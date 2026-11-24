Le combo vincenti per affrontare la stagione fredda con stile.

Domanda da un milione di dollari: come scegliere le scarpe da abbinare a un outfit? Nel mare magnum di proposte moda - tra stiletti vertiginosi e ballerine super flat, sneakers, stivali, mocassini e chi più ne ha più ne metta - orientarsi è tutt’altro che semplice.

E si sa, quando le opzioni di scelta si moltiplicano esponenzialmente, crescono anche le chance di commettere qualche faux pas. Per fortuna, però, esistono formule in grado di indicarci la giusta rotta.

Abbinamenti collaudati, ma anche incontri meno scontati, che funzionano per affinità o contrasto e diventano veri punti di riferimento quando i dubbi prendono il sopravvento davanti all’armadio. Eccone cinque che promettono di sciogliere ogni dilemma di stile senza troppi calcoli, né complicazioni.

Jeans e camicia + mocassini

Partiamo da un grande classico del guardaroba autunnale, capace di coniugare praticità e chicness senza troppi sforzi. Protagonisti i jeans, accostati alla camicia bianca dal taglio maschile - sotto cui infilare, nelle giornate più fredde, un dolcevita sottile in lana - e a un paio di mocassini in pelle. Un mix & match da sfoggiare dal lunedì al venerdì (e non solo).

Maglia in lana a collo alto ARKET, jeans a gamba larga DONDUP, camicia in popelin di cotone ASPESI, mocassino in pelle spazzolata con tomaia arricciata MIISTA

Credits: arket.com, press office, aspesi.com, miista.com

Maxi dress + stivali

Se, come noi, avete un debole per gli abiti lunghi e svolazzanti, gli stivali sono la carta vincente su cui puntare a occhi chiusi. Sceglieteli con un po’ di tacco e il gambale ampio, meglio ancora se in suede. L’insieme acquisterà subito un’allure irresistibilmente boho chic. Aggiungete un cappotto lungo e una borsa dai toni a contrasto et voilà, il look è servito!

Cappotto lungo doppiopetto ROSEMUNDE, abito lungo con maniche ampie e balza sul fondo DIXIE, borsa Paddington in pelle scamosciata CHLOÉ, stivale con tacco in pelle scamosciata ZARA

Credits: rosemunde.com, dixiefashion.com, chloe.com, zara.com

Pantaloni sartoriali e blazer coat + sneakers

Le sneakers hanno ormai conquistato anche i territori dell’abbigliamento formale, e l'abbinamento con i pantaloni sartoriali ne è la dimostrazione. Per trovare il giusto equilibrio tra rigore e disinvoltura, puntate su un gioco ben calibrato di proporzioni e colori. Partite da una base neutra - pantaloni a palazzo neri e blazer grigio dalle linee strutturate - e completate con un paio di scarpe da ginnastica colorate. Il tocco finale? Una bowling bag minimal, dalle dimensioni contenute.

Pantaloni palazzo in jersey stretch EMPORIO ARMANI, blazer in lana con finitura spazzolata COS, borsa bowling con doppi manici MIU MIU, sneakers Light Wave in camoscio con lacci a contrasto SANDRO

Credits: armani.com, cos.com, miumiu.com, press office

Gonna al ginocchio e pullover + décolleté

Alzi la mano chi non ha ceduto al fascino delle décolleté, tornate prepotentemente alla ribalta nelle ultime stagioni. Abbinarle, però, può rivelarsi più insidioso del previsto: parliamo pur sempre di una scarpa dal gusto classico, che potrebbe conferire al look un’aria un po’ (troppo) retrò. Per aggirare l'ostacolo, sceglietele in vernice colorata e indossatele con una gonna al ginocchio e un maglione oversize. Il gioco di contrasti renderà il risultato decisamente più contemporaneo.

Pullover con scollo a V in lana e cotone & OTHER STORIES, gonna al ginocchio in suede RESERVED, chocker Magnetica in argento sterling 925 placcato oro 18kt LIL MILAN, pump in vernice con tacco A.BOCCA

Credits: stories.com, reserved.com, press office

Gonna corta e blusa bourgeoise + ballerine

Quando si tratta di minigonne, i tacchi potrebbero non essere la scelta più azzeccata. Anzi, spesso sono le scarpe flat a valorizzarle maggiormente, smorzandone l’audacia senza intaccarne il carattere. Le ballerine si prestano benissimo allo scopo. Provate a portarle con una mini in denim e una blusa con fiocco, aggiungendo una bella giacca in pelle. Una combinazione di suggestioni romantiche e accenti decisi, da sfoggiare anche di giorno.

Giacca in pelle effetto invecchiato MASSIMO DUTTI, gonna di jeans A.P.C., camicia in raso con fiocco MSGM, ballerina dalla silhouette affusolata LE MONDE BERYL

Credits: massimodutti.com, apcstore.com, shop-msgm.com, lemondeberyl.com