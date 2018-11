Amate il trucco anni Ottanta? Ecco una piccola guida per aiutarvi a comporre il beauty case ideale

Di sicuro il decennio più colorato di sempre: chi ha vissuto in quegli anni, ricorderà gli ombretti dalle tinte accese come il viola o l'azzurro, e i rossetti scuri o color candy.

Per non dimenticare il fard, grande protagonista di un make up che amava scolpire i lineamenti con sfumature che arrivavano fino alle tempie.

Siete nostalgiche di questi beauty look? Noi sì, perché in fondo siamo delle fan dei mitici Eighties. Ecco cosa non deve mancare nella beauty bag di chi vuole replicare un trucco anni Ottanta!





Labbra accese

Dite addio alla regola classica del bilanciamento del make up: negli anni Ottanta gli occhi erano coloratissimi, ma anche le labbra reclamavano la loro parte! Rosse, scure o super candy, ecco alcuni rossetti pensati per chi vuole un trucco vintage.

A me gli occhi!

Azzurro, rosa pink, verde acquamarina, viola ma anche marrone scuro: il mix di colori era un must per chi, negli anni Ottanta, voleva lo sguardo in primo piano. Armatevi della palette giusta o di una polvere ad hoc e sbizzarritevi con la fantasia!

Make up viso: via libera allo sculpting!

Terra abbronzante, cipria in polvere e fard in nuance decisamente forti: è lo sculpting anni Ottanta che sottolinea gli zigomi. Ecco i prodotti che non possono mancare nella bauty bag di una Eighties addicted.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto