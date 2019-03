Una Shanghai in fiore ci ha visto partecipi di un evento internazionale per il lancio del rossetto Dior Addict Stellar Shine con protagonista Cara Delevingne

Shanghai in fiore: i giardini del Mandarino Yu ci hanno accolto per regalarci un anticipo di primavera e riempirci gli occhi di bellezza. L'architettura a pagoda si fonde con lo skyline più futuristico.

Il rossetto Dior Addict Stellar Shine celebra il rosa, colore vivo e allegro per definizione, declinandolo in altrettanti finish stellari.

Le finiture sono glazed (effetto smaltato e luminoso come la ceramica), sparkle (con microglitter radiosi) o mirror (effetto con riflessi multisfaccettati come negli specchi).

Il minimo comun denominatore di tutti i rossetti è la luminosità che esalta le labbra in modi sempre diversi. Possiamo cambiarli a seconda dell’umore e dell’outfit che sceglieremo per creare un connubio perfetto e completare il look.

Testimonial di Dior Addict Stellar Shine, Cara Delevingne che si è divertita a posare con Peter Philips, Creative and Image Director Dior Makeup.

Ci hanno raccontato una storia di colore e creatività tutta da vivere nella movida cinese durante l'evento di presentazione e da rivivere semplicemente indossando il rossetto in ogni momento nel quale si ha desiderio di vivacità.

Il party di lancio ci ha viste protagoniste nella sala karaoke: il team italiano non si è tirato indietro e ha brillato intrattenendo celeb e influencer internazionali al ritmo delle Spice Girls.

Il rosa scintillante dei rossetti ci ha reso intraprendenti!

Dior Addict Stellar Shine: il party Le nostre influencer italiane Valentina Ferragni e Veronica Ferraro. ph. Cinzia Mele

Cara Delevingne

Il team italiano al completo!



Cara con alle spalle il Bund, simbolo di Shanghai.

Peter Philips col team italiano!

La città di Shanghai vista dai nostri occhi nel periodo di fioritura. Il rosa ci ha accompagnato ovunque.

Volete saperne di più? Ecco il video della serata.

Credits:

Ph. Daniela Losini / Cinzia Mele / Dior Press Office

Special thanks to all the Dior Team