Lasciatevi conquistare dai prodotti di bellezza giallo ocra, uno dei colori più trendy di stagione, perfetto per illuminare il vostro beauty look

Il giallo ocra è un colore originale e fuori dagli schemi di grande tendenza in questa stagione.

Le sue sfrumature? Magnetiche e sempre diverse, che virano dal senape al bronzo passando per oro e caramello. Sceglietelo per regalare al vostro beauty look un'allure sofisticata in variante rossetto, ombretto o profumo.

Scoprite con la nostra selezione i prodotti di bellezza giallo ocra più cool del momento.

Un profumo femminile dal jus color giallo ocra con note di cetro, ambra, fior di melo e pepe rosa.

Caratterizzata da una pigmentazione extra, questa palette di ombretti dai toni audaci presenta diverse nuance di shade gialle abbinate a colori complementari per make up cool.

Un color miele dalle sfumature ocra per questo rossetto liquido opaco perfetto sugli incarnati ambrati.

Giallo ocra chiaro per questa base occhi uniformante studiata per creare il perfetto "canvas" per ogni tipo di make up.

Maschera viso luxe dal pack argento e giallo. Il suo scopo? Purificare la pelle e affinarne la grana.

In nylon giallo ocra luminoso, questa pochette logata è un must have per portare con sè tutto il necessario per i ritocchi al volo.

Ombretto a effetti speciali giallo ocra con riflessi rosa in finitura cangiante duochrome.

Smalto giallo ocra che richiama le sfumature dei fiori di senape, per un nail look originale.

Matita occhi oro caldo in finish metallico, un'ottima - e brillante - alternativa al classico nero per enfatizzare lo sguardo.

Ombretto bright oro medio con base ocra. Una nuance "sontuosa".

Giallo/caramello brunito sulle palpebre unito a tonalità classiche come marrone, grigio e nero per smokey eyes con un tocco in più.

L'immagine di un infuocato tramonto color ocra nella campagna toscana rivive in questo nuovo profumo, riedizione di un classico della maison francese.

Usato per le splendide criniere dei cavalli, questo balsamo è una manna santa anche per i capelli umani. Li idrata in profondità riparando i danni.

Giallo oro metal per il rossetto più glam di stagione.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa