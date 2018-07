I correttori ad alta coprenza sono i perfetti alleati per ottenere un incarnato uniforme e senza imperfezioni. Scoprite i migliori per coprire brufoli e occhiaie

Il correttore è uno dei cosmetici più amati e utilizzati di sempre: è lo strumento ideale per ottenere quell'incarnato uniforme e senza imperfezioni che tanto desideriamo ma che spesso, purtroppo, non abiamo la mattina appena sveglie.

la funzione principale del correttore è quella di correggere - appunto - le discromie della pelle, ovvero tutte quelle piccole imperfezioni che ne rendono il colorito poco uniforme: occhiaie, brufoli, capillari.





I correttori ad alta coprenza di ultima generazione uniscono formule dense di pigmento a performance a lunghissima durata, per un colorito perfetto che dura tutto il giorno.

Un correttore in vasetto dalla consistenza cremosa e facile da stendere: la sua formula pigmentata consente di coprire le imperfezioni di ogni zona del viso, dalle occhiaie alle piccole discromie.

Per uno sguardo fresco e luminoso perfetto tutto il giorno provate questo correttore fluido dalla formula illuminante.

La texture fluida si fonde sulla pelle levigando il contorno occhi mentre la caffeina compie un'efficace azione antiocchiaie.





Questo correttore minerale dura tutto il giorno grazie alla formula waterproof. Il finish cremoso e opaco lo rende perfetto per essere usato in modi diversi: per coprire occhiaie e imperfezioni, ma anche per il contouring e il color correcting.

Questo correttore cremoso iper pigmentato è l'alleato perfetto per ottenere un incarnato senza imperfezioni. Può essere usato su tutto il viso come correttore, oppure essere unito al fondotinta per una base ad altissima coprenza. La sua formula ricca di oli naturali assicura un colorito luminoso.

Dalla linea Double Wear, famosa per la sua performance a lunghissima tenuta, ecco un nuovo correttore. La promessa? Tenuta estrema per 15 ore. Questo correttore nasconde in poche semplici mosse imperfezioni, occhiaie, macchie e depigmentazioni. La sua texture fluida e idratante, non accentua i segni di espressione.





Questo correttore fluido dal finish mat assicura una copertura impeccabile, che dura tutto il giorno e tutta la notte. La sua formula ultra pigmentata si fonde sulla pelle per attenuare l'effetto lucido e mimetizzare occhiaie, imperfezioni e rossori ostinati.





La maison francese propone un correttore mat a lunga tenuta dal finish vellutato, che si sfuma alla perfezione con facilità, per una tenuta fino a 16 ore.

Questo correttore cremoso dal sottotono pescato è perfetto per coprire anche le occhiaie più ostinate. Il finish brillante illumina lo sguardo.



Un correttore illuminante dalla formula cremosa e altamente pigmentata, che fonde la performance del makeup agli ingredienti della skincare. L'applicatore a pennello rende questo prodotto facilissimo da usare.





Questo Kit best seller in tutto il mondo contiene un correttore cremoso e una polvere specialmente formulata per fissarlo. Perfetto per essere usato sul contorno occhi, ma anche per coprire rossori e imperfezioni del viso. I due prodotti lavorano insieme alla perfezione, garantendo un incarnato perfetto tutto il giorno.

Credits Ph: Elisa Costa