Ecco i prodotti chiave per riprodurre uno dei trucchi più belli di Dua Lipa. Sfoggiato agli Aria Awards, ha labbra nude e trucco occhi intenso e brillante

Dua Lipa è una delle cantanti e icone di stile del momento. Dal look eclettico , originale e sempre chic, ama i make up luminosi e le labbra nude.

Particolarmente glowy & glam in occasione degli ultimi Aria Awards australiani, Dua ha calcato il red carpet in un abito bianco ornato da piume abbinato a un make up magnetico.

Trucco viso

Il trucco viso della star è luminoso e levigato, per un effetto di naturale perfezione.

Essenziali per creare un look del genere un ottimo primer e un fondotinta idratante, perfetto per scongiurare l'effetto gessoso e garantire un aspetto sano e turgido al viso.

Trucco occhi e labbra

In perfetto accordo, il trucco occhi è intenso e scintillante nei toni dell'argento, mentre quello delle labbra è sobrio e nude.

Sulle palpebre troviamo un sapiente mix di ombretti luminosi con glitter in nuance glaciali, il cui look è ulteriormente enfatizzato da cristalli luminosi.

I prodotti consigliati

Ecco una selezione di prodotti da trucco consigliati da Grazia.it per riprodurre il trucco della cantante Dua Lipa.

Un primer perfezionante e illuminante che uniforma l'incarnato e rende la pelle liscia a pronta a ricevere il fondotinta. In aggiunta, prolunga la tenuta del make up, essenziale per le grandi occasioni.

Acido ialuronico e Vitamina E conferiscono all'incarnato un finish luminoso e idratato, ma anche levigato. La scelta giusta per apparire al top anche in foto.

Per un incarnato levigato e luminoso come quello della cantante è necessario fissare la base viso con una cipria sottile e levigante in grado di riflettere la luce. Must try!

Per questo beauty look la cantante ha scelto un trucco viso neutro e leggero. Il prodotto indicato a scaldare leggermente l'incarnato per un flush naturale? Il nuovo blush creato dalla tatuatrice più famosa del mondo.

Per palpebre luminose a lunghissima durata - a prova di red carpet o party scatenati - questo ombretto in stick è il top. Si applica e sfuma in un minuto garantendo un look luminoso senza sforzo.

Ottimo come topper, applicato sopra al nostro ombretto preferito, o da solo, questo ombretto extra glitterato in gel regala un effetto blig blig che lascia a bocca aperta. Tamponatelo sulle palpebre per copiare il trucco da red carpet di Dua.

Colore nero intenso e asciugatura rapida. Questo eyeliner incornicia lo sguardo per uno trucco occhi d'impatto, proprio come quello della star.

In vendita su Amazon Italia, questi strass adesivi impreziosiscono il make up di viso e occhi. Per copiare il beauty look di Dua Lipa applicateli sul trucco finito attorno agli occhi per uno shiny effect spettacolare.

Il nuovo mascara statement del brand italiano gioca con le dimensioni promettendo lunghezza e volume in 4D. Il dettaglio in più? Stimola la crescita delle ciglia in 30 giorni di utilizzo.

Le soap brows sono le sopracciglia del momento, proprio come quelle di Dua Lipa. Per ottenere un risultato ben definito come il suo è indispensabile un sapone trasparente, perfetto per fissarle, definirle e lucidarle.

Tratto anti sbavatura e finitura vellutata come un petalo di rosa per la matite nude - ma non salavata - del marchio americano disponibile in esclusiva nel nostro paese nelle profumerie Douglas.

Idratazione fino a 8 ore e colore intenso grazie a una deliziosa combinazione di estratto di cocco e olio di monoi de Tahiti per il lipstick nude del marchio budget friendly. Il colore è 100% Dua Lipa style.

Credits Ph.: Getty Images