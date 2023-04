Una bellezza naturale per un make-up in linea con le proprie abitudini e con la cerimonia: una vera sfida per il trucco invitata matrimonio. Che si vince seguendo qualche semplice consiglio

Si può decidere di optare per il solito daily make-up per sentirsi a proprio agio oppure no. Perché non esiste una regola precisa per il trucco invitata matrimonio. Se un make-up naturale e non eccentrico sono i consigli più scontati che si possono dare. in realtà quello che conta è anche il mood della cerimonia, l’abito e le abitudini personali. Ma se siete in cerca di un trucco cerimonia che resista alla prova fotografo e di cui essere orgogliosa anche negli anni che seguiranno, siete nel posto giusto. Proviamo a darvi un “beauty code” a prova di matrimonio con tanti consigli utili per ogni tipo di invitata.

Trucco invitata matrimonio: partire dalla base

La giornata sarà lunga e il trucco sarà messo a dura prova, soprattutto se la cerimonia è in estate. Per questo motivo è fondamentale partire dalla giusta base iniziando con il primer che ha un compito importante: aiuta a prolungare la durata del make-up e a migliorare la resa. Per quanto riguarda il fondotinta, qui entrano in gioco le preferenze soggettive: un prodotto light o una BB cream sono perfetti in ogni momento dell’anno ma soprattutto nelle stagioni più calde. Il correttore, infine, è un alleato prezioso quando si tratta di camuffare occhiaie e imperfezioni, anche perché può essere usato al posto del fondotinta per velocissimi ritocchi durante la giornata. Portatelo sempre con voi!Blush e bronzer pure sono due prodotti must. Dosate al meglio le quantità per un contouring leggero (leggete qui per scoprire come farlo).

Ps: quando si parla di base, non si può non menzionare l’importanza della skincare. Qui trovate tutti i consigli su come usare al meglio i trattamenti e i detergenti per fare in modo che la pelle sia naturalmente luminosa e idratata.

Trucco cerimonia: come truccare gli occhi e le labbra

Prima di passare ad alcune proposte di trucco occhi, una premessa necessaria: è normale che durante un matrimonio ci siano momenti di commozione e lacrime. Meglio, allora, scegliere un mascara resistente all’acqua ma anche che incurvi e dia volume così da puntare su uno sguardo d’effetto e intenso a prova di flash. Il dettaglio in più dei make up artist? Applicatelo su una base trasparente così che duri più a lungo e il risultato sia più “pieno”. E il trucco matrimonio labbra? Abbiamo soltanto un suggerimento: create un "balance" con il trucco occhi, in modo che si sia armonia nel risultato. Ecco qualche scatto che abbiamo selezionato e che può ispirare sia chi desidera un trucco naturale, sia chi vuole qualcosa ad "alto impatto".

Ciglia extra lunghe

Nei colori della terra

Rosa e oro

Labbra rosse

Trucco nude

Rosa vintage

Occhi metallici

Palette di marrone

Trucco matrimonio da red carpet

Smokey eyes black

Mood anni Ottanta

Sfumature intense nei toni del blu

Credit ph:GettyImages, Armani Beauty