Ecco i migliori rossetti armocomia da scegliere in base alla propria stagione. Esempi star e scelta tra nuance intense e nude per tutte

Rossetti armocromia: ecco i migliori su cui puntare in base alla propria stagione di appartenenza.

Primavera, Estate, Autunno o Inverno? Conoscere la propria stagione armocromatica è il segreto per poter costruire un beauty look armonico.

In questo senso infatti la scelta del giusto rossetto è imprescindibile per valorizzare al massimo il proprio viso e make up.

Seguiteci dunque alla scoperta dei rossetti consigliati in base alla propria stagione e ricordate: queste indicazioni rappresentano appunto dei "consigli". A guidarvi verso le scelte più appropriate saranno infatti il vostro gusto e il vostro comfort.

Rossetti armocromia primavera

I colori chiari e caldi valorizzano al massimo le persone appartenenti alla stagione Primavera.

Per questo motivo in fatto di rossetti armocromia primavera è consigliabile puntare a nuance che spaziano dal soft al brillante in sfumature come rosa caldo, arancione, corallo e pesca.

In questa categoria troviamo l'attrice de Il Trono di Spade Sophie Turner, che risplende con il lipstick rosso aranciato brillante.

Il rossetto intenso consigliato per le primavera: Chanel Rouge Allure Velvet 48 Ardente

Passando a tonalità nude dedicate a questa stagione possiamo invece ispirarci al beauty look scelto dalla primavera Kate Middleton: un rosa corallo luminoso e versatile.

Il rossetto nude consigliato per le primavera: Dior Rouge Dior 343 Panarea Finish Satinato

Rossetti armocromia estate

I colori che valorizzano le persone appartenenti alla stagione estate sono tendenzialmente chiari ed eterei, dall'effetto morbido.

In questo senso nuance come rosa confetto, lilla e lampone sono la scelta ideale quando si tratta di rossetti armocromia estate.

Tra le persone appartenenti a questa stagione troviamo la modella Bianca Balti, che sfoggia spesso rossetti intensi nei toni del lampone.

Il rossetto intenso consigliato per le estate: Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G. Velvet Underground

Anche Bella Hadid appartiene alla stagione estate. La star ama portare le labbra nude e la scelta più indicata per valorizzare il suo incarnato è senza dubbio quella di un rossetto chiaro nei toni del rosa freddo o lilla.

Il rossetto nude consigliato per le estate: Rare Beauty Lip Soufflé Daring

Rossetti armocromia autunno

Le persone appartenenti alla stagione autunno stanno bene con colori caldi e ricchi che ricordano la terra e le sfumature delle spezie.

In questa categoria rientrano terracotta, beige ricchi, rosa e marrone caldi.

Jennifer Lopez è appartenente alla stagione autunno e predilige lipstick nude caldi, beige intensi e rossi caldi dal tocco spicy.

Il rossetto intenso consigliato per le autunno: Mac Cosmetics Lustreglass Spice It Up

Emily-Ratajkowski appartiene alla stagione armocromatica autunno. I colori caldi la valorizzano e il rossetto nude color beige-pesca cremoso è la scelta ideale per lei.

Il rossetto nude consigliato per le autunno: Dear Dahlia Petal Touch Plumping Lip Velour Crème Caramel

Rossetti armocromia inverno

I colori must per le persone della stagione inverno sono decisamente freddi e scuri. Le nuance sature valorizzano al meglio questa categoria caratterizzata da forti contrasti.

Tra questi troviamo nuance affascinanti come rosso brillante e viola mirtillo ma anche rosa baby.

Megan Fox appartiene alla stagione inverno e per questo sta molto bene con rossetti di colore rosso intenso e ciliegia, shade che porta molto spesso.

Il rossetto intenso consigliato per le inverno: Guerlain Rouge G Rossetto Gioiello Personalizzabile 770 Red Vanda

Natalie Portman è una inverno e viene valorizzata da colori freddi come rosso e rosa baby.

Il rossetto nude consigliato per le inverno: Kiko Unlimited Double Touch 119 Rosa Rododentro

Credits Ph.: Getty Images