragranze carezzevoli, perfette per "coccolarci" quando fuori fa freddo e le giornate iniziano inevitabilmente ad accorciarsi.

I migliori profumi autunno 2021 sono senza dubbio quelli caldi e vibranti, caratterizzati da note di vaniglia, fava tonka, legni cremosi e accordi speziati. Non mancano poi i tocchi floreali di gelsomino e rosa, senza dimenticare le note cuoiate e gli imperdibili accordi boozy, che richiamano i liquori, come rum e cognac.

Trovate dunque la vostra fragranza preferita tra i profumi autunno 2021 selezionati per voi da Grazia.it.

Una vaniglia intensa, caratterizzata da sfaccettature fumé, legnose e gourmand sospinta da note di rum liquoroso e legno di cedro. Come spiegato dal brand, "Se fosse un quadro, sarebbe un dipinto del periodo tahitiano di Paul Gauguin.", un invito all'evasione e al sogno. Fantastico!

Alcune delle fragranze Tom Ford si ispirano alla vita del designer. Tra queste troviamo Ombré Leather Parfum, che ricrea olfattivamente i suoi ricordi di infanzia nel west americano. Come spiegato dallo stilista - e anche naso della creazione - questo nuovo parfum "Si fonda sulla sensualità selvaggia della fragranza originaria… un'espressione più intensa e travolgente". Le note cardine? Foglia di violetta, iris, gelsomino sambac, cuoio, note legnose e tabacco.

Come una passeggiata in un parco, con l'aria elettrica e le foglie colorate, questo profumo incarna perfettamente lo spirito autunnale, proprio come il suo nome suggerisce. Tra le sue note troviamo noce moscata, cardamomo, pepe rosa, acero, legno di cedro e muschio. Una incantevole novità autunnale da provare.

Un profumo floreale ambrato, un omaggio al più prezioso e leggiadro dei tessuti: la seta. Seda ci offre gelsomino grandiflorum e gelsomino sambac uniti all'ambra, perfetti per donare una sensazione di calore nelle fresche sere d'autunno. Sino ad ora in vendita esclusiva presso la galleria di Harrod’s, a Londra, la fragranza è ora disponibile anche nelle gallerie di Milano e New York. Una vera e propria opera d'arte olfattiva, da provare.

Una fragranza intrigante che mette al centro della composizione ben quattro diverse varietà di rosa e gelsomino, il cui tono è enfatizzato da un'apertura di bergamotto e fiore di sale e da un fondo di vaniglia, muschio ed eliotropo. Una proposta molto accattivante e contemporanea.

Un orientale gourmand dalla forte personalità che incarna alla perfezione il carattere forte e sofisticato della maison, fortemente legata al mondo dei liquori. In Angel's Share infatti, vive il profumo del leggendario cognac Hennessy, abbinato a note di cannella, fava tonka, vaniglia, pralina e legno di sandalo cremoso. Semplicemente irresistibile.

Rosa, caffè e zucchero a velo: un gourmand caldo che fa sognare il rituale della colazione siciliana. Questa fragranza - spiccatamente femminile ma adatta a tutti - coniuga dolcezza ed eleganza, rivelandosi un must tra i profumi autunno 2021.

Un grande classico tra i profumi autunno 2021, una colonia intensa dal tono lievemente fumoso, perfetta per il clima gloomy di stagione. Questa proposta del marchio inglese vanta un'apertura di lavanda, un cuore di mirra e un fondo di fava tonka, vaniglia e mandorla. Splendido!

Come un viaggio senza regole, in un caleidoscopio sensoriale, queste due fragranze - proposte come femminile e maschile, ma assolutamente adattabili ai propri gusti - incarnano "il potere della liberazione". Material offre una vaniglia fuori dagli schemi, legnosa e tangibile, quasi graffiante; mentre Boudless è un profumo euforico e ardente, caratterizzato da note speziate di cannella, zenzero e muschio - tra gli altri - anch'esso intriso di vaniglia.

Fiori d'arancio, tuberosa, sandalo e vaniglia sono le note cardine di questo nuovo capitolo olfattivo in casa Armani. Intenso e femminile, questo profumo è stato prodotto con ingredienti selezionati responsabilmente, legati a programmi di conservazione forestale a tutela della biodiversità. Il dettaglio che amiamo? Il flacone-talismano è ricaricabile!

Tabacco, rum e miele: un profumo caldo e avvolgente ispirato a Cuba. Tra le sue note spiccano speciali accordi ambrati e legnosi che richiamano il tepore di un camino accesso durante una giornata uggiosa.

Un gioiellino che farà innamorare gli amanti delle fragranza dolci e fatate, creato dai profumieri Francis Kurkdjian e Maia Lernout. A contraddistinguere questo profumo dal pack iconico, un accordo bellini, ma anche note di prugna e gelsomino, vaniglia, liquirizia e benzoino. La sua dolcezza magica conquista il cuore in autunno.

Un profumo coccola perfetto per l'autunno. Dolce e spensierato, evoca il morbido - quanto vibrante - profumo della torta di mele appena sfornata. Tra le sue note risaltano infatti in apertura mela e bergamotto, accompagnati nel cuore da cannella e cacao e nel fondo da legno di cedro, vaniglia e muschio. Un capolavoro gourmand da non perdere!

Questo nuovo eau de parfum creato da Mona Kattan viene proposto come sensuale, opulento e seducente. Come spiegato proprio dalla founder del brand "La prima cosa che ho detto al naso profumiere che ha sviluppato la fragranza è stata: voglio un profumo sexy! Voglio che le persone che indosseranno questo profumo si sentano la versione più sexy di loro stesse, super bold e super sicure" La sua ispirazione? Le danzatrici del Crazy Horse di Parigi. Le note olfattive includono resina ambrata, amarena, vaniglia, miele, foglie di tabacco, oud e cioccolato alla nocciola.

Con questa fragranza esclusiva ci ritroviamo a Marsiglia nel 1877, all'interno di una "casa del piacere". L'odore del patchouli è vibrante, accompagnato lavanda francese, ambra muschiata e balsami esotici. Un profumo unisex caldo e voluttuoso.

Una eau de toilette novità che conquista con note giocose e al tempo stesso sensuali. Eclettico come la città cui è ispirata, questo profumo femminile apre con pesca, fresia e un accordo pop corn, seguiti nel cuore da fiori d'arancio, latte di cocco e ambra. A chiudere la priamide olfattiva, nel fondo, troviamo poi ambretta, legno di sandalo e muschio.

Oud for Happiness punta a tradurre in maniera olfattiva uno stato di benessere e felicità e a infondere fiducia in sé stessi. Le sue note, particolarmente aromatiche, includono bergamotto e zenzero, ma anche liquirizia, vaniglia, legno di cedro e naturalmente oud indiano, star della composizione.

Un grande classico del catalogo della maison francese, oggi riproposto in versione più intensa, in concentrazione parfum. Una fragranza orientale, delicata e sognante, perfetta per l'autunno. Le note predominanti? Quelle suggerite dal nome: eliotropo e zenzero. Semplicemente adorabile.

Creato dal naso Anne Flipo, è la novità più luminosa di stagione, perfetta per rischiarare il grigiore dell'autunno. Il suo bouquet verde include note di basilico, giacinto e mughetto abbinate a cuoio e patchouli, mixate tra loro per enfatizzare al massimo la componente naturale quanto quella sintetica. L'effetto? Magnetico e assolutamente unisex.

Una fragranza orientale e speziata caratterizzata da note di prezioso oud, rosa, fava tonka e ambra. Estremamente persistente, è un unisex che colpisce e infiamma gli animi.

Foto di David Geib & Nataliya Vai&tkevich on Pexels - Miriam Przybylo on Unsplash