Se volete valorizzare la tintarella, scegliete fra questi 10 lipstick estivi che abbiamo selezionato per voi

ll trucco labbra d'estate ha il compito di esaltare l'abbronzatura.

Scegliere il giusto colore di rossetto infatti può dare una marcia in più al look facendo risaltare alla perfezione anche la tintarella.

Ecco 10 rossetti estivi che non possono mancare nella vostra beauty bag estiva.

Rosso rosato con finish matte, ha una texture morbida e scorrevole, con un rilascio di colore pieno fin dalla prima passata. Contiene vitamina E, per labbra levigate, morbide e protette.

Favorisce il mantenimento delle labbra morbide, per una finitura vellutata a lunga tenuta. Con l’applicatore di precisione dal delizioso profumo di biscotti, questo rossetto super arancione si stende sulle labbra in un attimo!

Dalla formula arricchita con ingredienti attivi - estratto di camomilla e miele, burro di mango e acido ialuronico - questo rossetto colora le labbra di una calda tonalità nude.

Gloss rimpolpante, regala una brillantezza a specchio sensazionale. Il Nuit de Juin, poi, è super luminoso.

Ha un finish confortevole e incredibilmente brillante grazie alla madreperla e all'olio di rosa nera.

La vibrante shade fucsia è adatta per tutte le tonalità della pelle.

Per chi non vuole rinunciare a un lipstick violet. La matita satura le labbra con pigmenti ricchi per un finish matte vellutato.

Shade decisa e luminosa, è il rosso per tutte le occasioni. Applicato sopra un lip balm, aggiunge una lucentezza satinata alle labbra.

Lipgloss dal finish pieno, ultra vinilico, e duo chrome che regala alle labbra un effetto pop ed extra-glow, contiene Vitamina E e mentyl lactate, che protegge e lascia una sensazione di delicata freschezza.

Credit ph: Mondadoriphoto