Le tendenze beauty uomo 2023 emerse dalle sfilate A/I 2023-24 di Milano mescolano uno stile minimal a un mood goth. Il risultato è un look "indie sleaze" che ripercorre l'estetica degli anni 2004-2010. Scopritela con noi

Minimalismo vs massimalismo. Goth make-up vs clean girl. Messy hair look vs polished look. Definire cosa è “in” e cosa è “out” oggi è davvero impossibile «perché ognuno di noi si sente libero di prendere ispirazioni da diversi stili, mood e culture allo stesso tempo», afferma Terry Barber, Global Director of Makeup Artistry MAC Cosmetics. Abbiamo incontrato Barber nei backstage della Milano Fashion Week Uomo AI 2023-2024 che ben riassume alcune delle tendenze beauty uomo 2023.

Tendenze beauty uomo 2023: lo stile indie sleaze

Da una parte, infatti, sono chiari i rimandi allo stile un po' goth un po' grunge degli anni tra il 2000 e il 2010 definito “Indie Sleaze”che ora sembra rivivere una nuova stagione. Parliamo di una estetica – a tratti ironica – che ha vissuto la sua gloria nei party di metà anni Duemila e che è poi esplosa grazie ai social network del momento come Tumbrl e MySpace. Le caratteristiche? Uno stile electro-rock e un make-up in cui l'eyeliner - volutamente impreciso – si impone come elemento dominante. I capelli sono messy, dalla texture lucida o polverosa, la frangia/ciuffo si porta laterale (con una inclinazione vagamento emo). Il risultato è un beauty look che mette insieme più orientamenti: la moda hipster di Brooklyn, la musica elettro-rock anni '70/'80, il grunge degli anni '90 e la pop art. Come fu allora, anche oggi lo stile Indie Sleaze non è che lo specchio dei tempi: una reazione alla recessione, alla crisi, alle incertezze, un tuffo in una estetica che non sente l'esigenza di una definizione precisa, che non ha bisogno di prendere per forza una sola strada ma, al contrario, preferisce esplorare tutte le possibilità e mescolarle.

Le tendenze beauty dalle sfilate A/I 2023-24

Dall'ultima Settimana della Moda Uomo a Milano, questo nuova attitudine emerge nelle scelte dei designer per quanto riguarda il trucco e l'hair look: dalle lunghezze morbide e personalizzate dei modelli di 1017 ALYX 9SM al mood hair urban-street visto alla sfilata di Kway in cui texture lucide e opache convivono senza problemi. Il cotè più rockabilly e ribelle, invece, è protagonista nei backstage di Charles Jeffrey LOVERBOY, mentre da Magliano si sperimenta un look effetto wet. Naturalezza e imperfezione, infine, caratterizzano gli hair style di MSGM (tutti firmati Wella Professionals). Il make-up, invece, mescola dettagli goth a look rigorosamente naturali in qui la skin prep fa la parte del leone.

Date un occhio alla gallery per scoprire tutte le nuove tendenze beauty della prossima stagione.

Tendenze beauty uomo 2023: i look dalle sfilate Credit ph: Wella Professionals

