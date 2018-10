Avete poco tempo da dedicare al make up? Ecco tre proposte facili da realizzare in soli 5 minuti

Una vita di corsa a partire dalla mattina, quando abbiamo pochi minuti per scegliere l'abito giusto e spesso anche per fare la colazione che più ci piace.

Donne in carriera, studentesse o mamme: tutte ma proprio tutte le donne combattono una guerra quotidiana contro il tempo che non basta mai. Ecco perché anche quello a disposizione per un make up completo è talvolta davvero contato.

Vi diamo una mano noi suggerendovi qualche piccola strategia per realizzare un trucco veloce in meno di cinque minuti con pochi ma fondamentali prodotti e consigliandovi tre beauty look easy-to-do: lasciatevi ispirare dai nostri consigli!

Obiettivo luminosità: il trucco dal finish glowing

Non amate i colori troppo intensi e volete un make up che risalti i lineamenti e i punti luce? Ecco la proposta che fa per voi.

Applicate un primer o un fondo per creare una base luminosa, poi sottolineate le gote con un blush leggero e colorate le labbra con un rossetto nude o sui toni pesca/corallo. Sigilla il trucco una passata di mascara volumizzante e allungante.



Trucco occhi colorato: leggero, veloce ma d'impatto

Preferite concentrare l'attenzione sullo sguardo? Optate per un ombretto, da sfumare leggermente, e una matita long lasting di un colore più chiaro. La soluzione più veloce? I matitoni, ideali anche per i ritocchi. Per le labbra vi proponiamo un rossetto che regala un velo di colore non particolarmente impegnativo, mentre sul viso preferite una crema multitasking che idrata e regala luminosità. Ecco alcuni prodotti che abbiamo selezionato per voi.



Focus on eyes per un trucco effetto nude

Desiderate un make up soft che, allo stesso tempo, possa valorizzare gli occhi? Provate ad applicare un velo di ombretto nude o colorato anche solo lungo la rima superiore sfumando gradualmente. Pettinate le sopracciglia e passate il mascara per creare velocemente un bellissimo effetto ventaglio. Per le labbra potete scegliere il colore che più vi piace: noi vi proponiamo una tonalità pesca perché è la più semplice da abbinare. Nella gallery trovate alcuni prodotti utili per realizzare il look.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto