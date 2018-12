Vestite le vostre labbra a festa con i rossetti metallici e glitter più cool del momento

Rossetti glitter e metallici per i make up scintillanti delle Feste: la soluzione top per un beauty look statement senza sforzo.

Abbinati a un trucco nude come a uno smokey eyes itenso, questi rossetti faranno la differenza regalandovi l'aria bling bing che meritate ai party di Natale e Capodanno.

Trovate quello per voi con la selezione di Grazia.it e divertitevi a sperimentare, senza paura di brillare.

Un rosso acceso metallico per un effetto ultra chic, vellutato e magnetico.

Un gloss argenteo super luminoso, perfetto per creare metal lips d'impatto.

Un rosso metallico intenso per il rossetto liquido proposto dal marchio italiano per creare un make up chic.

Un kit per labbra glitter tridimensionali a lunghissima durata. Il set include un glitter finissimo e una base per labbra ultra resistente, party, kiss e drink proof!

Color rame effetto lamina sulle labbra col rossetto liquido metallico del marchio low cost americano più cool.

Perlato, glitterato e scintillante: il rossetto liquido per chi ama un lip look tridimensionale ultra luminoso, perfetto per le Feste.

Tre rossetti metallici perfetti da utilizzare da soli o come top coat per un effetto extra metal di tendenza a lunga durata.

Un rossetto rosa glitterato, super luminoso e girly, perfetto per beauty look pop.

Un rossetto liquido glitterato a lunga tenuta in rosso intenso effetto sparkle.





Effetto metal satin sulle labbra per un beauty look glaciale e glam, perfetto per i party più originali e divertenti.

Il rosso festivo per eccellenza per un rossetto liquido metallico pazzesco.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Beauty BLVD - Jeffree Star Cosmetics / Artwork: Elisa Costa