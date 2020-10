Il trucco labbra fa il grande ritorno sulle passerelle PE 2021. Dal rosso fuoco matte o lucido, fino alle tonalità più nude, ecco quali colori di rossetto useremo per vestire le labbra.

I dati sono chiari: durante i mesi di lockdown e in quelli successivi, il rossetto ha subito una crisi notevole. Non era mai successo, prima d'oggi. Al contrario, nei momenti difficili il famoso "Lipstick Index" (termine coniato da Leonard Lauder per analizzare la vendita dei rossetti in rapporto alle fasi di crisi economica), segnava un aumento spesso esponenziale. L'uso, necessario, della mascherina ha spostato l'attenzione su occhi e sopracciglia: per le labbra, coperte dal tessuto, è necessaria solo una cura con balsami nutrienti. Addio colore? Ni. Perché l'ultima Fashion Week milanese ha decretato una voglia di normalità anche...sulle labbra. Dai colori opachi accesi all'intramontabile nude, c'è spazio per la fantasia e la creatività. Vediamo insieme tutte le tendenze trucco labbra più belle (da replicare asap!)

Trucco labbra: il nude discreto

Opaco, per un finish elegante e moderno. Il trucco labbra nude della stagione PE 2021 esprime leggerezza e minimalismo, tra il vintage e l'urban style per un make-up che punta tutto sull'incarnato, leggermente riscaldato. Il rossetto nude è applicato per esaltare la forma e il volume delle labbra con una cura estrema del dettaglio. (Credit ph: L'Oréal Paris)

Un trucco fatto per durare, anche sulle labbra e anche se la nuance è molto naturale. Che sia luminoso o dal finish opaco, l'obiettivo è sempre poter sfoggiare un nude sofisticato, un classico senza tempo. (Credit ph: Giorgio Armani Beauty)

Il rosso scuro

Rosso color vinaccia, rigorosamente opaco e volutamente imperfetto. La scelta non è casuale perché lo scopo è creare un perfetto bilanciamento con la palette di abiti, tessuti e accessori. Una passata di mascara sigilla un make-up elegante ma essenziale.

Il rossetto rosso fuoco

Il vero protagonista di questo "ritorno del rossetto" è il rosso fuoco. Bold, luminoso oppure opaco, unico elemento di un make-up curato nei dettagli ma decisamente minimal. Il messaggio è chiaro: il trucco labbra resta un elemento chiave dell'eleganza femminile. Anche sotto la mascherina. (Credit ph: La DoubleJ)

Il rossetto rosso matte è poi accostato a un trucco occhi felino, sensuale e profondo. Per chi ama il risultato ad alto impatto. (Credit ph: Mondadoriphoto)

Il trionfo del finish matte

Che sia rosso fuoco, viola o rosso scuro, tra tutte le proposte quella che più colpisce è nella versione super matte destinata a valorizzare il volume e la forma delle labbra. A completare il make-up ci pensa, poi, una riga di eyeliner.

Il trucco occhi con labbra bold? Sopracciglia in primo piano e base uniforme, con un velo di blush solo accennato.

Una tendenza da anticipare questo autunno: labbra scure e make-up no makeup.

Trucco labbra smudged

Infine, in questo ritorno al trucco labbra c'è anche una tendenza che abbiamo visto sulle passerelle delle scorse stagioni: le labbra smudged per un look opaco oppure vellutato. L'eleganza dell'imperfezione.

Credit ph: Mondadoriphoto, Giorgio Armani Beauty