Sono il must have del momento per tutte le beauty addicted, scoprite le migliori palette illuminanti per il viso

Le appassionate di make up lo sanno bene, gli illuminanti non sono mai abbastanza!



Ne esistono infatti di tantissimi tipi, con diverse texture - più scintillanti, metalliche o discrete da giorno - e con variazioni di colore che vanno dal dorato al rosato, passando per le sfumature olografiche più impensabili.



Indispensabile quindi avere nel proprio beauty case una palette di illuminanti con varie tonalità da usare in diverse occasioni o miscelare per creare il nostro illuminante custom made.



Cosa aspettate a scegliere quella che più fa per voi? Abbiamo selezionato le più belle da collezionare.



Quattro colori dalla texture morbida e sfumabile per un effetto glow sofisticato e adattabile al proprio incarnato.







Un bronzer, due blush e un illuminante da mixare a piacere per creare giochi di luci e ombre. Formula vegan-friendly.



Delle polveri altamente perlate e riflettenti per un effetto illuminante ad altissimo impatto.



Blush, bronzer e illuminante dalla texture perlata per un risultato degno del migliore filtro di Instagram.



La palette viso giusta per creare il glow da top model, per cui è rinomata la make up artist britannica.





Tre tonalità di illuminanti insolite per creare inediti effetti prismatici sui punti luce, per un effetto multidimensionale.



Si ispira al magico mondo delle fate e degli unicorni questa palette dagli illuminanti iridescenti nelle tonalità pastello.



Tre tonalità diverse di illuminati da miscelare o usare singolarmente per un look dalla radiosità iper-reale.



Otto illuminanti per soddisfare tutte le esigenze, dalle nuance pastello ai colori più profondi dell'oro e del bronzo.











Credits Ph.: Mondadori Photo