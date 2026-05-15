La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

Programmi per il weekend? Riposarsi, stare in buona compagnia e, perché no, magari anche fare un po' di shopping, farsi un piccolo regalo, togliersi uno sfizio fashion. Di certo ce lo meritiamo, non ci sono dubbi!

Per questo abbiamo pensato di condividere con voi la lista dei capi e degli accessori che ci hanno fatto venire gli occhi a cuoricino negli ultimi giorni.

Si spazia dal costume intero più cool in circolazione, alle raffia shoes che ci doneranno un tocco vacanziero super chic anche in città. Dall'abito satin perfetto anche per cerimonie e occasioni eleganti, all'immancabile white dress che fa subito estate. Senza dimenticare un gioiello fatto a mano e una maxi shopper iconica e capiente.

Pronte a farvi tentare? Scorrete qui sotto per scoprire i nostri love at first sight della settimana e aggiungerli subito anche alla vostra wish list.

1) Un costume della collezione REFORMATION X FULGAR

L’estetica cool di Reformation incontra l'avanguardia tecnologica di Fulgar per la nuova collezione mare SS26, confermando che la sostenibilità è la vera tendenza su cui puntare. La linea si muove tra silhouette essenziali e suggestioni vintage, offrendo bikini e interi dalle palette sofisticate pensati per essere indossati ben oltre il bagnasciuga. Il segreto di questa proposta risiede in EVO®, un filato bio-based ricavato da fonti rinnovabili come l'olio di ricino, che eleva le performance del costume: leggerezza estrema, elasticità perfetta e un'asciugatura rapidissima.

Courtesy of Press Office

2) Un abito della May Collection di & OTHER STORIES

La nuova collezione di & Other Stories strizza l'occhio a un guardaroba fluido e iper-femminile. Il cuore della May collection gioca su stratificazioni eclettiche che sfumano i confini tra abbigliamento da giorno e look da festa: slip dress in raso e top in seta impalpabile convivono con abiti foulard e shorts sartoriali, pensati per scivolare con naturalezza dalle ore calde a serate inaspettate. La palette è una celebrazione cromatica che accosta tonalità gioiello a pastelli delicati, mentre le stampe floreali si mescolano in un gioco di contrasti volutamente audace. Tra i nostri pezzi preferiti c'è questo midi dress floreale in satin: con il suo scollo a V e una scivolata di seta liquida, è il pezzo perfetto anche per le cerimonie più ricercate.

Courtesy of Press Office

3) Le décolleté Tortoise Vinyl di JIMMY CHOO

l motivo tartaruga abbandona le declinazioni classiche per abbracciare un'estetica più audace e contemporanea. Il Tortoise Vinyl emerge come statement di stagione, trasformando accessori e calzature in oggetti scultorei dove le superfici glossy e i profondi riflessi ambrati creano un gioco ipnotico di trasparenze. Dalle décolleté alle mules, le linee nette e i volumi definiti vengono esaltati da resine lucide che donano una nuova tridimensionalità alla materia. Protagonista assoluta di questa evoluzione è la Bon Bon, signature della maison, che si rinnova in una versione vinilica dalle sfumature calde, diventando il punto focale di un look sofisticato.

Courtesy of Press Office

4) Uno dei gioielli realizzati a mano di AERIEN

Nel panorama dei brand emergenti, Aerien® si distingue per un approccio al gioiello che celebra l’imperfezione come forma d'arte. Ogni pezzo, rigorosamente fatto a mano in Italia, nasce da un dialogo diretto con pietre ed elementi naturali, selezionati con cura per la loro identità unica. Il cuore del progetto risiede in una lavorazione manuale integrale, dalla foratura alla composizione finale, che rispetta le irregolarità originarie della materia. Il risultato è un'estetica precisa e originale, dove il gioiello non è solo un ornamento, ma il racconto di un processo creativo in cui la natura resta protagonista attiva. Per chi cerca un lusso autentico, fatto di gesti lenti e dettagli irripetibili.

Courtesy of Press Office

5) Le Pliage One firmata LONGCHAMP

L'iconica Le Pliage di Longchamp viene rivisitata in due audaci versioni Le Pliage One e Le Pliage Xtra, entrambe giocate su contrasti color block che catturano lo sguardo. Questa shopping bag non è solo un simbolo di funzionalità ma diventa un accento cromatico che definisce l'intero look. Leggera e capiente è la compagna ideale per chi cerca un pezzo versatile che sappia rompere gli schemi con eleganza. Un nuovo classico che trasforma la praticità in un gioco divertente, perfetto per dare un tono fresco e contemporaneo alle giornate estive.

Courtesy of Press Office

6) Un abito bianco midi di COS

Se c’è un pezzo su cui investire per la stagione calda, è senza dubbio un abito bianco, e la proposta di COS ne rappresenta la sintesi perfetta. Questo midi dress con corpino in stile corsetto e gonna ampia in misto cotone che regala movimento ha tra i suoi pregi una versatilità che lo rende quel capo jolly capace di adattarsi a occasioni diverse, dagli impegni quotidiani agli eventi serali. Basta solo un cambio di accessori e il gioco è fatto.

Credits: cosstores.com

7) Le ballerine in rafia di VIVAIA

Nel guardaroba estivo, come sicuramente già saprete, non possono mancare nemmeno delle scarpette in rafia. Tra le nostre "prefe" di stagione ci sono senza dubbi loro: le ballerine Makayla di VIVAIA. Realizzate nell'esclusiva maglia ecologica in RPET, queste calzature avvolgono il piede come una seconda pelle, offrendo una traspirabilità straordinaria che le rende perfette per affrontare l'estate in città. Quando comfort, leggerezza e coolness vanno di pari passo.

Credits: vivaia.com