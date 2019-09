È tempo di back to work! Vi proponiamo 8 look glamour e sofisticati per un rientro in ufficio al top



Quando si parla di dress code, è fondamentale non trascurare nessun dettaglio. Per questo, il make up riveste un ruolo importantissimo nel comunicare chi vogliamo essere, soprattutto nel mondo lavorativo.



Ci sono ambienti di lavoro più o meno conservative, in cui possiamo sentirci più libere o dobbiamo curare fin nei minimi particolari il nostro aspetto. Per andare sul sicuro, puntate su make up naturali ma sofisticati, che vi facciano sentire a vostro agio e nel contempo safe nei confronti delle altre persone. Lasciando glitter, colori fluo e sperimentazioni al tempo libero.



Abbiamo selezionato 8 idee per un trucco da ufficio a prova di errore.



Stained lips



Il rossetto rosso non è vietato, a patto di seguire alcuni accorgimenti. Sceglietelo in un finish che ne diminuisca l'impatto, come l'effetto matte, e tamponatelo sulle labbra con le dita. Il risultato sarà decisamente più soft.



Sculpted



Per mettere in risalto il colorito che ci ha regalato la pausa estiva, o un semplice weekend in fuga dalla città, puntate su bronzer color biscotto con cui mettere in evidenza i volumi del volto, da stendere su una base di bb cream a effetto bonne mine.



Classic



Puntate sui classici per andare sul sicuro in ogni situazione. Un ombretto chiaro e opaco sulla palpebra mobile, piegaciglia e mascara marrone per un risultato naturale e un tocco di gloss per illuminare il look.



Terracotta



Se avete un bel colorito dorato o ambrato, puntate sui colori caldi come ocra, terracotta, terra di siena. Donano intensità senza risultare too much.



Mini-flick



L'eyeliner rende subito lo sguardo più magnetico ed è sempre molto femminile. Per renderlo adatto all'ufficio, lasciate perdere i grafismi arditi e limitatevi a un piccolo flick che segua la linea naturale dell'occhio.



Soft smokey



Come portare lo smokey di giorno in un ambiente formale? Sfumando fino a renderlo semi-trasparente e scegliendo le tonalità del marrone.



Matchy-matchy



Se sul lavoro volete apparire particolarmente eleganti senza eccedere, puntate sull'abbinamento perfettamente coordinato tra rossetto e smalto, in una tonalità super classica.



Blushing pink



Il rosa è uno di quei colori passepartout adatti a qualsiasi occasione, in cui volete un trucco naturale ma con un tocco di colore. Optate per un make up monocromatico dalle tinte delicate.



Credits Ph.: Mondadori Photo