Il trucco occhi si fa metallico. Ecco gli ombretti più belli su cui puntare, con i consigli dell'esperto

La grande tendenza per il trucco occhi di stagione? Gli ombretti metallici.

Quest'anno i riflettori del make up si puntano sugli occhi creando beauty look d'impatto, parola di Gordon Espinet, Senior Vice President Global make-up artistry Mac Cosmetics.

"Quest'anno le shade protagoniste del trucco occhi sono intense: marroni deep, bordeaux intensi e nuance ricche, non necessariamente però squillanti come rosso, blu o verde".

"Una tendenza classica che abbiamo proposto molto in passerella, e che amo molto - continua Espinet - è il finish metallico. Non si tratta di un "colore" ma di un finish cool che trasforma il look rendendolo interessante e magnetico".

I migliori ombretti metallici

Abbiamo selezionato per voi i migliori ombretti metal del momento, scopriteli qui di seguito continuando a leggere questo articolo.

Effetto lamina metallica arricchita da glitter per l'ombretto liquido della casa cosmetica professionale canadese.





Una crema polvere multi riflesso che accende lo sguardo per creare trucchi occhi preziosi.

Un'alternanza di shade opache e ultra metalliche proposte in una palette pocket friendy dai toni caldi e affascinanti.

Una tavolozza di colore dalle nuance ispirate alle pietre preziose, in un'alternanza di viola, rame e verde, naturalmente in finitura metallica.

Effetto trasparente multiriflettete per l'ombretto extra perlato del marchio italiano. Ideale per creare un trucco occhi effetto bagnato, è ottimo anche come top coat sul proprio ombretto preferito.

Bronzo rosso multi riflesso ideale per creare trucchi occhi metallici da passerella ad alto tasso di glamour.

Un'alternanza di ombretti opachi e ombretti shimmer, glitterati e metallici perfetti per interpretare al meglio le tendenze make up del momento.

Effetto metallo liquido sulle palpebre per l'ombretto mono low cost del marchio tedesco.

Un duo universale per labbra, viso ed occhi made in Corea. Le texture cremosa e metal possono essere stratificate a piacimento per creare beauty look totalmente personalizzati.

Sei shade dai toni intensi studiate per creare smokey eyes metal da manuale.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa