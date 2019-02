Skincare, makeup e profumo: la vostra nuova routine mattutina dalla sveglia all'ufficio in soli 10 prodotti

Truccarsi al mattino in pochi minuti senza rinunciare ad essere sempre impeccabili e pronte ad affrontare la giornata? E' facile, con i prodotti giusti e con una routine ben organizzata.



Routine mattutina facile e veloce: come iniziare



Il primo step è la detersione della pelle. Un buon detergente schiumogeno insieme a uno splash di acqua fredda (se riuscite anche molto fredda!) è l'ideale per svegliare velocemente la pelle del viso e ridurre il gonfiore. Concedetevi poi qualche secondo per massaggiare sul viso la crema idratante più adatta alla stagione e al vostro tipo di pelle.



Pronte in pochi minuti: ecco come



Per un make-up facile e veloce che però sappia rendervi presentabili e durare tutta la giornata, il trucco è scegliere prodotti multitasking. Un fondotinta che faccia anche da primer, una terra abbronzante che possa anche illuminare il viso, ecc: in questo modo potrete concentrarvi più a lungo sull'applicazione di ogni singolo prodotto, riducendo al minimo lo stress.

Il segreto per dare personalità ad un look minimal fatto di pochi prodotti? Un rossetto dal colore pieno e vibrante da riapplicare durante la giornata, e un tocco di profum che sappia parlare di voi.



Continuate a leggere l'articolo e scoprite la vostra nuova routine mattutina facile e veloce con soli 10 prodotti, e tutti i consigli per utilizzarli al meglio creati per voi da Grazia.it



Questa crema nutriente e idratante è il primo step della vostra routine mattutina. La formula ricca di ginseng e chicchi di caffè energizza e illumina la pelle.



Per svegliare istantaneamente lo sguardo e attenuare il gonfiore dovuto al sonno, basterà applicare questo trattamento defaticante e decongestionante. L'applicatore metallico a sfera garantisce un effetto depuff immediato.



Un vero prodotto multitasking: in solo gesto protegge la pelle dai raggi solari grazie allo SPF 20, illumina l'incarnato come un primer e copre le imperfezioni come un fondotinta.

Dopo aver applicato la base viso, è il momento di coprire occhiaie e imperfezioni. Un correttore ad altissima coprenza ma facile da sfumare sarà il vostro migliore alleato. Scegliete una formula long lasting per un risultato impeccabile tutto il giorno.



Sopracciglia perfette in poche semplici mosse? Questo gel colorato contiene speciali microfibre in grado di aderire alla pelle e alle sopracciglia per un effetto volumizzante naturale, definito e folto in una sola passata.



Questa polvere effetto bonne mine risveglia l'incarnato grazie alle nuances luminose che mettono in risalto la naturale radiosità di qualsiasi tipo di pelle. Un solo prodotto per riscaldare, impreziosire e illuminare la pelle del viso.



Anche per il trucco degli occhi puntiamo su un prodotto che da solo sappia donare luce e dimensione allo sguardo. La texture cremosa di questo ombretto in crema si fonde perfettamente con l'incarnato. Il bonus? si sfuma facilmente, anche con le dita.

Si sa, il caffè al mattino non è mai abbastanza. Questo mascara volumizzante a base di caffeina apre lo sguardo ricoprendo le ciglia di uno strato di pigmento cremoso, long lasting e super nero. Attenzione: l'odore può dare dipendenza.



Un rossetto dal colore acceso è il tocco finale per donare carattere e personalità al nostro make up look: scegliete una formula long lasting come quella di questo stick dal finish vellutato, che non secca la pelle e dura tutto il giorno.



Per completare il look, qualche goccia di profumo. Questo trio di mini profumi roll on da mixare è perfetto per creare la propria fragranza personalizzata ogni mattina. Il pratico formato mini è ideale da portare con se per un profumo impeccabile da mattina a sera.