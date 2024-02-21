Migliori rossetti 2024: tra lipstick sheer, rossetti opachi e prodotti storici riformulati, ecco cosa non può mancare nel vostro beauty case

Labbra colorate ma anche idratate, nutrite e rimpolpate. Il 2024 sarà ricordato come l'anno in cui la tendenza beauty della skinification - che sancisce l'unione tra make-up e skincare - ha rivoluzionato il modo in cui usiamo e concepiamo il rossetto. Perché se l'attenzione alla resa è massima - complici anche le nuove formulazioni che spingono al massimo sulla lucentezza o sul finish opaco long lasting a seconda del prodotto - è anche vero che il colore può dare il meglio soltanto se la base è in perfetta salute. Tradotto: l'idratazione è un must. Proprio partendo da questa considerazione molti brand hanno deciso di riproporre alcuni best seller con nuove formule in grado di soddisfare pienamente le esigenze di chi li indossa. Ecco quali sono i migliori rossetti 2024 sui quali puntare.

Il rossetto matte che ha segnato un'epoca torna ora con un finish matte morbido che garantisce massimo colore, comfort e tenuta. Il merito è della formula, una miscela cremosa di olio di cocco, burro di karité biologico e burro di cacao biologico, che idrata e nutre le labbra per otto ore, mentre il pigmento resiste fino a 12 ore senza perdere d'intensità e donando alle labbra un aspetto più pieno e un colore vibrante dalla prima passata. Una nota sul pack: ha un nuovo design luminoso e riflettente all'esterno e il logo M·A·C inciso sullo stick all'interno. Infine, la confezione è realizzata per almeno il 30% in materiale PCR. Una cosa è rimasta inalterata: l'inconfondibile profumo di vaniglia. Disponibile in 40 tonalità tra cui il best seller che vedete di seguito.

Ha una texture che, seppur dal finish opaco, risulta leggera, cremosa e confortevole e scivola sulle labbra aderendo perfettamente in una sola passata. Ha una tenuta fino a otto ore in una sola applicazione ed è la perfetta combinazione tra performance e trattamento, perché mantiene le labbra idratate, morbide ed elastiche grazie alla presenza di un mix di attivi nutrienti e antiossidanti.

Un balsamo dalla doppia funzione - colore e trattamento - e dall'applicazione su misura: da un velo delicatamente colorato sin dalla prima applicazione fino a una copertura intensa quasi quanto un rossetto, in sole tre applicazioni. Dal finish luminoso e naturale, offre un risultato make-up che diventa più opaco con il passare del tempo.

La texture vellutata con coprenza medio-alta dona un colore puro e intenso con un delicato effetto satinato. Ma c'è di più: grazie a specifiche polveri e agli esteri derivati dall'olio di palma, il rossetto offre anche proprietà elasticizzanti, migliorando visibilmente l'aspetto delle labbra.

Migliori rossetti 2024: il nuovo Amore di rossetto di Bottega Verde

Questo rossetto liquido è la declinazione dell’omonima linea lipstick must-have di Bottega Verde dal colore pieno e intenso: la nuova formula dona un finish matte vellutato ed effetto volumizzante per un look impeccabile, che dura inalterato a lungo.

Questo rossetto in stick dal finish luminoso e ultra-pigmentato contiene un pool di ingredienti che garantiscono un’applicazione scorrevole, ma controllata, per labbra piene, lisce, morbide e levigate.

Realizzato con oltre il 50% di ingredienti protettivi per la cura della pelle, dona alle labbra una combinazione di idratazione, pienezza e levigatezza, sia istantaneamente che nel tempo. Offre un effetto specchio e un colore pieno; è perfezionato, poi, da una formulazione che rafforza la barriera di idratazione delle labbra e offre una protezione SPF 20. Arricchito con glicerina e acido ialuronico, il nucleo centrale del rossetto aiuta a levigare le labbra e a ridurre l'aspetto delle linee sottili, mentre il nucleo esterno offre un colore intenso.

Migliori rossetti 2024: Rouge Dior

L’iconico rossetto Dior si reinventa in uno stick dalle linee rivisitate. Sempre più slanciato, sempre più elegante, Rouge Dior può essere aperto e chiuso ogni volta che si vuole. Disponibile in due versioni: satin, dalla texture cremosa per labbra luminose e sagomate e velvet, dalla texture duttile, delicata e confortevole, che deposita sulle labbra un colore couture mat.

L'intimità duratura del senso tattile è stata il punto di partenza per Lucia Pica nell'immaginare il rossetto opaco come una seconda pelle sensoriale, in cui la vita interiore viene esteriorizzata nel Liquid Lipstick Matte. Utilizzando una tavolozza di dieci tonalità ad alta pigmentazione che spaziano dal chiaro allo scuro, Liquid Lipstick Matte invoca il potere di lasciare un segno e di annunciare direttamente la propria interiorità attraverso il colore delle labbra.

Migliori rossetti 2024: Rossetto Milano Red di Deborah Milano

Il rossetto in stick Milano Red torna in una veste rinnovata non solo nell’aspetto: make-up look effetto filler, colore pieno e brillante fin dalla prima passata, comfortevole e long lasting. La nuova texture è arricchita da proprietà nutritive e SPF 15, in grado di proteggere le labbra da ogni fastidiosa secchezza e agente esterno.

Ha una texture morbida, leggera, no-transfer e a lunga durata (fino a 16 ore), che rilascia sulle labbra un colore intenso e ad alta coprenza. È dotato di un applicatore che delinea le labbra con estrema precisione. Nella formula è presente un principio attivo ricavato dall'avocado italiano della Sicilia, noto per aumentare l'idratazione delle labbra.

Uno dei rossetti più emblematici della Maison, si distingue per la sua intensità di colore, la lucentezza semi-mat e la sensazione setosa e ultra-confortevole. Con una formula ricca di oli vegetali e ingredienti naturali, per la collezione del Capodanno lunare 2024 ha un astuccio adornato con una stampa rossa "simile a squame di drago", evidenziata da accenni di metallo argentato.

Il nuovo rossetto gioiello presenta una decorazione che celebra lo spettacolo dei Sakura, i sublimi fiori di ciliegio giapponesi. Questo design esclusivo è il risultato della collaborazione tra Violette, Guerlain Make-up Creative Director, e l'artista giapponese Ryo Shinagawa. Il delicato decoro floreale sulla case Rouge G si ispira agli straordinari motivi a foglia d'oro della scuola Rinpa, un importante movimento artistico giapponese nato nel XVII secolo. Inoltre, per questa occasione, il refill Rouge G è disponibile nella shade satinata n° 69 Cherry Bloom, un morbido color palissandro dalle sfumature mandorlate.

