Dalle pennellate blu elettrico alle geometrie oversize, passando per smokey eyes intensi, glitter e eyeliner che si allungano verso le tempie: le sfilate Primavera-Estate 2027 rilanciano il focus occhi. E le labbra? Possono tranquillamente restare nude

Chi ha bisogno di un rossetto statement quando gli occhi hanno già tutto da dire? La domanda sorge spontanea davanti ai beauty look che hanno attraversato le passerelle della Primavera-Estate 2027, dove lo sguardo torna a reclamare il ruolo di protagonista assoluto. Il colore non si limita più a sottolineare la forma degli occhi, ma la reinventa attraverso pennellate elettriche, linee grafiche, sfumature scure e applicazioni scintillanti. Il resto del viso, invece, può permettersi di restare in secondo piano: incarnato fresco, pelle luminosa e labbra nude, appena sfiorate da un balsamo trasparente. Il risultato? Un make-up che non ha bisogno di strafare ovunque per lasciare il segno. Dopo stagioni in cui la bellezza ha inseguito la perfezione della clean girl aesthetic, tra basi levigate, blush delicati e labbra effetto naturale, il trucco ritrova il piacere di farsi notare. Non significa necessariamente tornare a un make-up costruito e ricco di prodotti, ma scegliere un punto focale e portarlo al massimo della sua espressività. E per la PE 2027 sono proprio gli occhi a prendersi la scena.

Trucco occhi colorato: le pennellate elettriche conquistano la passerella

Se c'è un look che sintetizza perfettamente questa tendenza è quello visto da Givenchy. Sulle palpebre compaiono forme geometriche oversize, disegnate con pigmenti pieni e bordi netti, dal blu cobalto al verde. Intorno, tutto resta essenziale: la base è luminosa e leggera, le labbra si avvicinano al nude. Ma non è l'unica interpretazione del trend. Da Gucci, lo sguardo si accende attraverso smokey eyes intensi e cromie sature.

Trucco occhi colorato eyeliner grafico

Il classico eyeliner nero non scompare, ma cambia completamente mood. Nelle collezioni SS27, infatti, la linea si allunga, cambia direzione, o viene anche sfumata. Da Sportmax, il cat-eye acquista proporzioni esagerate, con code che si estendono verso le tempie, mentre da Taller Marmo, il disegno intorno agli occhi gioca con curve e dettagli che amplificano lo sguardo. Pensiate che sia difficile replicare il trend?Niente di più sbagliato. Sarà sufficiente sostituire il nero abituale con un eyeliner blu, lilla o verde, oppure sperimentare una linea sospesa sopra la piega palpebrale, magari sfumandola.

Glitter, riflessi metallici e dettagli couture

Per chi non vuole rinunciare a “brillare”, c’è un'altra possibilità: trasformare le palpebre in superfici scintillanti. Da The Attico, cristalli e glitter diventano decorazioni che circondano gli occhi, mentre da Blumarine i riflessi metallici vestono le palpebre di bagliori luminosi. Da Dior, invece, si punta tutto sul dettaglio, ovvero un filo argentato applicato lungo la rima ciliare o piccoli glitter concentrati nell'angolo esterno dell'occhio.

Labbra nude e pelle fresca: il trucco occhi colorato sta tutto nell'equilibrio

Quando gli occhi sono protagonisti, le labbra restano naturali, con balsami trasparenti, gloss leggeri o rossetti nude. Anche la pelle è fresca, con una base leggera. Per la Primavera-Estate 2027, il segreto è puntare su un solo elemento: una pennellata blu elettrico, una linea grafica o un tocco metallico bastano a rendere il make-up speciale. Il rossetto? Per una volta può restare nel beauty-case.

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