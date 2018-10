Labbra rosse, smokey eyes e trucco occhi bicolor: ecco le tendenze beauty che saranno (ancora) protagoniste in autunno

Stagione nuova, tendenze da scoprire: il mondo del make up, proprio come quello delle passerelle, è sempre in continua evoluzione. A volte, però, alcuni trend beauty sembrano resistere al tempo. Il motivo? Semplice: hanno catturato il cuore delle beauty addicted.

Ecco 12 tendenze beauty che abbiamo visto a inizio anno e che saranno (ancora) un must per il prossimo autunno/inverno. Cosa aspettate a provarle?

Trucco occhi con ombretto rosso

Al posto del classico smokey eyes, ecco il make up rosso che rende lo sguardo super hot. Il consiglio a prova di errore per renderlo ancora più bello? Passate una matita nera sulla rima inferiore e superiore, proprio all'attaccatura delle ciglia.

È cool perché: rompe gli schemi, ma con assoluta eleganza.

Unghie come piccole opere d'arte

Fiori, mosaici, linee geometriche e miniature deliziosamente romantiche: le unghie saranno sempre più "tele" sulle quali dipingere vere e proprie opere d'arte. Con un colore must per la base e per i dettagli: il nero.

È cool perché: ha un mood goth-chic che noi ADORIAMO.





Eyeliner black

Superate tutte le (eventuali) resistenze: è l'anno del trucco occhi con eyeliner che questo autunno potrete sperimentare in tutte le colorazioni e forme, grafismi inclusi. Per cominciare, perché non scegliere il classico nero easy chic?

È cool perché: è il modo più semplice per rendere lo sguardo felino e super femminile (e poi si adatta a tutte le situazioni e a tutti i mood).

Glowing look

Il look luminoso, tipico delle California girls, viene declinato in un finish più naturale e discreto. Perfetto per ogni stagione, sarà il trend più facile da replicare anche grazie ai nuovi fondotinta dall'effetto opaco ma luminoso.

È cool perché: la semplicità è il nuovo statement.

Trucco occhi metallico

Prima le labbra, poi le palpebre: le tonalità shimmer e dal finish metal non possono mancare nel vostro beauty case anche perché vi accompagneranno per tutta la prossima stagione. Indecise sulla nuance da indossare? Optate per il classico oro che si abbina a ogni tipo di make up.

È cool perché: accende lo sguardo in maniera elegante.

Labbra dark

Mattone, rosso burgundy, rouge noir oppure black: per le amanti delle tonalità scure, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Dopo una stagione in cui lo sguardo è stato protagonista assoluto, ecco che i rossetti tornano alla ribalta sulla scia del mood anni Ottanta/Novanta, ancora sulla cresta dell'onda.

È cool perché: punta all'essenziale, ma giocando la carta della leggera trasgressione.

Trucco occhi giallo

Che sia un colore vibrante ed energico non c'è dubbio e, per questo, adatto a più situazioni. La notizia, però, è che il giallo non è più il simbolo della palette estiva quanto piuttosto la (nuova) tonalità must per le palpebre. Insomma, da provare almeno una volta nella vita.

È cool perché: il giallo sprigiona vitalità e positività... quale miglior modo per prepararsi ad affrontare l'autunno?

Labbra rosse

In una tonalità vibrante, con una punta di viola e matte perché il finish opaco è il trend definitivo del 2018.

È cool perché: il rosso esprime il massimo dell'eleganza, del fascino, della femminilità e della positività. What else?

Nude look

Sopracciglia curate, illuminante nei punti chiave (zigomo, fronte, naso, arco di Cupido), rossetto rosa, leggerissimo sculpting e ombretto nude+ taupe: sono questi gli ingredienti del nude look 2018, perfettamente replicabili anche nella prossima stagione.

È cool perché: nella cura dei dettagli si nasconde la forza di un make up super versatile.

Smokey eyes nero shimmer

Nero carbone con punti di luce che catturano l'attenzione. E poi profondo, come si conviene a una vera dark lady. Care beauty addicted, ecco il make up occhi da replicare ASAP.

È cool perché: rappresenta un concetto di eleganza senza tempo.

Make up occhi azzurro

Azzurro, ma anche blu e viola: è il tris di colori più in voga per il trucco occhi del momento. Lasciate le palette che avete usato questa primavera sulla vostra vanity table perché queste tinte saranno ancora a lungo un must try.

È cool perché: se hai gli occhi chiari, l'azzurro sa metterli in risalto in maniera particolare.





Trucco occhi bicolor

Lo abbiamo visto su tutte le passerelle: il nero abbinato a un colore fluo o intenso, viola al primo posto, è il make up occhi dal mood pop per eccellenza. In più, è facile da realizzare.

È cool perché: è il look della vera rockstar.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto