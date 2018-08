Quando si è invitate a un matrimonio, le parole d'ordine per il proprio beauty-case sono leggerezza e freschezza

Una delle vostre amiche si sposa e non sfigurare è un po’ il vostro obiettivo, senza però ovviamente mettere in ombra la sposa. Per questo avere un beauty-case fornito di tutto l’indispensabile è fondamentale: parola d’ordine dev’essere freschezza e luminosità, soprattutto quando poi si parla di celebrazioni estive.



All’interno quindi prodotti, anche in versione travel size se il matrimonio prevede un viaggio, che donano un look solare e leggero, a prova di flash e di lunga giornata.

Skincare

Lo skincare per il viso punta su ingredienti come l’acqua che idrata e rinfresca la pelle mentre microsfere di perle e ingredienti iridescenti fanno risaltare la naturale bellezza e luminosità del volto.



Un’attenzione particolare dev’essere data anche agli occhi: patch, gel e maschere sono infatti fondamentali per eliminare borse e occhiaie così da avere uno sguardo riposato e rilassato.





Make up

Anche il make-up deve ruotare attorno alla semplicità e alla luminosità. Niente colpi di testa o sperimentazioni, meglio puntare su nuance delicate e neutre che donano a tutte.



Tonalità come il nude, il cipria, il dorato chiaro sono quelle più indicate soprattutto per i matrimoni estivi perché possono avere anche una texture morbida e un effetto iridescente che riflette la luce, e soprattutto sono tonalità che mettono in risalto i propri colori naturali.



Immancabile, poi, è il blush che, soprattutto in assenza di abbronzatura, dona quell’aspetto sano e bonne mine.

Capelli

Attenzione particolare anche ai capelli: sia che si sceglie di lasciare la propria chioma al naturale oppure si punta su un’acconciatura, è bene optare per prodotti a lunga-lunghissima tenuta per un risultato impeccabile e in ordine anche a tarda nottata.



E per quelle che hanno i capelli fini o vogliono donare più volume, fondamentale diventano lacche dal finish volumizzante.



Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash