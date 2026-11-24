Cannella ovunque? Bellissima, ma limitante. Il vero profumo delle feste nasce da un piccolo mix di spezie natalizie: alcune le conoscete, altre cambieranno per sempre i vostri dolci di Natale

A dicembre il forno lavora a pieno ritmo, il vin brulé fuma in pentola, i mercatini profumano di biscotti. Ovunque si sente quel mix caldo e un po' pungente che associamo immediatamente al Natale, e a cui si attribuisce, quasi per automatismo, il nome di cannella.

In realtà la cannella è solo la voce solista di un coro molto più numeroso: zenzero, chiodi di garofano, noce moscata, anice stellato, cardamomo e pimento compaiono in gingerbread, Lebkuchen, panpepato, roccocò e panforte. Nelle prossime righe scoprirete come usarle per rivoluzionare biscotti, dolci, bevande calde e perfino qualche piatto salato.

Spezie natalizie: che cosa le rende diverse

Quando si parla di spezie natalizie si indica un gruppo ristretto di aromi caldi e avvolgenti che ritornano in mezza Europa: cannella, zenzero, chiodi di garofano, noce moscata, anice stellato, cardamomo e pimento. Le ritrovate nei biscotti del Nord, nei dolci italiani delle feste, nel vin brulé e nei tè di Natale.

Il loro segreto sta negli oli essenziali: bastano pochi grammi per profumare un impasto intero e creare subito un'atmosfera di festa. Le linee guida nutrizionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ricordano che usare erbe e spezie al posto del sale aiuta a contenere il sodio nella dieta. Negli impasti dolci questi aromi consentono spesso di ridurre zuccheri e grassi senza sacrificare il gusto.

Le alleate della cannella: sei spezie da non sottovalutare

Zenzero. Fresco o in polvere, dà quella punta pungente e agrumata tipica dei biscotti di pan di zenzero e delle casette decorate. In polvere è perfetto per gli impasti; fresco, grattugiato, regala carattere a infusi, punch e tisane dopo cena.

Chiodi di garofano. Sono minuscoli, ma potentissimi: se esagerate coprono ogni altro profumo. Nei dolci entrano in panpepato, panforte e Lebkuchen, nelle bevande nel vin brulé. Interi, infilzati nelle arance, diventano anche un profumatore naturale per la casa.

Noce moscata. Ha un aroma caldo, leggermente pepato, che funziona benissimo al confine tra dolce e salato. A Natale profuma creme, budini, biscotti morbidi, ma anche purè, besciamella delle lasagne e ripieno dei tortellini. Va sempre grattugiata al momento.

Anice stellato. Con la sua forma a stella è già una decorazione. In tazza ricorda la liquirizia ed è perfetto in vin brulé, infusi e cioccolata calda. Non va confuso con l'anice verde dei cavallucci senesi: piante diverse, stessa famiglia aromatica.

Cardamomo. In Italia è ancora timido, ma nel Nord Europa è protagonista di pani e biscotti natalizi. Il cardamomo verde profuma di agrumi e menta leggera: provatelo in un impasto di brioche, in una frolla alle mandorle o, macinato fine, nel caffè.

Pimento. Chiamato anche allspice, ha un profumo che sembra la sintesi di cannella, chiodi di garofano e noce moscata. Entra spesso nel pumpkin spice nordamericano e nei mix per gingerbread. È l'associazione perfetta per chi vuole un gusto natalizio anche con poca cannella.

Mix di spezie natalizie e idee per usarle subito

In molte tradizioni le spezie di Natale non si usano da sole ma in miscele collaudate. In Italia c'è il pisto napoletano, che unisce cannella, chiodi di garofano, noce moscata, pepe, anice e coriandolo per roccocò, mustaccioli e susamielli. In Germania la miscela per Lebkuchen combina cannella, zenzero, cardamomo, chiodi, pimento e anice. Nel mondo anglosassone esistono il pumpkin spice e il British mixed spice, perfetti anche per torte di mele e ciambelloni casalinghi.

Se preferite una miscela unica, facile da usare ovunque, preparate un barattolino di mix spezie natalizie fatto in casa. Per circa 100 grammi vi serviranno:

4 cucchiai di cannella in polvere;

2 cucchiai di zenzero in polvere;

2 cucchiaini di noce moscata grattugiata;

1 cucchiaino di chiodi di garofano macinati;

1 cucchiaino di cardamomo verde macinato;

1/2 cucchiaino di anice stellato macinato, se vi piace.

Mescolate bene, trasferite in un barattolo di vetro chiuso, da tenere lontano da luce e calore: dà il meglio nei primi sei mesi, poi gli aromi iniziano a attenuarsi.

Come usarlo? Nei biscotti di Natale potete partire da due cucchiaini di mix ogni 300 grammi di farina, da aumentare o ridurre dopo una prima infornata. Qualche cucchiaino profuma anche pancake, muffin, yogurt e porridge. Nel vin brulé unite il vostro mix a scorze di agrumi, vino rosso e zucchero, lasciando in infusione senza bollire. Nelle versioni analcoliche funziona benissimo con tè nero o succhi di mela caldi. Una punta nelle marinature di cappone, tacchino o arrosto di maiale regala subito un tocco nordico. Se dovete limitare la cannella, vi basterà sbilanciare la miscela su zenzero, cardamomo e pimento. E con un'etichetta carina, questi barattolini diventano il regalo dell'ultimo minuto più apprezzato dalle amiche che amano cucinare.

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