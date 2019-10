La tonalità di punta per il make up d'autunno? Il nero, che domande! Ecco tante idee glamour in versione total black da replicare subito

Profondo, opaco, vinilico, estremamente dark o reso luminoso dai punti luce: il nero è protagonista indiscusso del make up di questo autunno-inverno, imponendosi su occhi e labbra. Grintoso e rock ma anche estremamente elegante.

Dalle passerelle



Il “colore- non colore” si presta a moltissime interpretazioni: decisamente neo-punk da Tom Ford e Altuzarra che scelgono il tratto del caro e vecchio kajal applicato sulla rima inferiore per un ritorno agli anni ’90. È invece da signora “perbene” la linea sinuosa, spessa e nettissima di eye-liner vista da Fendi e Missoni mentre per Jil Sander la versione cat-eyes è più grafica. Sceglie invece uno "svolazzo finale" Georges Hobeika, scenografico perché allungato fino alla tempia e adatto per le più esperte e per le occasioni speciali, in una nuance tra nero e blu midnight.



Al classico effetto smokey eyes ci pensano Yumi Katsura, che lo illumina con un po’ di oro nell’angolo interno dell’occhio, ed Hermès mentre il nero profondo, pieno e carbone intenso è protagonista sulla passerella di Affair, che sottolinea la rima inferiore e colora la palpebra mobile e fissa.

Must Have



Per un look d’effetto puntate sullo sguardo completamente dark mettendolo in primo piano ed esaltandolo. Gli ombretti extra black dall’effetto opaco si applicano a piene mani ma con estrema precisione. Se invece volete un leggero fumé è meglio una tonalità leggermente più chiara come antracite, carbone o fumo di Londra.

Risultato luminoso? Puntate sulle texture glitterate che creano giochi di luce. Un’alternativa, anzi due? Allenatevi con l’eyeliner, quest’anno tutte le righe sono ammesse, dai grafismi alle più morbide e sinuose, da quelle nette alle più spesse. Oppure optate per abbondantissime passate di mascara. Ma veramente veramente tanto.