Il segreto per un trucco viso e occhi perfetto? Avere gli accessori giusti! Ecco i migliori

I pennelli per il make-up sono i migliori alleati per realizzare un trucco impeccabile. Dalle setole morbide, facili da usare, ottimi per lavori di massima perfezione, rappresentano dei veri e propri must-have sia per chi è alle prime armi sia per le make-up artist PRO.

Quali scegliere fra i tanti proposti? Vi diamo una mano noi con una selezione delle novità, dei bestseller e dei set di pennelli di cui non potete fare a meno.

Perfetto per stendere e sfumare l'ombretto, è l'arma preferita quando si crea un look per un sovrano dei Seven Kingdoms.

Perché sceglierlo: for GOT addicted.

Questo pennello piatto angolato dal manico sottile è ideale per infoltire le sopracciglia o applicare un eyeliner.

Perché sceglierlo: prodotto 2 in 1, praticità assoluta.

Morbido e sintetico, è ideale per blush e bronzer.

Perché sceglierlo: è uno dei migliori pennelli vegan.

Impossibile resistere a questo set di pennelli Instagram friendly.

Perché sceglierlo: completo, vegan e cool, what else?

Le setole dalla forma ondulata consentono il massimo controllo quando si passa sulle zone piane del viso.

Perché sceglierlo: le setole in Taklon, approvate PETA, di alta qualità e ultra morbide, sono un'ottima alternativa per chi soffre di allergie al pelo animale.

Ispirati allo sfarzo e all'eleganza del teatro giapponese Kabuki, questo set include quattro irresistibili pennelli multiuso in formato da viaggio.

Perché sceglierlo: è il design più cool in assoluto (e poi sono una limited edition da collezionare).

Set per il make-up di viso e occhi è un vero e proprio must-have per la realizzazione di ogni look.

Perché sceglierla: questa collezione ti fa entrare in un universo lussuoso. Da provare.

Elegante e cool, questo set di pennelli antibatterici, ideali per il viaggio, regalano una finitura impeccabile.

Perché sceglierlo: amanti del design olografico e rainbow addicted, come fate a resistere?

Dalla punta sottile a forma di cupola e dalle setole scalate per applicare con precisione gli ombretti in polvere di tonalità scura, è consigliato per intensificare o sfumare gli ombretti scuri in zone circoscritte. Perché sceglierlo: se volete un trucco occhi perfetto, è l'accessorio giusto.

Pennello obliquo, è ideale per applicare con precisione i blush in polvere e in crema.

Perché sceglierlo: se volete scolpire o scavare gli zigomi con perfezione chirurgica, è tra le migliori proposte.

Credit ph: Pexels.com