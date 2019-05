Desiderate un make-up luminoso? Ecco tutti i prodotti da non lasciarvi scappare

Se lo skincare è fondamentale per sfoggiare un viso luminoso, un effetto glow e sunkissed impeccabile si può realizzare soltanto con un mix ideale di prodotti make-up.

A partire dal primer, fino agli illuminanti, alle terre e ai blush che scolpiscono il viso in alcuni punti chiave per evidenziare i volumi, nel vostro beauty case non possono mancare alcuni "indispensabili" che, in pochi minuti, vi aiuteranno a ricreare sulla pelle un finish radioso super cool.

Ecco alcuni must-have che abbiamo provato per voi e che vi consigliamo per un make-up primaverile giocoso ma discreto.

Quattro tonalità in polvere donano nuova luminosità al viso. Possono essere utilizzate per enfatizzare i volumi del volto, così come per creare sapienti giochi di luci e ombre.

Cofanetto illuminante, colorante e abbronzante, è caratterizzato da un succoso profumo e dal carezzevole effetto dell’essenza di pesca che dona al viso una naturale lucentezza peachy.



Con acido ialuronico ed estratto di rosa, va applicato partendo dal centro del viso verso l'esterno senza dimenticare il collo.

Questo balsamo dalla texture biomimetica infusa di micro-riflettenti dorati illumina, nutre e leviga il contorno occhi.

Un mix perfetto di illuminante, blush e bronzer in un unico compatto: le polveri possono essere applicate singolarmente o mixate per creare l’effetto desiderato.



Con il 97% di ingredienti di origine naturale, questo fondotinta regala un effetto luminoso naturale e una tenuta di 16 ore.



L'indispensabile per illuminare il viso con look naturali e soluzioni audaci per un risultato professionale: la copertura è modulabile e le tonalità apparentemente neutre sono da intensificare fino a ottenere il finish preferito.

Questo gel abbronzante, ultra-rinfrescante e facile da applicare, offre una copertura personalizzabile ed è adatto a qualsiasi tonalità della pelle grazie alle microsfere di pigmento incapsulato che rilasciano la quantità desiderata di colore durante l'applicazione.

Primer viso dal finish glow, lascia la pelle fresca e luminosa, aiutandola a rinforzarsi dall’interno grazie a ingredienti naturali che favoriscono la barriera anti-inquinamento. Da applicare sul viso prima del fondotinta.

Dalla texture leggera e facile da sfumare con il pennello, racchiude in un prodotto solo la terra, il blush e l'illuminante, tutti waterproof!



Credit ph: Mondadoriphoto

Artwork: Elisa Costa