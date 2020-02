Scoprite i colori di rossetto più cool per la primavera 2020. Una selezione delle shade su cui puntare per un trucco labbra super glam

Quali sono i colori di rossetto top per la primavera? Dall'opaco al metallico, quest'anno le labbra sono voluminose e glam.

Tra le nuove uscite in profumeria spiccano proprio i rossetti. I nude si riconfermano protagonisti della scena, accompagnati da rossi e corallo. Must assoluto i rossetti rosa: dalle nuance più sobrie fino al rosa candy, questa è la shade su cui puntare adesso.

Trovate il colore di rossetto che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Effetto bagnato e fragranza al gelsomino per questo nuovo prodotto labbra volumizzante e goloso. Il colore è nudo, universalmente glam.

Rosso metallico, magnetico e sensuale per un sorriso che incanta. Questo lipstick in limited edition porta sul pack l'iconica camelia, il fiore preferito di Coco Chanel.

Finitura semi opaca per il rossetto color peonia dall'effetto super naturale. Dalla formula emolliente, idrata e leviga le labbra per un effetto MLBB, "my lips but better".

Un'edizione limitata preziosa, punteggiata di stelle. Questo rossetto ultra shiny porta freschezza sul viso. Il corallo è un must per la primavera.

Con l'80% di ingredienti naturali nella formula, questo rossetto lascia le labbra morbide e turgide. Il colore che vi suggeriamo è un nude che vira al nocciola perfetto per creare labbra à la Kylie Jenner.

Il rosa è senza dubbio uno dei colori di rossetto top per la bella stagione. Eccolo in versione liquida ed extra lucida, per labbra voluminose e protagoniste del look.

Parte della linea ispirata alla pasticceria francese, questo lipstick ha un colore intenso e vibrate, dalla tenuta estrema. Abbinatelo a un trucco occhi nude o color rosa pesca e conquistate la primavera!

Un rossetto rosa intenso dalla doppia anima, opaca e glossata. Si applica al mattino, si strucca alla sera.

Il leggendario rossetto opaco low cost del marchio americano torna in un rinnovato pack. La formula a lunga tenuta resta invariata. Spettacolare la nuance rosso intenso.

Effetto petalo di rosa sulle labbra con il rossetto rosa dalla texture sottile e velluta. Il colore? Un rosa caldo che illumina il viso.

Credits Ph.: & Others Stories / Chanel Beauty