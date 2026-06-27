Mini? Midi? Maxi? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Vi sveliamo i vestiti da regalarsi durante i saldi estivi. Scoprite nella nostra selezione i più belli su cui puntare.

I saldi estivi stanno arrivando (in realtà online su molti e-commerce ci sono già!) e rappresentano l'occasione perfetta per rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna. I vestiti in particolare sono tra gli acquisti più interessanti da fare: grazie agli sconti di stagione infatti è possibile rinnovare il guardaroba e aggiungere nuovi modelli da indossare per tutta l'estate senza spendere una fortuna.

Tra i grandi protagonisti da mettere subito in wishlist ci sono naturalmente gli abiti leggeri.

Dai mini dress colorati perfetti per le giornate più calde ai modelli in lino, passando per gli immancabili vestiti floreali e quelli dalle silhouette più romantiche, le opzioni tra cui scegliere di certo non mancano.

Anche gli abiti midi si confermano una scelta vincente per affrontare l'estate in modo impeccabile. Versatili e facili da abbinare, possono essere indossati tanto in città quanto durante le vacanze e diventano ancora più interessanti quando si trovano a prezzi scontati.

Per le serate speciali, gli aperitivi vista mare o le cerimonie estive invece, vale la pena puntare su modelli più ricercati, come gli abiti satinati, quelli con dettagli cut-out o i vestiti monospalla, tra le tendenze più amate della stagione.

E naturalmente non possono mancare i maxi dress: fluidi, freschi e super chic, sono gli alleati ideali da sfoggiare da mattina a sera e continueranno a essere protagonisti anche nei mesi a venire.

Se fino a questo momento avete puntato soprattutto sui capi essenziali della stagione, adesso è il momento giusto per ampliare la selezione e lasciarsi conquistare anche da qualche pezzo più speciale. Dai modelli più casual a quelli più eleganti, ecco i vestiti su cui vale davvero la pena investire durante i saldi estivi.

Vestiti: i modelli da non lasciarsi scappare con i saldi estivi

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