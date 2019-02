Risplendete con i nuovi Dior Addict Stellar Shine nel colore più iconico della maison, il rosa

Il make up come forma comunicativa, il colore come mezzo di espressione. È questo il messaggio lanciato da Dior e da Peter Philips, Creative and Image Director of Dior Makeup.

Una attitude che si traduce nel far risplendere la bellezza interiore, una femminilità libera e radiosa, con la gioia di poter esprimere se stessa.

E quale colore migliore del rosa, il colore preferito di Christian Dior, per esprimere questo nuovo spirito positivo?





"Be Dior. Be Pink" è l'invito a far risplendere la nostra unicità, a far brillare la nostra personalità e valorizzare ogni aspetto possibile della femminilità.

Il nuovo Dior Addict Stellar Shine diventa il signature look per trasmettere questa felicità attraverso il colore.

Una formula innovativa che unisce brillantezza estrema, lunga durata e comfort assoluto in una gamma di 24 tonalità di rosa super luminose, declinate in tre differenti finish, per veri e propri effetti speciali sulle labbra.

Trovate il vostro modo unico di risplendere tra gli effetti glazed, sparkle e mirror per una luminosità pura, glitterata o metallica, per permettere a ciascuna di noi di brillare a seconda del nostro stato d'animo.



Cara Delevingne è il volto perfetto per rappresentare questa attitude in rosa firmata Dior.

La sua femminilità forte e unapologetic è stata scelta per interpretare il video della nuova campagna per i Dior Addict Stellar Shine, in un film con la regia di Gordon Von Steiner, in cui vengono messe in luce tutte le sfaccettature di una bellezza splendente e spontanea.

Scoprite il video sulle note di Pink degli Aerosmith a questo link:

http://on.dior.com/yt-dior-addict-tvc



Credits: Parfums Christian Dior