Quali sono i rossetti preferiti delle star? Ecco i lipistick amati da Meghan Markle, Kate Middleton, Kim Kardashian, Priyanka Chopra, Taylor Swift e altre

Volete sapere quali sono i rossetti più famosi? Sono quelli preferiti dalle star, naturalmente!

Attrici, cantanti e icone di stile - proprio come noi - non sanno resistere a un bel rossetto, l'arma segreta per un beauty look splendente.

Abbiamo selezionato per voi i rossetti preferiti di Kim Kardashian, Victoria Beckham, Priyanka Chopra e molte altre. Lasciatevi ispirare continuando a leggere questo articolo.

Victoria Beckham: Victoria Beckham Beauty Lip Tint

Abbinata alle matite n. 2 e 3 della stessa linea cosmetica - ovviamente creata da lei - questa tinta labbra in shade universale è senza dubbio la più amata e usata dalla ex Posh Spice. Il suo colore? Un nude berry opaco che crea un film effetto seconda pelle perfetto per ravvivare il colorito.

Taylor Swift: Mac Cosmetics Retro Matte Lipstick Ruby Woo

Rosso opaco in base blu. Un rossetto leggendario dalla finitura vellutata che fa impazzire la pop star Taylor Swift e con lei tutte le beauty addict.

Kim Kardashian: Revlon Lustrous Cream Lipstick Toast of New York

Amato dalla fashionista sin dall'adolescenza - sul finire degli anni '90 - questo rossetto nude caramello è lucido, caldo e ancora oggi glam.

Jessica Alba: Honest Beauty Truly Kissable Lip Crayon Sheer Blossom

L'attrice ama il rossetto semi trasparente nude pesca del suo marchio. L'effetto è quello di un trucco labbra subtle, elegante e sofisticato che illumina il sorriso.

Meghan Markle: Charlotte Tilbury Matte Revolution Very Victoria

Creato dalla make up artist britannica con Victoria Beckham in mente, questo rossetto nude sofisticato è il preferito della ex Sussex Royal. Si tratta di un lipstick taupe, la scelta perfetta per esaltare l'incarnato dell'attrice Meghan Markle.

Priyanka Chopra: Marc Jacobs Beauty Le Marc Boy Gorgeous

Questo lipstick Marc Jacobs non è solo il preferito di Priyanka Chopra, ma è anche quello che l'attrice ha scelto di indossare nel giorno del suo matrimonio con Nick Jonas. Si tratta di un rosso berry profondo e glam, splendido sugli incarnati ambrati.

Emilia Clarke: Nars Cosmetics Powermatte Lip Pigment Just Push Play

La Khaleesi del piccolo schermo ha un debole per i rossetti rossi. Il suo preferito? E' un rossetto liquido opaco firmato Nars. Una shade molto intensa dalla tenuta straordinaria.

Kate Middleton: Bobbi Brown Lip Color Sandwash Pink

Il rossetto preferito di Kate Middleton? Un lipstick rosa beige semi opaco facile da stendere e da portare. Pare che questo sia il lip color scelto dalla futura Regina di Inghilterra nel giorno del suo matrimonio con il Principe William.

Creato appositamente per Madonna in occasione del suo Blond Ambition Tour del 1990, questo rossetto è il rosso per eccellenza. Freddo, opaco e scuro al punto giusto, offre un trucco labbra intrigante. 30 anni dopo è un must have, sicuramente ancora amatissimo dalla camaleontica pop star.

Credits Ph.: Getty Images