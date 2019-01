Un solo prodotto per ottenere un trucco sofisticato e naturale? E' possibile con le palettes viso del momento. Scoprite le migliori scelte per voi da Grazia.it

Trucco occhi, contouring e per finire un tocco di colore sugli zigomi con terre e blush dalle nuances naturali e soft.



Valorizzate il vostro incarnato senza sforzo con le palettes viso all in one: un unico prodotto compatto e travel-friendly da portare sempre con se per avere un mix di colori indispensabili sempre a portata di mano.





Facili da utilizzare, queste palettes viso compatte contengono una selezione di nuances studiate appositamente per essere utilizzate insieme in modo da ottenere un look equilibrato ed elegante senza troppo sforzo.



Pratiche da usare per creare un look completo o da portare sempre con se per ritocchi on-the-go, le palettes viso sono un accessorio must have per le amanti dei trucchi naturali e sofisticati.

Abbiamo selezionato per voi le migliori del momento: scorrete la gallery e scoprite la palette viso che fa per voi!







Sei polveri dalla consistenza vellutata formano un mosaico di colore ideato per scolpire, illuminare e riscaldare l'incarnato.

Questa palette multiuso sulle sfumature del rosa è pensata per valorizzare ogni tipo di carnagione: nei suoi due scompartimenti contiene 8 nuances di ombretto e 4 nuance di blush ed illuminanti.

Questa palette è perfetta per ricreare il look glowy e baciato dal sole della pelle al ritorno dalle vacanze: contiene un blush corallo, un illuminante e un bronzer luminoso perfetti per definire i contorni del viso.

Tre prodotti in crema facili da usare e da stendere grazie alla formula impalpabile e sheer: per illuminare, scolpire e riscaldare l'incarnato in modo naturale e sofisticato.

Questa palette universale per viso e occhi è stata formulata per ottenere un perfetto look sofisticato e naturalmente perfezionato in poche semplici mosse. Il packaging compatto la rende ideale da portare con se per viaggi e vacanze.

Una palette compatta e leggerissima perfetta da portare sempre con se: quattro ombretti, una terra, un blush e un illuminante dalla texture vellutata ideali per esaltare le carnagioni olivastre e abbronzate.

Una palette viso infusa di olio di cocco dall'effetto idratante, contenente sei polveri perfette per scolpire il viso ed esaltarne la naturale bellezza.

Disponibile in quattro tonalità di colore per adattarsi a ogni carnagione, questa palette contiene sette polveri tra matte e shimmer, che possono essere utilizzare come ombretto, terra e blush.

Creata in collaborazione con la beauty Vlogger Chloe Morello, questa palette contiene tre blush, tre ombretti duo perfetti per creare look da giorno e da sera, e per finire un trio di colori matte perfetti per definire le sopracciglia e i contorni dell'occhio.

Una palette compattissima ma allo stesso tempo ricca di prodotti cult: Illuminante, bronzer e tinte guance e labbra in una formula cremosa e facilissima da stendere.

Credits Ph: Elisa Costa