Profumi, skincare, make-up, prodotti per capelli e dispositivi beauty tech: abbiamo selezionato le offerte più interessanti del Black Friday 2026. Ecco tutti gli sconti da non perdere per fare shopping (e anticipare i regali di Natale)

Il momento più atteso dell'anno per le beauty addicted è finalmente arrivato: il Black Friday Beauty 2026 promette sconti irresistibili e offerte che metteranno a dura prova anche chi giura di non aver bisogno di nulla. Perché, ammettiamolo, c'è sempre un profumo che sogniamo di aggiungere alla nostra collezione, un prodotto skincare che desideriamo provare o uno styler per capelli che aspettiamo da mesi di acquistare a un prezzo più conveniente. E se quest'anno approfittassimo delle promozioni anche per portarci avanti con i regali di Natale? Dai grandi marchi della bellezza ai brand di nicchia, passando per make-up, trattamenti corpo e beauty tech, le occasioni da cogliere al volo non mancano di certo.

Le migliori offerte black friday beauty 2026

Per aiutarvi a orientarvi tra codici sconto, promozioni e prezzi speciali, abbiamo raccolto le offerte beauty più interessanti del momento, suddividendole per categoria. Non vi resta che preparare la wishlist e iniziare a prendere appunti. Ma attenzione: vi abbiamo avvisate, resistere alla tentazione sarà davvero difficile!

Nota: questa raccolta è un invito a uno shopping scontato consapevole. Consultate la lista, pensate a desideri, bisogni e idee regalo e acquistate - oppure, non acquistate - in maniera responsabile.

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Black Friday Beauty 2026: le offerte delle profumerie online

Sephora Black Friday con sconti fino al 40% su profumi e skincare

Il Black Friday di Sephora è finalmente entrato nel vivo, con sconti fino al 40% su una selezione di fragranze e trattamenti skincare e il 25% sui prodotti per capelli. Tra le offerte spiccano i cofanetti regalo di Dolce & Gabbana, Armani, Narciso Rodriguez e Yves Saint Laurent, perfetti per anticipare lo shopping natalizio. Anche Sephora Collection partecipa con il 25% di sconto su skincare e haircare, mentre online, per i possessori della carta fedeltà, una selezione di bestseller beauty è scontata fino al 30%. Le promozioni sono disponibili su sephora.it e, dove previsto, nei Beauty Store.

Douglas: Beauty Friday con sconti fino al 30%

Profumi, make-up e skincare dei brand più desiderati sono protagonisti del Beauty Friday di Douglas. Con il codice FRIDAY25 si ottiene il 25% di sconto a partire da 69 euro di spesa, mentre con il codice FRIDAY30 lo sconto sale al 30% per acquisti a partire da 99 euro. L'occasione giusta per spuntare qualche desiderio dalla propria beauty wishlist.

Amazon: le offerte beauty del black friday e il pop up store a Milano

Dal 19 al 30 novembre, Amazon celebra il Black Friday con tantissime offerte beauty su skincare, make-up, profumi, trattamenti viso e corpo e prodotti per capelli. Un'occasione perfetta per rinnovare il beauty case e anticipare i regali di Natale. Dal 24 al 29 novembre, inoltre, a Milano apre l'Amazon Black Friday Wonder Space, uno spazio immersivo a ingresso gratuito con esperienze beauty e consulenze personalizzate insieme a brand come CeraVe, Kiehl's, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, L'Oréal Paris, Garnier e Redken.

Pinalli PFriday: tantissimi sconti su make up, skincare e profumi

Il Black Friday di Pinalli è l'occasione perfetta per rinnovare il beauty case e concedersi qualche desiderio in più. Sul sito e-commerce della profumeria sono disponibili tantissime offerte su fragranze, skincare e make-up, con numerosi prodotti scontati del 30%. Da tenere d'occhio: molte fragranze sono scontate fino al 50%. Un'ottima occasione per acquistare i profumi più desiderati e anticipare i regali di Natale.

Marionnaud: Beauty Blackout con sconti fino al 50%

Dai profumi di lusso ai trattamenti skincare più ricercati, il Beauty Blackout di Marionnaud propone sconti fino al 50% su una selezione di prodotti. Tra le iniziative Black Friday della profumeria anche una promozione del 33% a fronte di una spesa minima di 79 euro sui prodotti aderenti all'offerta. Tutte le occasioni di shopping sono disponibili sul sito ufficiale e nei punti vendita.

Bottega Verde: oltre 100 prodotti scontati del 60%

Il Black Friday di Bottega Verde fa gola con oltre 100 prodotti di bellezza scontati del 60%. Da esplorare anche la selezione di idee regalo a prezzi speciali, perfetta per anticipare lo shopping natalizio e fare scorta di piccoli pensieri beauty da mettere sotto l'albero.

Primor Black Friday con sconti fino all'86% e promozioni extra

Profumi, make-up, skincare e prodotti per capelli a prezzi decisamente interessanti: il Black Friday di Primor propone sconti fino all'86% su un'ampia selezione di prodotti beauty. E non è finita: su it.primor.eu si aggiungono ulteriori sconti che cambiano durante la giornata. Con il codice 12BLACK si ottiene il 12% extra dalle 00:00 alle 10:00, con 10BLACK il 10% dalle 10:00 alle 18:00 e con 8BLACK l'8% dalle 18:00 a mezzanotte, secondo le condizioni della promozione. La spedizione è gratuita a partire da 50 euro.

Black Friday make-up 2026: le migliori offerte

KIKO Milano: acquisti 3 prodotti, altri 3 sono in regalo

In occasione del Black Friday, KIKO Milano propone agli iscritti al programma KIKO ME un'offerta imperdibile: acquistando tre prodotti, se ne ricevono altri tre in omaggio, oltre a uno sconto di 10 euro sul prossimo acquisto. La promozione è valida online e nei negozi.

Sobea Cosmetics sconti fino al 50%

Da lunedì 23 a domenica 29 novembre, il marchio specializzato in make up glam offre sconti fino al 50% su una selezione dei suoi prodotti più amati. Da tenere d'occhio anche la sezione fragranze!

MAC Cosmetics: 30% di sconto e una pouch glitterata in regalo

Rossetti, fondotinta, mascara e tutti i grandi classici MAC da mettere nel carrello con il 30% di sconto. La promozione è valida fino al 30 novembre nei MAC Store, senza minimo di acquisto, e online fino alle ore 9 del 1° dicembre, acquistando almeno due prodotti. In più, fino al 27 novembre, con una spesa online di 79 euro si riceve in omaggio una scintillante pouch glitterata. Dallo sconto sono esclusi Mini MAC, Viva Glam, Holiday Collection e novità.

Lepo: 20% di sconto su tutto e un regalo beauty

Per il Black Friday, Lepo propone il 20% di sconto su tutto il catalogo, comprese le novità e i prodotti già in promozione, utilizzando il codice BLACK26. In più, con una spesa minima di 69 euro al netto dello sconto, si riceve in omaggio Ecobio Eye Perfection, il gel contorno occhi con acqua di rosa damascena ed estratto di quinoa. L'offerta è valida fino al 29 novembre, esclusivamente su lepo.it.

Huda Beauty: arriva il Cyber Fest, la più grande promozione dell'anno

Huda Beauty celebra il Black Friday con il Cyber Fest, l'appuntamento più atteso per fare scorta dei suoi prodotti make-up. Tra palette occhi, fondotinta, primer e prodotti labbra, è il momento di tenere d'occhio i bestseller del brand e le novità della collezione. Gli sconti arrivano al 70% e a fronte di una spesa minima di 150 euro si ottengono prodotti e accessori in omaggio.

Royal Beauty: fino al 50% di sconto su make-up, accessori e idee regalo

Royal Beauty celebra il Black Friday con una selezione di prodotti beauty scontati fino al 50% sul sito ufficiale royalbeauty.it. Tra le offerte troviamo accessori per il make-up, set di pennelli, beauty blender, cofanetti regalo e prodotti per la cura del corpo. Da tenere d'occhio anche i balsami labbra gourmand, nelle varianti vaniglia, ciliegia, bubblegum e cheesecake alla fragola, e i kit trucco, perfetti anche come piccoli regali di Natale.

Black Friday profumi 2026: gli sconti da non perdere

The Merchant of Venice buono sconto

In occasione del Black Friday, The Merchant of Venice invita a scoprire le sue raffinate creazioni di profumeria artistica, ispirate alla tradizione veneziana. Fino al 30 novembre, gli iscritti alla newsletter possono approfittare di uno sconto del 20% sul prossimo acquisto, a fronte di una spesa minima di 155 euro. Un'occasione per lasciarsi conquistare dalle fragranze più esclusive del marchio italiano.

Narici Milano: il Black Friday si tinge di marrone

Narici Milano celebra il Brown Friday con un'iniziativa anti-spreco: un lotto del profumo Matcha, diventato marrone per la naturale variazione di colore del benzoino, viene proposto in edizione limitata con il 30% di sconto. Disponibile dal 17 novembre fino a esaurimento scorte, con spedizione gratuita su tutto il catalogo online per la durata della promozione.

Monotheme Venezia: profumi con il 30% di sconto

Dalle composizioni gourmand a quelle fiorite e muschiate, per tutto il mese di novembre le fragranze Monotheme Venezia sono disponibili con il 30% di sconto su mavive.com. Un'ottima occasione per esplorare la collezione, comprare regali di Natale super profumati e scoprire nuove passioni olfattive.

Dossier: sconti fino al 40% su tutti i profumi, Collezione Polly Pocket inclusa

Nostalgia anni ’90 e note gourmand si incontrano nella irresistibile collezione Polly Pocket x Dossier. Le tre fragranze Berry Daydream, Pistachio Swirl e Marshmallow Mood sono protagoniste delle offerte Black Friday anticipate su dossier.eu, con sconti fino al 40% su tutto il catalogo e un profumo in omaggio per tutti gli ordini che includono almeno due fragranze.

Black Friday skincare 2026: creme, sieri e trattamenti in offerta

espressOh: televendite e sconti fino al 50% con Giorgio Mastrota

Il premio per la campagna Black Friday più geniale dell'anno? Va a espressOh, che ha ingaggiato il re delle televendite Giorgio Mastrota per lanciare il suo irriverente espressOh Shopping Channel. Tra nostalgia televisiva e ironia, il brand propone sconti fino al 50% su tutto il catalogo, senza bisogno di codici promozionali. I prezzi sono già scontati, ma prima di fare shopping guardate il video: ne vale la pena!

Clarins: Black Friday in anteprima con il 30% di sconto

Il momento giusto per concedersi il celebre Double Serum o rinnovare la propria routine skincare? Clarins anticipa il Black Friday con il 30% di sconto e due campioni in omaggio con ogni ordine. A rendere lo shopping ancora più interessante, esclusivi kit di bellezza in edizione limitata in regalo (secondo le condizioni della promozione). Le offerte, che sicuramente saranno via via rinnovate, sono disponibili sul sito ufficiale.

Yepoda: 30% di sconto su tutto

Dal 20 al 30 novembre, il brand di skincare coreana Yepoda offre un interessante sconto del 30% di sconto su tutto il catalogo. La promozione è valida sul sito ufficiale, presso The Yepoda Haus di Milano e il pop-up store di Napoli Centrale.

Avène, nuovi sieri viso Glow Wishes

In occasione del Black Friday, Avène presenta Glow Wishes, una selezione di sei sieri viso da 30 ml pensati per rispondere alle diverse esigenze della pelle. Dall'idratazione alla luminosità, passando per un effetto rimpolpante, ristrutturante e protettivo, una proposta skincare per concedersi un trattamento mirato.

Paula's Choice: sconti fino al 30% e prodotti in omaggio

Fino al 30 novembre, Paula's Choice celebra il Black Friday con la promozione più vantaggiosa dell'anno: sconti fino al 30% sui prodotti skincare e regali in omaggio con gli acquisti. Tutte le offerte sono disponibili su paulaschoice.it.

haruharu wonder: skincare coreana con sconti fino al 60%

Dal 19 al 30 novembre, haruharu wonder offre sconti fino al 60% su una selezione dei suoi prodotti skincare in vendita su Amazon. Alcune promozioni sono già attive, mentre le percentuali di sconto potranno variare di giorno in giorno durante la promozione.

adesso beauty: il codice sconto per il Black Friday 2026

Un'occasione per rinnovare la propria routine di bellezza, fare scorta dei prodotti preferiti o sperimentare qualcosa di nuovo. Da lunedì 23 a lunedì 30 novembre, gli acquisti sul sito adessobeauty.com saranno più convenienti grazie al codice promozionale BFADESSO, da inserire al momento del checkout.

Freshly Cosmetics: sconti fino al 40% e prodotti in regalo

Dal 15 novembre all'8 dicembre, tutti i prodotti Freshly Cosmetics sono in promozione con il 30% di sconto, che sale al 40% su una selezione di referenze. Per gli acquisti superiori a 39 euro sono previsti anche prodotti in omaggio. Le offerte sono disponibili su freshlycosmetics.com, online e nei negozi Pinalli.

Filorga: Black Days con sconti a partire dal 25%

Per chi ama la skincare di ispirazione medico-estetica, Filorga propone sconti a partire dal 25% su una selezione di trattamenti. Con ogni acquisto si riceve inoltre in omaggio una taglia deluxe da 14 ml di Sleep & Peel 4.5, crema notte esfoliante con acidi AHA e BHA. L'iniziativa è attiva in farmacia e su filorga.it, dove è necessario utilizzare il codice FILORGABF26.

Caudalie: skincare e trattamenti corpo scontati fino al 50%

Il Black Friday di Caudalie è l'occasione giusta per fare scorta dei trattamenti a base di attivi derivati dalla vite. Tra le offerte più interessanti troviamo il fluido idratante effetto mat Vinopure e l'olio struccante Vinoclean con il 30% di sconto, mentre i trattamenti corpo ialuronici nutrienti Vinotherapist e Thé des Vignes sono disponibili a metà prezzo.

Miamo: Black Week con sconti fino al 25% e un beauty tool in omaggio

Fino al 30 novembre, Miamo celebra la Black Week con il 20% di sconto per i clienti Silver e il 25% per i clienti Gold e Platinum. In più, con una spesa minima di 80 euro in prodotti Miamo e Nutraiuvens, si riceve in omaggio il Cosmetic Roller, un accessorio per il microneedling cosmetico dotato di 540 microaghi da 0,25 mm. Le promozioni sono disponibili su miamo.com e nelle farmacie aderenti.

Lancôme: 30% di sconto per il Black Friday

Il Black Friday di Lancôme è l'occasione perfetta per concedersi un trattamento skincare di lusso o anticipare i regali di Natale. Dall'iconico siero Advanced Génifique ai trattamenti Rénergie, passando per le fragranze e i prodotti make-up più amati della maison, il brand propone il 30% di sconto su una selezione di prodotti.

Kiehl's: fino al 40% di sconto e una routine skincare in regalo

Anche Kiehl's partecipa al Black Friday con offerte particolarmente interessanti per gli appassionati di skincare. Sul sito kiehls.it l'intero catalogo è in promozione con sconti fino al 40% e, raggiungendo 129 euro di spesa, si riceve in omaggio una routine di bellezza completa del valore di 50 euro. Per gli ordini superiori a 159 euro è previsto un ulteriore sconto di 10 euro utilizzando il codice BLACK.

Black Friday beauty tech 2026: i dispositivi in offerta

Foreo imperdibili sconti

Dal 9 novembre al 1° dicembre, FOREO propone sconti fino al 50% sui suoi dispositivi beauty-tech più amati, tra cui LUNA 4 per la detersione del viso, UFO 3 per i trattamenti skincare e BEAR 2 con tecnologia a microcorrenti. In promozione anche le maschere LED della collezione FAQ Swiss. Con il codice FOREO35 è possibile ottenere un ulteriore 35% di sconto.

Black Friday capelli 2026: offerte su piastre, phon e styler

Black Friday 2026: gli sconti su Dyson e gli strumenti per lo styling

Fino al 30 novembre, Dyson propone offerte speciali su alcune delle sue tecnologie haircare più desiderate. Tra i dispositivi in promozione troviamo la piastra asciugacapelli Airstrait, il multi-styler Airwrap i.d. e l'asciugacapelli Supersonic Nural, perfetti per regalarsi uno styling professionale anche a casa. Tutte le offerte sono disponibili su Dyson.it.

BaByliss offerte su tutto il catalogo

Dal 16 al 30 novembre, BaByliss propone il 30% di sconto su tutto il catalogo online, con promozioni ancora più vantaggiose su alcuni dispositivi selezionati. Tra le offerte da non perdere, Air Wand Limited Edition a 99,90 euro anziché 169,90 euro, l'arricciacapelli automatico Style Secret Air a 79,90 euro anziché 119,90 euro e il Multikit Grooming Super-X Metal Series 15 in 1 a 79,90 euro anziché 129,90 euro. Tutte le promozioni sono disponibili su babyliss.com.

GHD sconti imperdibili per capelli da sogno

Dal 20 novembre al 2 dicembre, ghd celebra il Black Friday con sconti fino al 35% su piastre, styler, arricciacapelli e dispositivi per lo styling. In promozione anche gli esclusivi gift set natalizi della collezione ghd Cashmere, con sconti fino al 20%. Fino al 30 novembre, inoltre, nei saloni partner è possibile acquistare un tool con il 20% di sconto e ricevere in omaggio una consulenza con styling professionale e il trattamento ghd Rehab Split & Sealer.

Black Friday corpo e benessere: le migliori offerte

Fler: sconti fino al 50%, regali e set esclusivi

Dal 20 novembre al 2 dicembre, Fler celebra il Black Friday con sconti fino al 40% sui suoi prodotti per la depilazione e la cura del corpo. Tra le offerte spicca l'esclusivo Black Friday Set, un kit di 11 prodotti per una routine completa di self-care, disponibile a 99,90 euro con il 50% di sconto. Il 27 e il 30 novembre, inoltre, sono previste flash sale con sconti fino al 50%.

Lelo sconti black friday 2026

Per tutto il mese di novembre, LELO celebra il Black Friday con sconti fino al 40% su una selezione di sex toys dedicati al benessere intimo e al piacere personale e di coppia. Tra i dispositivi da scoprire, MONA Spectra con tecnologia LED a luce rossa, il massaggiatore clitorideo SONA 3, il vibratore INA Thrust e l'anello vibrante TOR 3. Le promozioni sono disponibili sul sito ufficiale.

Salugea sconti integratori

Dal 13 al 30 novembre il marchio specializzato in integrazione naturale offre uno sconto del 20% su tutto il catalogo. Lo sconto sale al 30% per gli acquisti di almeno 64 euro (importo già scontato), con riduzione applicata automaticamente al carrello.

SKINMEDIC Beauty Clinic sconti black friday 2026

Al via le Black Beauty Weeks, con promo attive dal 6 al 28 novembre 2026. Sconti fino al 25% su tutti i trattamenti viso, corpo ed epilazione laser, oltre che sull'intera gamma di prodotti. Tutte le promozioni sono disponibili presso tutte le Beauty Clinic SkinMedic.

Braun sconti epilazione, luce pulsata e rasoi

In occasione del Black Friday, Braun propone offerte speciali sui suoi dispositivi dedicati alla depilazione e al grooming. Tra i protagonisti, Skin i·expert con tecnologia a luce pulsata, l'epilatore Silk-épil 9 Flex con testina flessibile, il rasoio elettrico NEVO e il regolabarba BT9. Le promozioni sono disponibili nello store Braun su Amazon.

Gillette, King C. Gillette e Venus: offerte su rasoi e prodotti per il grooming

Dai rasoi Gillette Labs con barra esfoliante integrata ai regolabarba King C. Gillette, passando per le ricariche Venus ComfortGlide, il Black Friday 2026 coinvolge numerosi prodotti dedicati alla rasatura e alla cura del corpo. Da tenere d'occhio anche le confezioni maxi di lamette di ricambio delle linee Mach3, Fusion5 e ProGlide.

Bears with Benefits: fino al 50% di sconto su vitamine e integratori beauty

Per il Black Friday, Bears with Benefits propone le sue Black Friday Weeks, con sconti fino al 50% su una selezione di vitamine e integratori in formato gummy e nuove offerte ogni settimana. Tra le promozioni spicca anche Shape Day Duo, il set con Shape+ e Matcha+ proposto con il 31% di sconto e un prodotto Bootylicious in omaggio, nell'ambito di un'offerta flash valida per sole 24 ore. Le offerte variano di giorno in giorno: meglio seguire la pagina day by day per trovare quella perfetta per le proprie esigenze!

Credits Ph.: Getty Images

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